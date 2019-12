Neuronale Netzwerke mit TensorFlow 2: Von unten nach oben

Oliver Zeigermanns Session auf der W-JAX 2019

TensorFlow ist Googles Framework für Neuronale Netzwerke und auch über die Grenzen von Google hinaus ein Standard. Welche Features in TensorFlow 2 neu hinzugekommen sind und was man damit alles anstellen kann, erklärt Oliver Zeigermann (embarc) in seiner Session auf der W-JAX 2019.