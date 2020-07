Stockfish und AlphaZero: Wie Schach-Computer funktionieren

Computer spielen besser Schach als menschliche Spieler. Wie funktioniert das aber? Dieser Frage geht Oliver Zeigermann in dieser Session von der ML Conference nach. Der Speaker erklärt, welche Prinzipien hinter Stockfish und AlphaZero stecken.

Bereits in den 90er-Jahren gewann die künstliche Intelligenz Deep Blue gegen den Schachweltmeister Kasparov. Seitdem hat sich viel auf dem Feld der KI getan, Spiele werden aber noch immer zum Training eingesetzt. Oliver Zeigermann nimmt sich in dieser Session von der ML Conference die Schach-Computer Stockfish und Alpha Zero vor und erklärt, auf welchen Prinzipien die Systeme beruhen. Welche Algorithmen stecken hinter Stockfish und wie unterscheidet die Engine sich von AlphaZero? Die Monte Carlo Tree Search, der Kern von AlphaZero, steht im Zentrum des Talks. Aber auch die Anwendbarkeit kommt nicht zu kurz: Wie kann man selbst Modelle mit der Convolutional ResNet Architektur trainieren?





Der Speaker