Typische Angriffe auf ML-Systeme: Wie sicher ist Machine Learning wirklich?

Da auf maschinellem Lernen (ML) basierende Ansätze weiterhin großartige Ergebnisse erzielen und ihr Einsatz immer weitverbreiteter ist, wird es immer wichtiger, ihr Verhalten in kontroversen Situationen zu untersuchen. In diesem Talk wirft David Glavas einen Blick auf alles, was ein ML-Entwickler wissen sollte, wenn es um Sicherheitsfragen in ML-Systemen geht. Am Ende der Session werden Sie wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist, worüber Sie sich Sorgen machen sollten und worüber Sie sich keine Sorgen machen sollten. Glavas beginnt mit einem allgemeinen Überblick über Sicherheitsfragen in ML-Systemen und konzentriert sich dann auf Schwachstellen zur Testzeit (Adversarial Examples). Der Talk von der ML Conference zeigt, was Adversarial Examples sind, welche negativen Folgen sie haben könnten, und wirft einen Blick auf bekannte Angriffe auf ML-Systeme, darunter ML-Dienste (Google Cloud, AWS), Angriffe auf hochmoderne Gesichtserkennungssysteme, Angriffe auf autonome Fahrzeuge, Angriffe auf Sprachassistenten (Apple Siri, Google Now und Amazon Echo) und mehr.

studies computer science at the Technical University of Munich (TUM) where he does research at the IT Security and the Computer Vision chairs. His main research focus is adversarial machine learning, that is the study of security vulnerabilities in machine learning systems. Previously, he worked at Fraunhofer AISEC's cognitive security department where he focused on securing machine learning models at test time (Adversarial Examples). David Glavas