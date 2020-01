In seiner Keynote auf der ML Conference 2019 setzte sich Eric Reiss für eine ethische Anwendung von KI ein. Entwickler verfügten über eine unglaubliche Macht, die Zukunft mitzugestalten. Unschuldige Entscheidungen könnten sich dazu weiterentwickeln, Rassismus oder Geschlechterdiskriminierung zu fördern.

Eric Reiss behandelte in seiner Keynote auf der ML Conference 2019 das Verhältnis von Ethik und KI in einer nicht-binären Welt. In den letzten 40 Jahren stieß Reiss auf viele Themen, die ihn störten – von der Entwicklung bewusst süchtig machender Programme, Webseiten und Apps bis hin zum aktuellen Zeitgeist für verschiedene Designtrends auf Kosten der einfachen Bedienbarkeit. Er sah Forschungsergebnisse, die durch interne Unternehmenspolitik und durch Bias des Entwicklungsteams gefälscht, ignoriert oder verdreht wurden. Und er hat unzählige Dark Patterns gesehen, die Zugänglichkeit und Vielfalt unterdrücken, indem sie falsche Überzeugungen und falsche Sicherheit fördern.