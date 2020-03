KI-Whisky aus Schweden: Brennerei Mackmyra nutzt Machine Learning

Mit Machine Learning lassen sich heute viele Dinge automatisch durchführen, die sonst langwierig, subjektiv und arbeitsintensiv sind. Das maschinelle Lernen sorgt dabei natürlich auch für Kontroversen, denn ein Computer kann sehr viel zuverlässiger auf einen sehr viel größeren Speicher als der einzelne Mensch zurückgreifen. Dadurch – so die Angst bei vielen – wird der Mensch zunehmend obsolet. Ob das stimmt, haben wir uns am Beispiel des Mackmyra Intelligens AI:01 angesehen.

Schon auf der entsprechenden Produktseite gibt die Brennerei an, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz den zeitaufwendigen Prozess der Whisky-Kreation, also unterm Strich dem Erstellen eines Rezeptes, automatisieren kann. Natürlich ist das genau das, was normalerweise der oder die Master Blender/in macht. Und genau hier kommt das Dilemma ins Spiel: Sind die künstliche Intelligenz und die Machine-Learning-Modelle wirklich besser dazu in der Lage, am Ende des Prozesses ein Rezept für einen guten Geschmack auszuspucken?

Rein technisch basiert die künstliche Intelligenz erst einmal auf Machine-Learning-Modellen, die Daten analysieren. Diese Daten bestehen zum Beispiel aus den Rezepten der Brennerei, insbesondere derer von erfolgreichen und ausgezeichneten Whiskys. Hinzukommen Informationen über Absatzzahlen und die Vorlieben der Kunden. Mackmyra schreibt, dass die KI aus dem Datenset über 70 Millionen Rezepte erstellen kann – diese sollen besonders beliebt und höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Aus all diesen Rezepten wurde dann die wohl beste ausgesucht.

Technische Grundlage für die Erschaffung dieses Sammelsuriums an Rezepten ist die Cloud-Plattform Microsoft Azure (als Infrastruktur und Hosting-Plattform) und die kognitiven AI-Services, die vom finnischen Beratungsunternehmen Fourkind entwickelt wurden. Natürlich stellt sich da die Frage, wie eine künstliche Intelligenz überhaupt in der Lage sein kann, ein Rezept zu erstellen. Was schmeckt für einen Computer „gut“? Jarno Kartela von Fourkind sagt dazu:

Algorithms don’t have senses so we need another take on how to understand something so complex as whisky. Although lacking human expertise, we can teach machines to understand what elements previous recipes and products are made of and how they are perceived and ranked by customers and experts. With this as a raw data asset, we can leverage a combination of explorative algorithms to generate endless new recipes and products and then use a set of discriminative algorithms to understand which of them might be great, repeating until better recipes are not found. This requires a lot from the computation side, as we need millions of iterations while keeping track of what worked and what did not before reaching a solid guess of a good new whisky.