Oft ist die Interaktion mit Chatbots eher anstrengend. Aber woran liegt das? Ist die Technologie nicht ausgereift oder mangelt es an der passenden Implementierung? Dieser Frage geht Pieter Buteneers in dieser Session von der ML Conference 2019 nach.

Jeder, der jemals einen Chatbot verwendet hat, weiß, dass etwas an der Aussage dran ist, dass Chatbots doof sind- Aber woran liegt es, dass die praktischen kleinen Helfer so anstrengend für ihre Nutzer sind? Ist die Technologie wirklich noch nicht ausgereift? Aber warum gibt es dann Chatbots, die eigentlich ganz gut funktionieren? In dieser Session von der ML Conference 2019 geht Pieter Buteneers genauer auf diese Fragestellungen ein und zeigt anhand seiner eigenen Erfahrungen bei Chatlayer, wo typische Fehler passieren und wie man sie vermeidet, um einen guten Chatbot zu bauen.