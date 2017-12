Kepler-90i: Wie Machine Learning uns hilft, Planeten zu entdecken

Es ist fast neun Jahren her, seit die Mission des Weltraumteleskops Kepler begann, in den Weiten des Weltalls nach extrasolaren Planeten im Allgemeinen und potentiell bewohnbaren Planeten im Speziellen zu suchen. Um die Exoplaneten zu identifizieren, setzt die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA auf die sogenannte Transitmethode. Bei dieser wird die Helligkeit eines Sterns über einen bestimmten Zeitraum gemessen, Schwankungen in der Helligkeit zeigen, ob ein Planet den strahlenden Himmelskörper umkreist. Der Planet selbst wird in diesem Verfahren also nicht direkt beobachtet, sondern nur indirekt nachgewiesen.

Über die Jahre hat die NASA extrem viele Daten verschiedenster Sternensysteme gesammelt und ausgewertet, doch manche Signale sind so geringfügig, dass Menschen und sogar die automatisierten Computertests der Weltraumbehörde sie zuweilen übersehen können. Christopher Shallue, Senior Software Engineer bei Google AI, hatte dann die Idee, ein Neuronales Netzwerk für das Durchkämmen der 35.000 Datensätze möglicher Signale von Exoplaneten fit zu machen:

In my spare time, I started googling for ‘finding exoplanets with large data sets’ and found out about the Kepler mission and the huge data set available. Machine learning really shines in situations where there is so much data that humans can’t search it for themselves.

–Christopher Shallue, Senior Software Engineer bei Google AI