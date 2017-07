Machine Learning as a Service: Wie Machine Learning essentiell für den Unternehmenserfolg sein kann

Applikationen werden immer intelligenter werden. Sie können unser Online-Kaufverhalten, Lieblingsfilme oder Lesepräferenzen vorhersagen. Auch deswegen ist Unternehmenserfolg heutzutage immer stärker mit datenbasierten Prognosen verbunden. Und hier kommt mittlerweile immer öfter Machine Learning ins Spiel. Dabei ist Machine Learning nicht gleichzusetzen mit künstlicher Intelligenz. Stattdessen sind viele Machine-Learning-Modelle zwar hochkomplex, sie sind aber nicht in der Lage intelligent zu denken wie Menschen. Was Machine Learning aber kann, was seine Grundlage ist: Es kann sehr schnell sehr große Datenmengen verarbeiten, berechnen und lernen, auf dieser Basis Vorhersagen zu treffen.

Machine Learning as a Service

Mit Barbara Fusinska (Data Solution Architect bei Microsoft) sprechen wir über ihr Verständnis von Machine Learning und darüber, wie Services wie Azure Machine Learning Studio Unternehmen dabei helfen können, Entwicklern mit unterschiedlichen Fachkenntnissen in die Lage zu versetzen, Machine-Learning-Modelle für verschiedene Geschäftszwecke einzusetzen – Stichwort: Machine Learning as a Service. Denn der harte Kern des Entwicklerberufs, das Programmieren, wurde bislang nur wenig berührt. Bisher waren hauptsächlich die sogenannten Data Scientists gefragt. In der Realität sind dies oft ehemalige Wissenschaftler, die stark in Statistik sind und das Programmieren gelernt haben. Durch den zunehmenden Einsatz von Machine Learning in Produktivsystemen wird jedoch zunehmend klar: Entwickler werden eine Schlüsselrolle beim Überführen von ML-Systemen aus der Forschungs- und Bastelecke in Produktivsysteme, die echten Mehrwert für Nutzer bringen, spielen.