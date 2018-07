Logging Zeiten von Microservices und der Cloud

Es wird Zeit, dass die Entwicklerwelt die Art und Weise, wie Software designt und architektonisch umgesetzt wird, verändert und sich damit intensiver auseinandersetzt. In seiner Session geht Axel Fontaine auf die Wichtigkeit von Logging ein und beleuchtet die Herausforderungen, die bei der Reise von „SSH und tail -f “ zur Welt der zentralisierten und strukturierten Logs auftreten können.

is the founder and CEO of Boxfuse (boxfuse.com), the easiest way to deploy JVM, Node.js and Go applications to AWS. Axel is also the creator and project lead of Flyway (flywaydb.org), the open-source tool that makes database migration easy. He is a Continuous Delivery and Immutable Infrastructure expert, a Java Champion, a JavaOne Rockstar and a regular speaker at many large international conferences including JavaOne, Devoxx, Jfokus, JavaZone, QCon, JAX, … You can find him online at axelfontaine.com and on Twitter as @axelfontaine