Patterns für das Failure Management: Die Eröffnungskeynote der DevOpsCon 2018 im Livestream

Bayern im Zeichen von DevOps: Die diesjährige DevOpsCon in München ist eröffnet! Wer in diesem Jahr leider keine Zeit hatte, live vor Ort dabei zu sein, muss allerdings nicht auf die Eröffnungskeynote verzichten! Wir streamen exklusiv für unsere Leser Ronnie Chens Keynote zum Thema „Staying Alive: Patterns for Failure Management from the Bottom of the Ocean“.

In ihrer Keynote von der DevOpsCon 2018 in München erklärt Ronnie Chen, Engineering Manager bei Twitter, wie technisches Tauchen Entwickler auf die Arbeit in stressigen Umgebungen vorbereitet, in denen Fehler unvermeidlich und gleichzeitig sehr gefährlich sind. Unsere Speakering gibt Tipps, wie man in diesen gefährlichen Umgebungen überleben kann.

Beginn: Dienstag, 4. Dezember 2018, 8.45 Uhr

Abstract:

Training for technical diving prepares you for situations in a high pressure environment where failures are unavoidable but also highly dangerous. It means surviving in a hostile environment with limited resources where the failure of individual components can trigger deadly failure cascades. A diver who can’t understand how to do proper post-accident analysis and who hasn’t learned to repeatedly survive through failure is a liability to themselves and to others. This talk uses the framework of technical SCUBA and rebreather diving to talk about patterns for failure management and how they can be applied in an engineering context.

Ronnie Chen is an engineering manager at Twitter. Previously, she was a data engineer at Slack and Braintree, and a backend engineer at PayPal. She is a deep sea technical diver and was also the sous chef of a Michelin-starred restaurant in a previous life.