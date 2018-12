Linkerd 2.1 veröffentlicht: Neue Serviceprofile und verbesserte Dashoboard-UI

Das Service-Mesh-Werkzeug Linkerd ist in Version 2.1 erschienen und hat einige Neuerungen im Gepäck. Neben Per-Route-Metriken, neu eingeführten Serviceprofilen und einer verbesserten Dashboard-Oberfläche enthält Linkerd 2.1 auch einige experimentelle Features.

Linkerd ist ein transparenter Proxy, mit dem Microservices-Anwendungen um Serviceerkennung, Routing, Fehlerbehandlung und Monitoring-Funktionalitäten erweitert werden können. Nun ist Linkerd in Version 2.1 erschienen.

Das ist neu

Mit Linkerd 2.1 besteht nun die Möglichkeit, Metriken nicht auf der Service-Ebene, sondern auch auf der Route-Ebene bereitzustellen. Dadurch können Ausfälle, Verlangsamungen oder Änderungen des Traffic Levels eines bestimmten API-Aufrufs in einem Service aufgedeckt werden.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung von Serviceprofilen. Durch diese können Informationen über einen Service für Linkerd bereitgestellt werden, beispielsweise Details zu den Service-Routen bzw. den erwarteten API-Aufrufen.

Auch am Web-Dashboard wurde geschraubt. In Linkerd 2.1 wurde das Dashboard auf ein Material UI umgestellt, das an das Kubernetes-Dashboard erinnert.

Experimentelle Feature

Neben den oben genannten Neuerungen verfügt Linkerd 2.1 über einige experimentelle Features. Dazu zählt die automatische Proxy-Injektion, die Unterstützung für Single-Namespace-Installationen und ein Hochverfügbarkeitsmodus für die Steuerungsebene.

Alle Neuerungen und Einzelheiten sind auf der Homepage von Linkerd zu finden.