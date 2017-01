Das neue Agile und der Next Gen Developer

Die Prinzipien von Agile haben sich im Laufe der Jahre nicht geändert, im Gegenteil: Mehr als je zuvor streben Entwickler danach, Kunden durch frühzeitige und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen. Während die Macht der Software, frei nach dem Motto “Software eats the world”, weiter wächst, wird deren Entwicklung zunehmend demokratisiert – mehr Menschen programmieren, bringen sich ein und helfen beim Coden über Plattformen und Tools, auf die man einfacher als je zuvor zugreifen kann. Zukünftig wird der Wert eines Entwicklers in dessen Fähigkeiten zur Problemlösung sowie ihrer Lern- und Teamfähigkeit definiert werden, so Faus.

has been in information technology for over twenty years. He has been a teacher, mentor, and consultant focused on information technology value through enterprise application integration and application modernization. His experiences span verticals including transportation, healthcare, financial services, telecommunications and insurance. Information technology should be an enabler to simplify business processes by automating tasks and enhancing decision support. He is an advocate of open source by contributing to projects at Apache, Eclipse, and Fedora. He currently works at GitHub working with customers to streamline their application delivery toolchain and mentors companies on git, CI and CD best practices.