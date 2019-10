Staging in Kubernetes, Pair Programming & Programmiersprachen – Unsere Top-Themen der Woche

Beliebtheit ist nicht alles. Das wissen wir spätestens seit zahlreichen Hollywood-Filmen und -Fernsehserien. Wir haben uns angesehen, ob sich diese Aussage auch auf Programmiersprachen anwenden lässt. Hierfür schielen wir gleich auf zwei Rankings, um herauszufinden, welche Programmiersprache die beliebteste ist. Durch Analysen von Fachportalen, haben wir überdies eine Übersicht über die derzeitige Programmiersprachenlandschaft angefertigt.

Wie viele wissen, werden in der Entwicklung oft mehrere Stages verwendet, etwa dev, test und prod. Wenn man nun die Transformation in die Cloud angeht, stellt sich oft die Frage, wie viele Kubernetes-Cluster installiert werden sollen. Soll für jede Stage ein eigener Kubernetes-Cluster installiert werden, oder kann man mehrere Stages zusammenführen und sich somit Installations- und Konfigurationsaufwand sparen? Im Folgenden wird aufgezeigt, wie innerhalb eines Kubernetes-Clusters voneinander isolierte Stages erstellt werden können. Im Anschluss werden die Vor- und Nachteile mehrere Stages innerhalb eines Kubernetes-Clusters diskutiert.

Programmieren im Team gilt als effektiv und agil. Zugleich ist es aber auch anstrengend und bisweilen frustrierend, wenn das Team in Meinungsverschiedenheiten festhängt. In der Praxis haben sich einige Regeln bewährt, mit denen alle Beteiligten Nutzen aus dem Pair Programming ziehen.

Seit SQL-92 hat sich einiges getan! Was genau, bzw. welche Erweiterungen SQL in den vergangenen Jahren erfahren hat, zeigt Markus Winand in seiner Session auf der JAX 2019.

Nach einer länger als geplanten Entwicklungsphase verkündet das Team der Open Source Software Node-RED den Release der ersten Hauptversion. Das erstmalig von IBM ins Leben gerufene Tool mit Baukastenprinzip basiert auf einer datenstromorientierten Programmierung, um Geräte im Internet of Things miteinander zu verbinden.

