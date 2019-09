Kubernetes, Microservices & Quarkus – Top 10 der beliebtesten Themen im August

Der Hochsommer ist vorbei und schon klopft der Herbst an die Tür. Doch so einfach lassen wir den Sommer nicht von dannen ziehen. Vorher werfen wir noch einmal einen Blick auf die beliebtesten Themen auf Jaxenter im August. Von Quarkus über OpenWebStart bis hin zu einem modernen UX-Design hatte der August einiges zu bieten. Allerdings widmete sich der beliebteste Beitrag im August einem völlig anderen Thema…

Nach dem Release ist vor dem Release: Das Samsung Galaxy Note 10 wurde veröffentlicht und hatte seinen großen Bruder Samsung Galaxy Note 10 Plus im Gepäck. Wir haben uns die neusten Raffinessen der südkoreanischen Smartphones einmal genauer angesehen. Überdies steht Android Q schon in den Startlöchern – Grund genug, sich nochmal einen Überblick über die zu erwartenden Features zu verschaffen. Und auch die Kotlin-Library für Android, Coil, ist mit an Bord. Planet Android eröffnet also unsere Top 10 im August.

Erfolgreiche Produkte sind nicht nur funktional, sondern erfüllen auch im Hinblick auf die Nutzerfreundlichkeit ihren Zweck: Die User Experience muss stimmen. In unserer neuen Artikel-Serie „Modernes UX-Design“ erklärt Felix van de Sand, Managing Director und Co-Gründer von COBE, was User Experience eigentlich bedeutet und wie man sein Produkt praktisch bestmöglich auf den Nutzer und dessen Verwendung hin optimiert. Unser Platz 9.

Unser Platz 8 geht an JEP 358. Egal, wie gewissenhaft man sein Programm geschrieben hat, die gefürchtete NullPointerException ist praktisch jedem Entwickler schon einmal untergekommen. Die JVM weist auf den Ort des Problems hin, allerdings nicht so detailliert, wie man sich wünschen würde. Mit JEP 358 schlagen Goetz Lindemaier und Ralf Schmelter nun eine Lösung für dieses Problem vor.

Serverlogs wachsen schnell über den Kopf, vor allem bei im großen Maßstab ausgerollten Applikationen. Der Elastic Stack bietet ausgereifte Komponenten für das Einsammeln und zentrale Auswerten von Logmessages, in dessen Zentrum die Big Data-Suchmaschine Elasticsearch steht. Dieser Artikel zeigt, wie Sie sich eine einfache Logshipping-Pipeline mit Elastic-Elementen aus Docker-Containern heraus aufsetzen. Platz 7 im Monats-Ranking.

Mittels „Java Web Start“ lassen sich Java-Anwendungen über das Internet übertragen und ohne Browser starten. Allerdings hat Oracle den Support für Java Web Start abgekündigt und die Technologie seit Java 11 aus den offiziellen Java-Distributionen entfernt. Das Ende von Java Web Start? Nein, sagt Hendrik Ebbers (Karakun), der mit dem Projekt OpenWebStart eine Alternative ins Rennen schickt. Wir haben uns mit ihm über Zielsetzung, Status Quo und Zukunft von (Open)WebStart unterhalten.

Was bedeutet „Container first“? Welche Stärken hat das Fremwork Quarkus? Und welche neuen Features bringt Update 0.20? Diese und weitere Fragen beantwortet Alex Soto, Java Champion und Director of Developer Experience bei Red Hat, im Interview. Er geht dabei auch darauf ein, was für die Zukunft von Quarkus geplant ist und wann Version 1.0 das Licht der Welt erblicken wird. Quarkus eröffnet die zweite Hälfte unserer Top 10 im August.

Selten war der Fachkräftemangel in der Informatik so hoch wie jetzt – Tendenz steigend. Doch ein Gutes hat der Fachkräftemangel: er sorgt für Spitzengehältern bei den IT-Experten. Nun hat StepStone in seinem Gehaltsreport 2019 offengelegt, in welchen Jobs IT-Spezialisten besonders gut verdienen. Unser Platz 4 im Monatsranking im August.

Die Bronze-Medaille ergattern die Majestic Modular Monoliths! Microservices scheinen aktuell allgegenwärtig zu sein. Jeder ist entweder in dieser Richtung unterwegs oder spricht zumindest davon. Aber sind Microservices wirklich immer die beste Wahl? Majestic Modular Monoliths sind womöglich die bessere Alternative. Wieso? – dass, zeigt Axel Fontaine (Boxfuse GmbH) in seiner Session auf der W-JAX 2018.

Java ist die dominierende Programmiersprache für Geschäftsanwendungen. Wie ein Fels in der Brandung trotzte es den Stürmen der letzten zwanzig Jahre. Die beiden letzten großen Wellen – Microservices und Containerisierung – sind jedoch gerade dabei, die Art und Weise, wie wir unsere Java-Anwendungen betreiben, radikal zu verändern. Kubernetes in Kombination mit Java fanden auch unsere Leser spannend und sorgten mit ihren Besuchen dafür, dass dieses Thema auf Platz 2 der beliebtesten Artikel im August landet.

Bereits Anfang des Jahres präsentierten die Betreiber der Internetplattform Stack Overflow ihre große Umfrage zu den IT-Trends. Nun sind die Zahlen zu Deutschland erschienen. Das Themenspektrum des Stack Overflow Deutschland Report 2019 reicht vom Leben und Arbeiten als Entwickler bis hin zu den liebsten Programmiersprachen, den Wünschen gegenüber Arbeitgebern sowie den Gehältern in der Branche. Der Siegerpokal geht also an die IT-Trend-Umfrage von Stack Overflow!