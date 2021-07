Women in Tech: „Knifflige Probleme zu lösen, reizt mich“

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Priyanka Shete, Senior Software Developer bei adesso SE

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Priyanka Shete

Priyanka ist Software-Entwicklerin bei adesso und beschäftigt sich mit Konzipierung und Entwicklung von modernen JavaScript Applikationen. Sie ist als Sprecher aktiv auf Meetups und Konferenzen und schreibt Fachartikel. Sie ist immer damit beschäftigt, die einfachsten Lösungen zu finden. Ihr Schwerpunkt liegt auf UX, Accessibility und Performance Optimierung.

Seit wann besteht Dein Interesse an der Tech-Branche?

Schon als kleines Kind habe ich mich für Rätsel interessiert und früh eine Leidenschaft für Mathematik entwickelt. Knifflige Probleme zu lösen, hat mich immer gereizt. Während meines Studiums der Elektrotechnik haben wir dann oft hexadezimale Operation-Codes geschrieben, um die Aufgaben des Mikroprozessors zu erledigen. Allein der Schreib-Prozess eines Codes, der dann am Ende eine Maschine steuert und sie dazu bringt, die Dinge zu tun, die wir von ihr wollen, war für mich faszinierend. Damit war klar, dass meine berufliche Laufbahn in Richtung Informatik gehen wird.

Ich bin in Indien geboren und aufgewachsen, für mein Studium aber viel umgezogen. Zunächst habe ich als C-Entwickler gearbeitet. Durch meine Arbeit stolperte ich über JavaScript und die Webwelt und beschloss, mir alles darüber beizubringen. Mit ein paar Hobbyprojekten an der Hand versuchte ich mich zunächst als Freelancer. Es war schwer, ohne vorherige Erfahrung in diesem Bereich Aufträge zu bekommen – aber vom ersten Projekt an machte ich es mir zur Mission, erfolgreich zu sein. Dabei geholfen haben mir zunächst einmal Google und Open-Source-Code auf Github. Trotzdem habe ich mich manchmal gefragt, ob die Lösung, die ich mir ausgedacht hatte, auch wirklich die beste Lösung war und mir wurde klar, dass ich einen Mentor brauche. Ich begann, zu Meet-ups zu gehen und Gleichgesinnte kennenzulernen. Sie halfen mir, über den Tellerrand zu schauen und neue Ideen zu entwickeln. Im Laufe der Zeit und mit viel Übung gewann ich dann mehr und mehr Selbstvertrauen in meine Programmierkenntnisse.

Unterstützer, Vorbilder und Hindernisse

Meine Familie und Freunde sind mein Rückhalt. Als junges Mädchen spornte mich mein Vater stets an, mein Bestes zu geben, damit ich die beste Ausbildung an der besten Universität im Land erhalten konnte. Meine Schwiegereltern und mein Mann unterstützten mich, indem sie mich dazu antrieben, meine Grenzen auszutesten und mich immer ermutigten, mein Wissen mit der Welt zu teilen. Als introvertierter Mensch ist es für mich zudem nicht immer einfach, vor einer Gruppe zu sprechen. Ein Kollege bei adesso hat mir geholfen, aus meinem Schneckenhaus herauszukommen und teilte seine Ideen zur freien Kommunikation mit mir. Mein größtes Vorbild ist aber meine Mutter. Ihr Optimismus und ihre Beharrlichkeit inspirieren mich jeden Tag.

Glücklicherweise habe ich nie die negative Erfahrung damit machen müssen, dass mir jemand Steine in den Weg gelegt hat. Vielmehr habe ich Menschen kennengelernt, die mir während meiner Reise als Entwicklerin geholfen haben. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.

Ein Tag in Priyankas Leben

Ich arbeite derzeit als Senior Software Developer bei der adesso SE. Obwohl jeder Tag ein bisschen anders ist, gehören zu meinem typischen Arbeitsalltag Gespräche mit Designern und Architekten, um die beste Lösung für die unterschiedlichsten Probleme zu finden. Den größten Teil des Tages gehe ich aber meiner Leidenschaft nach – ich lese und schreibe Code.

Worauf bist Du in deiner Karriere besonders stolz?

Es gibt nicht die eine Sache, auf die ich besonders stolz bin. Aber bei jedem Schritt in meiner Karriere hatte ich immer ein klares Ziel vor Augen, was ich als nächstes in Angriff nehme. Dieses Vorgehen hat bei mir bisher immer gut funktioniert.

Warum gibt es so wenige Frauen in der Tech-Branche?

Es ist das soziale Stigma: Viele junge Mädchen versuchen gar nicht erst, in die Tech-Branche einzusteigen, weil sie immer noch als Männerwelt wahrgenommen wird. Ich denke, junge Mädchen sollten über die Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, besser informiert werden. Nur so können sie wirklich eine gute Entscheidung treffen.

Welche Stereotypen sind dir in Bezug auf „Women in Tech“ schon begegnet?

Da kommt mir das Schubladendenken vieler Menschen in den Sinn. Manchmal trifft man Leute, die einfach davon ausgehen, dass ich – nur weil ich eine Frau bin – schlechter in meinem Job bin als meine männlichen Kollegen. Umgekehrt gibt es Menschen, die fast zu viel von mir erwarten – weil sie denken, dass ich mich als weibliche Entwicklerin immer beweisen musste. Und das alles, ohne sich überhaupt die Zeit zu nehmen, herauszufinden, was ich tatsächlich kann.

Warum sollten mehr Frauen in der Tech-Branche arbeiten?

Wir müssen sicherstellen, die besten Leute der Welt zu gewinnen und zu halten

Aus Unternehmersicht sind MINT-Fähigkeiten für ein langfristiges und nachhaltiges Wirtschaftswachstum unerlässlich. Dabei zwingt nicht nur der Fachkräftemangel die Firmen, das weibliche Potenzial stärker zu nutzen. Menschen in Technologieunternehmen entwickeln Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme des Lebens. Deshalb müssen wir sicherstellen, die besten Leute der Welt zu gewinnen und zu halten – unabhängig von ihrem Geschlecht. Denn Frauen bieten eine andere Perspektive als Männer: Sprachassistenten, die keine Frauenstimmen verstehen oder Gesundheits-Apps, die hauptsächlich auf den männlichen Körper ausgerichtet sind, braucht niemand. Studien beweisen, dass gemischte Teams kreativer im Entwickeln neuer Lösungen sind. Die Welt wäre definitiv ein anderer Ort, wenn mehr Frauen in MINT-Berufen arbeiten würden. Aktuell machen sie aber nur ein Viertel der zentralen MINT-Arbeitsplätze aus.

Wie sieht die Zukunft aus – wird die Diversity-Debatte bald Geschichte sein?

Wir gehen in die richtige Richtung

Ich finde es großartig, dass heute über Vielfalt und Inklusion diskutiert wird und noch großartiger, wie viele Menschen sich inzwischen an dieser Diskussion beteiligen. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass es viel zu tun gibt, um die Einstellung zum Thema Diversity zu ändern. Es ist kein Prozess, der von heute auf morgen passiert, sondern wahrscheinlich noch lange dauern wird. Wir gehen aber in die richtige Richtung.

Tipps & Tricks

Wenn Ihr euch für etwas interessiert, dann macht es einfach. Wartet nicht darauf, dass sich jemand für euch einsetzt und Möglichkeiten eröffnet.