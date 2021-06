Women in Tech: „Get and Give back Support!“

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Maraja Fistanic und Pia Michel, Gründerinnen von LegalTegrity.

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Women in Tech: Maraja Fistanic und Pia Michel

Pia Michel gehört zum Gründerteam von LegalTegrity. Die Diplomkauffrau entwickelte Leidenschaft für Personal- und Organisationsentwicklung, später kamen disruptive Geschäftsmodelle hinzu. Ihre Schwerpunkte wurden die Bewältigung von Krisen (Resilienz) und der gezielte Aufbau wertebasierter Führungskompetenzen. Über 15 Jahre lang begleitete Pia Michel vorwiegend mittelständische Unternehmen und Führungskräfte im In- und Ausland in Veränderungssituationen. Für sie ist neben einem guten Werkzeugkoffer die innere Haltung der entscheidende Erfolgsfaktor für das Gelingen eines jedes Projekts.

Maraja Fistanic ist Gründerin und CMO von LegalTegrity. Zuvor war sie Geschäftsführerin eines europäischen Rechtsanwaltskanzleiverbunds sowie Projekt- und Marketing-Managerin einer Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt a.M. Aufgrund ihrer Leidenschaft für alles Digitale, absolvierte sie ihren MBA in Digital Transformation Management und fokussierte sich dabei auf den Erfolg von Geschäftsmodellinnovationen in Legal-Tech-Unternehmen. Parallel zu ihrem Studium war Fistanic für die Kanzlei AC Tischendorf für Marketing- & Projektinitiativen in allen Rechtsgebieten für Deutschland und EU zuständig. Ihre Leidenschaft ist die Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen und der perfekte Kundenservice.

Seit wann besteht Euer Interesse an der Tech-Branche

Pia: Im BWL-Studium habe ich als wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik von Prof. Dr. August Scheer gearbeitet und war fasziniert von den Möglichkeiten durch CIM. Ich bin jedoch nie tiefer in das “Innenleben” eingestiegen. Für mich war Technik vor allem aus Nutzer-perspektive interessant, insbesondere dann, wenn dadurch mein Leben einfacher wurde und/oder Prozesse beschleunigt werden konnten. Nutzerfreundlichkeit ist für mich auch heute noch bei allen technischen Produkten ein ganz wichtiges Auswahlkriterium. Später hatte ich als Vertreterin der Personalberatung Kienbaum innerhalb des ada | fellowship-Programms die Chance, sehr viel über die Hintergründe des technologischen Wandels zu lernen.

Maraja: Ich bin damit aufgewachsen, dass durch „Tech“ bzw. Digitales das Leben vereinfacht und der Horizont konstant erweitert wird. Die stetige Weiterentwicklung im technischen Bereich ist mir aber persönlich nie als „Veränderung“ aufgefallen. Das passierte einfach und war unproblematisch. Besonders spannend finde ich die Brücke zwischen Tech und Business. Mit meinem MBA in Digital Transformation Management habe ich dann den „Deep Dive“ in das Thema gewählt und mich vor allem mit Geschäftsmodellinnovation in Legal Tech-Unternehmen auseinandergesetzt, um das Gelernte auch in der Praxis anzuwenden. Während meiner Jahre in der Kanzlei-Branche habe ich den Eindruck gewonnen, dass man zwischen IT und Anwender- / Management-Ebene „übersetzen“ muss, da hier verschiedene Sprachen gesprochen werden. Diese Kommunikationsebene liegt mir und macht mir großen Spaß.

Wie verlief euer Weg bis zum jetzigen Job?

Pia: Meine Mutter hatte viele Pläne für die Zukunft und ist sehr früh gestorben. Dadurch habe ich früh gelernt, im Heute zu leben. Wenn mir mein Job nicht gefiel, habe ich alles versucht, ihn aktiv zu verändern. War das nicht möglich, habe ich mich verändert. Unglückliches Aushalten ist für mich keine Option. Dadurch habe ich mich einige Male neu erfunden. Mein erster Job war Dolmetscherin für einen englischen Automobilzulieferer. Dabei habe ich festgestellt, dass ich nicht nur wiedergeben möchte, was andere sagen. Danach habe ich BWL studiert, die Modernisierung 52 saarländischer Kommunalverwaltungen begleitet, hatte meine ersten Mitarbeiter im Vertrieb von Personaldienstleistungen, war dann in der Krisenberatung von Familien mit schwerbehinderten Kindern und zuletzt viele Jahre Beraterin für berufliche Neuorientierung, Personal- und Organisationsentwicklung. Mein roter Faden sind Menschen und Organisationen, die sich verändern und entwickeln wollen oder müssen. Meine Leidenschaft sind Techniken der positiven Psychologie, Führung und Kommunikation, disruptive Geschäftsmodelle durch Digitalisierung.

Maraja: Ich bin eher durch Zufall in der Rechtsbranche als „Nicht-Juristin“ gelandet. Nach dem Abitur hatte ich einen Aushilfsjob in einer Kanzlei angenommen und bin während meines BWL-Studiums schnell im Marketing-Team gelandet. Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne; zunächst ein Gap Year und anschließend ein Master-Studium. Dann aber bekam ich einen spannenden Job für das Internationalisierungsprojekt in einer Kanzlei angeboten. Ich habe sowohl als Geschäftsführerin des daraus entstandenen kontinentaleuropäischen Kanzleiverbunds gearbeitet als auch als Projekt- und Marketing-Managerin der deutschen Kanzlei. In einem umfassenden Software-Change-Projekt konnte ich meinen Erfahrungshorizont im Tech-Bereich erweitern und gleichzeitig mein Wissen über Digitale Transformation aus meinem MBA anwenden. Im Rahmen meiner Master-Thesis setzte ich mich mit dem Thema Geschäftsmodellinnovation in Legal-Tech-Unternehmen auseinander. Ich bat Thomas Altenbach, der in derselben Kanzlei als Anwalt tätig war, um sein Feedback. Nachdem ich mich entschieden hatte, mich außerhalb der Kanzleiwelt mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, erzählte Thomas mir von seiner Geschäftsidee. Daraufhin wurde ich Mitgründerin von LegalTegrity.

Wenn mir mein Job nicht gefiel, habe ich alles versucht, ihn aktiv zu verändern.

Unterstützer und Vorbilder

Pia: Meine Mutter war mein erstes großes Vorbild, sie hatte eine „geht nicht, gibt´s nicht“ Haltung und fand für jede Situation Lösungen. Sie hat mich sehr gefördert und in mir die Überzeugung gefestigt, dass alles möglich ist, wenn man nur will und dafür vollen Einsatz bringt. Durch meine schwerbehinderte Tochter habe ich akzeptieren müssen, dass es Grenzen gibt. Ich hatte das Glück, in meinem Leben vielen Menschen zu begegnen, die mich inspirierten und die für mich ein Modell waren, von dem ich viel lernen konnte. In schwierigen Zeiten habe ich mir bewusst Role Models gesucht, denn wenn man es grundsätzlich schaffen kann, dann kann ich es auch. In der Personalberatung hatte ich eine Vorgesetzte, die sehr viel mehr Potenzial in mir sah, als ich es mir zu diesem Zeitpunkt vorstellen konnte. Sie hat mich ermutigt, gefördert und gefordert. Ihr verdanke ich meine Karriere als Beraterin, Trainerin und Coach für C-Levels auf Augenhöhe. Dieses Geschenk versuche ich seitdem ganz bewusst weiterzugeben.

Maraja: Meine Eltern haben mich immer unterstützt und sind bis heute wichtige Sparringspartner für mich, sowohl als emotionale Stütze als auch als reflektierter Ratgeber. Auch im Kanzleiumfeld habe ich sehr früh viel Verantwortung und Vertrauen genossen. Das habe ich mir zwar auch erarbeitet, dennoch ist es nicht selbstverständlich und ich bin sehr dankbar dafür. Alle Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, haben mich und meine Einstellung im beruflichen Hier und Jetzt nachhaltig geprägt. Tagtäglich begegne ich Frauen im Alltag und im geschäftlichen Umfeld, die Vorbilder für mich sind und mich inspirieren. Privat schöpfe ich sehr viel Kraft aus der Musik und bewundere Sängerinnen mit starker Persönlichkeit, wie zum Beispiel P!nk.

Hat man euch je Steine in den Weg gelegt?

Pia: Mein größter “Stein im Weg” war meine schwerbehinderte Tochter und die Herausforderung, mich in einem Leben zurechtzufinden, das ich mir so nicht gewünscht hatte. Emma war meine größte Lehrerin, sie hat mich abrupt entschleunigt, ich wurde demütig, habe meine bisherigen Werte in Frage gestellt und habe gelernt, bedingungslos zu lieben. Dank ihr habe ich mich von einem primär kognitiven zu einem sehr empathischen Menschen entwickelt und das hat meine Qualität der Arbeit, insbesondere bei Führungsthemen sehr beeinflusst.

Maraja: Natürlich gab es auch schwierige Situationen als „junge Frau mit Ambitionen“ – zumal als Betriebswirtin unter Anwälten. Dennoch hatte ich nie den Eindruck, dass mir aktiv Steine in den Weg gelegt wurden. Es gab Hürden, ja. Aber mir ist es geglückt, sie als Herausforderungen wahrzunehmen, an denen ich wachsen konnte. Retrospektiv ist es aber fairerweise auch viel einfacher, das so zu sehen, als ich es in einer konkreten Situation damals konnte.

Ein Tag in Pias und Marajas Leben

Pia: Ich bin COO und Mitgründerin des Legal-Tech-Startups LegalTegrity, das eine digitale Hinweisgeberlösung als SaaS für mittelständische Unternehmen der EU betreibt. Ich sehe mich in der Rolle derjenigen, die die Organisation befähigt, reibungslos zu funktionieren und erfolgreich zu wachsen. Bei LegalTegrity treibe ich die Digitalisierung der Prozesse voran – ohne selbst in die Tiefe einzusteigen. Mir ist wichtig, dass Prozesse auch bei einer hohen Zahl an Interaktionen in gleichbleibender Qualität zuverlässig und reibungslos verlaufen und Fehlerpotenziale reduziert werden. Gleichzeitig verantworte ich als People Manager die Personalverwaltung und –entwicklung, fördere den Teamzusammenhalt und das Leben der Unternehmenswerte.

Maraja: Wie schon erwähnt, habe ich gemeinsam mit Pia Michel und Thomas Altenbach LegalTegrity gegründet. Meine große Stärke ist Networking, deshalb habe ich die Rolle des CMO übernommen und kümmere mich ums Marketing. Ich bin aber auch sehr stark in Sales-Prozesse und den Customer Success involviert. Das heißt, ich erarbeite Wordings und Strategien, wie wir Leads gewinnen oder mit unseren Kunden und Partnern kommunizieren. Unsere Positionierung in den klassischen und sozialen Medien ist ein wichtiges und arbeitsintensives Thema, das mich beschäftigt. Zudem verantworte ich unsere Website und koordiniere unsere Präsenz auf Events und Konferenzen.

Habt Ihr selbst etwas entwickelt?

Pia: Leider nein, zumindest nicht direkt. Indirekt ja, wir haben als Unternehmen eine Hinweisgeberplattform entwickelt.

Maraja: Mir geht es ähnlich wie Pia: Direkt nicht, aber ich habe mich während meines Studiums sowohl im Bachelor of Science als auch im MBA mit den Basics in Programming und in Data Analytics beschäftigt. Und ich habe während eines Software-Change-Projektes sehr eng mit dem Entwicklungs- & IT-Team zusammengearbeitet, da ich damals die Projektleiterin war.

Welche Hürden müssen Frauen heute immer noch überwinden?

Klischees begenen einem ständig.

Pia: Ich kenne einige Frauen in der Tech-Branche, viele von ihnen sind deutlich jünger als ich. Meine Vermutung ist, dass außer in sehr konservativen Unternehmen die Besetzung von Positionen nicht mehr so stark von Klischees geprägt ist. So lange jedoch Männer nicht genauso selbstverständlich Erziehungsurlaub wie Frauen nehmen, bleibt in einer bestimmten Lebensphase die potenzielle Mutterschaft und damit verbundene potenzielle Auszeiten eine Hürde für Frauen.

Maraja: Klischees begegnen einem ständig. Schon in der Schule heißt es, Mädchen können Sprachen, Jungs sind in Naturwissenschaften gut. Im Studium sind Frauen eher im Marketing und HR-Bereich vertreten, Männer wiederum machen Finance und Accounting. Diese Einordnung fand ich immer total blöd. Ich bin sehr sprachbegabt, aber gleichzeitig bin ich auch gut in Mathe. Das war der Grund, weshalb ich mich damals für BWL entschieden habe. Mir gefiel der Gedanke, die Internationalität der Sprachen auf wirtschaftlicher Ebene mit dem Mathematischen zu verknüpfen. Im Beruf bin ich schon auch auf Gender-Klischees gestoßen. Bei einer Legal-Business-Development-Schulung hat man mal einen externen Coach engagiert, mit der Begründung, dass er einmal Anwalt war. Als junge BWLerin war es für mich im Kanzleiumfeld wesentlich schwieriger, etwas zu Business Development zu vermitteln.

Ich glaube schon, dass Frauen öfter das Gefühl haben, sich und Ihre Kompetenz beweisen zu müssen. Es ist allerdings eine Tatsache, dass die Tech-Welt und deren Führungspositionen noch von Männern dominiert werden.

Welche Stereotypen sind euch in Bezug auf „Women in Tech“ schon begegnet?

Je mehr unterschiedliche Perspektiven einfließen, desto besser.

Maraja: Ich werde sehr häufig als Exotin wahrgenommen, besonders mit der Kombination Legal und Tech. Ich bin weder Anwältin noch Informatikerin. Wie passt das zusammen? Ich höre auch häufiger die Frage: „Wie ist das denn passiert, was machst du denn überhaupt?“ Das war besonders während meiner Kanzleizeit der Fall und nach dem BWL-Studium. Die meisten meiner Kommilitonen sind in die Beratung gegangen. In den meisten Fällen ist mir da aber auf der anderen Seite Neugier begegnet, kein Vorbehalt.

Würde unsere Welt anders aussehen, wenn mehr Frauen im MINT-Bereich arbeiten würde?

Pia: Ich glaube, dass Diversität in jeder Form (Gender, Alter, Herkunft, Religion etc.) soziale, fachliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung beschleunigt. Je mehr unterschiedliche Perspektiven einfließen, desto besser.

Maraja: Ich schließe mich Pia zu 100 Prozent an. Diversity und Interdisziplinarität braucht es auf allen Ebenen und das geht über die Kategorie Mann/Frau hinaus. Natürlich sind Diversity und Interdisziplinarität keine Selbstläufer, ganz im Gegenteil. Veränderung ist harte Arbeit. Aber ist es nicht spannend zu beobachten, wie unterschiedlich schnell auch das Thema digitale Transformation in den verschiedenen Branchen in Deutschland vorangetrieben wird? Die Rechtsbranche zählt definitiv zu den langsamsten. Das ist deshalb so absurd, weil Anwälte auch Berater sind, die sehr nah an Unternehmen dran sind.

Wie sieht die Zukunft aus – wird die Diversity-Debatte bald Geschichte sein?

Seid keine besseren Männer, sondern findet Euren persönlichen Stil

Pia: Auch wenn mir das persönlich nicht gefällt, das menschliche Gehirn mag Schubladen, sie geben Orientierung und Sicherheit. Ich gehe jedoch davon aus, dass manche Unterschiede mit der Zeit in der Wahrnehmung keine oder nur noch eine geringere Rolle spielen. Der Fachkräftemangel in manchen Bereichen wird hier sicher einen positiven Druck ausüben und einen entsprechenden Einfluss haben.

Maraja: Da das Diversity-Thema so facettenreich ist, lautet die Frage: Was heißt „bald“? Das Schöne ist, wir sehen, es bewegt sich was. Wie gesagt: wir sprechen doch nicht nur von Mann oder Frau, sondern auch von Herkunft oder Religion, von Alter, Ausbildung und so vielem mehr. Aufgrund der Vielzahl von Ebenen wird uns die Debatte noch lange beschäftigen.

Tipps & Tricks

Pia: Seid keine besseren Männer, sondern findet Euren persönlichen Stil. Es ist keine Schande, eine Position zunächst nur als Quotenfrau zu erhalten, freut Euch darüber und sorgt dafür, dass Ihr die Verantwortung wahrnehmt und zum positiven Image von Frauen in Tech beitragt. So könnt ihr dazu beitragen, dass es weitere Frauen leichter haben und unabhängig von ihrem Geschlecht wegen ihrer Qualifikation eingestellt werden.

Maraja: Auch hier kann ich mich Pia nur anschließen. Habt Mut, seid selbstbewusst und seid ihr selbst. Es fühlt sich nicht gut an, sich zu verstellen, um in einen Job oder ein Team zu passen. Wenn Ihr an diesen Punkt seid, traut Euch, es zu überdenken. Reflektiert die Gründe und seid mutig genug zu sagen: „So möchte ich nicht weitermachen.“ Habt Mut zur Veränderung und den Anspruch, Euch in Eurer Haut, Eurer Position und Eurem Umfeld wohl, akzeptiert und respektiert zu fühlen. Und mein liebster Tipp: Get and Give back Support!