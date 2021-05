In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Lin Cherry, Chief Legal Officer und Leiterin der Abteilung Diversität und Inklusion bei Wizeline

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Lin Cherry, Chief Legal Officer und Leiterin der Abteilung Diversität und Inklusion bei Wizeline

Lin Cherry ist Chief Legal Officer und Leiterin der Abteilung Diversität und Inklusion bei Wizeline. Sie beaufsichtigt alle rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens und ist seit über 20 Jahren als internationale Unternehmensjuristin in den Bereichen Technologie, Medien und Sport tätig. Vor Wizeline war Lin als General Counsel bei HBO Latin America Group, DLA, Inc. (eine Tochtergesellschaft von América Móvil) und MySpace. Sie hat einen Bachelor of Science (B.S.) in Finanzwissenschaften von der George Washington University und einen Juris Doctor (J.D.) von der University of Florida.

Seit wann besteht dein Interesse für die Tech-Branche?

Meine erste interne Rolle in der Rechtsabteilung war bei DIRECTV. Zu dieser Zeit fühlte sich Satellitenfernsehen innovativ an, insbesondere für die lateinamerikanischen und indischen Märkte, an denen ich tätig war. Aber nur kurze Zeit später, in meiner Rolle als General Counsel von Myspace, wusste ich, dass das Internet die Zukunft des Medienvertriebs ist und meine Sicht auf das, was innovativ ist, bekam eine ganz neue Bedeutung. Und es ist für mich ziemlich faszinierend, obwohl es die Streaming-Technologie schon seit so vielen Jahren gibt, wie schnell sich die Technologie immer noch weiterentwickelt und wie herausfordernd es für die großen Medienunternehmen war, eine vollständige digitale Transformation in der Größenordnung der Unternehmen zu erreichen, die als Digital Natives begonnen haben.

Meine Eltern haben sehr hart gearbeitet, aber sie drängten mich nicht dazu, große Erfolge zu erzielen. Ihre Erwartungen – dass ich heiraten, eine Familie haben würde und versorgt sein würde – waren zu dieser Zeit ziemlich traditionell. Mein Hintergrund ist eine gute Bestätigung für die Elefanteneltern da draußen. Es ist vielleicht nicht nötig, so viel Druck auf unsere Kinder auszuüben, damit sie etwas leisten. Mein Antrieb war immer intern und ich wusste, dass meine Eltern stolz auf mich sein würden, wenn ich ihre Erwartungen übertraf. Mein Karriereweg hat sich aus einer großen Portion Glück ergeben. Ich habe dieses Gück dann genutzt, um starke Beziehungen aufzubauen. Ich hatte das Glück, in der Medien- und Technologiebranche zu landen, für die ich mich leidenschaftlich interessiere, und außerdem für so viele großartige Unternehmen rund um den Globus arbeiten zu können. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass Glück an der Schnittstelle von Gelegenheit und Vorbereitung liegt und dass sich harte Arbeit irgendwann auszahlt.

Unterstützung und Hindernisse

Ich habe ein starkes Netzwerk aus Familie und Freunden. Aber die wichtigste Unterstützung habe ich von meinem unglaublichen Partner seit über 20 Jahren. Ich sage immer scherzhaft, dass jeder eine Frau braucht! Aber was ich meine, ist, dass wir alle einen Partner brauchen, der unser größter Cheerleader ist und gleichermaßen zum Haushalt und anderen Aufgaben beiträgt.

Jede starke Frau, mit der ich je gearbeitet habe – besonders diejenigen, die alleinerziehende Mütter sind, sind für mich Vorbilder. Ich habe auch so viel Respekt und Bewunderung für die Entwicklerinnen in einer überwiegend männlichen Welt, die die Zukunft der Art und Weise, wie wir durch Technologie miteinander verbunden sind, maßgeblich beeinflussen. Ich glaube, dass Entwicklerinnen die neuen Geschichtenerzähler unserer Welt sind. Sie verbinden Menschen miteinander und wir brauchen mehr Frauen, die ihre Perspektive einbringen, wie diese Geschichten erzählt werden.

Ich wurde nie davon abgehalten, zu lernen oder mich weiterzuentwickeln, aber ich war in vielen Situationen, in denen meine Stimme nicht gehört wurde, in denen mir keine Möglichkeiten geboten wurden oder in denen ich nicht ermutigt wurde, mich zu entfalten und infolgedessen habe ich das Vertrauen in mich selbst verloren. Aber die Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass uns niemand aufhalten kann, es sei denn, wir lassen es zu. Diese Menschen müssen wir überwinden und weitermachen. Ich habe auch gelernt, wie wichtig es ist, bei der Führung von Menschen – insbesondere von Frauen und anderen, die unterrepräsentiert sind – Ermutigung, Unterstützung und die Möglichkeit zum Erfolg zu bieten.

Ein Tag in Lins Leben

Ich bin Chief Legal Officer und Leiterin der Abteilung Diversität und Inklusion bei Wizeline. Wir entwickeln und bauen Technologie und bieten andere Dienstleistungen an, die die Bedürfnisse der Kunden in der digitalen Welt erfüllen. Mein Team und ich kümmern uns um alle rechtlichen Angelegenheiten auf globaler Basis im gesamten Unternehmen. Wir haben großartige Tech-Tools im Einsatz, die uns helfen, mit Kolleginnen zu kommunizieren und eine Vielzahl von Projekten zu jonglieren. Ich interessiere mich besonders dafür, wie Technologie die Effizienz der juristischen Abläufe steigern kann. Ich sitze auch im Exekutivkomitee des Unternehmens, wo breite strategische Themen diskutiert und Entscheidungen getroffen werden. Zusätzlich zu den rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens arbeite ich daran, Vielfalt und Integration im gesamten Unternehmen und in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu fördern. Ich habe das Glück, dass wir eine Kultur haben, die unsere Mitarbeiterinnen befähigt und inspiriert, in diesem Bereich Eigenverantwortung zu übernehmen und Maßnahmen zu ergreifen, und dass ein großer Teil meiner Arbeit darin besteht, unsere erstaunlich talentierten Mitarbeiter zu fördern und zu unterstützen, die wichtige Initiativen leiten und sich für diese einsetzen, die ihnen am Herzen liegen.

Worauf bist du in deiner Karriere besonders stolz?

Ich bin besonders stolz und lege viel Wert auf die langfristigen Beziehungen, die ich im Laufe der Jahre aufgebaut habe. Das gilt vor allem für meine Teams und die Gesprächspartner auf der gegenüberliegenden Seite des Verhandlungstisches, weil dies meine harte Arbeit, Professionalität, Loyalität, Sorgfalt und Respekt für mein Gegenüber repräsentiert.

Warum gibt es nicht mehr Frauen in der Tech-Branche?

Obwohl das Glück an der Schnittstelle von Gelegenheit und Bereitschaft liegt, zahlt sich harte Arbeit doch aus.

Um erfolgreich zu sein, müssen die Bemühungen im Bereich Vielfalt und Integration authentisch sein. Dieses Maß an Authentizität wirkt sich darauf aus, wie viele weibliche Kandidatinnen wir anziehen können, auf die Umwandlung dieser Kandidatinnen in tatsächliche Einstellungen und auf den Erfolg dieser Frauen beim Vorankommen im Unternehmen. Ein Beitrag zu dieser Authentizität ist die Präsenz von Frauen in der Führungsetage, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt werden, Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion zu ergreifen, dass diese Maßnahmen geschätzt werden und dass sie einen angemessenen Anreiz erhalten. Tatsache ist jedoch, dass Frauen im oberen Management unterrepräsentiert sind. Laut dem „Women in the Workplace Report“ von McKinsey liegt der Anteil von Frauen in der C-Suite bis 2020 nur bei 21 %. Dies ist ein Bereich, in dem Unternehmen besser werden müssen. Und ich bin ermutigt durch die jüngste Welle der sozialen Verantwortung von Unternehmen. Unternehmen haben die Macht, die Welt zu verändern. Das ist heute noch bedeutender, da wir Technologieunternehmen haben, die größer sind als je zuvor und die Macht und — wie ich denke — auch die Verantwortung haben, diese Macht zu nutzen, um Vielfalt und Inklusion voranzutreiben, um Ausgewogenheit und Gerechtigkeit in ihre Unternehmensstrukturen zu bringen.

Welche Hürden müssen Frauen in der Tech-Branche heute immer noch überwinden?

Eine der größten Herausforderungen, die ich für Frauen in der Technologiebranche sehe, sind unbewusste Vorurteile. Sarah Cooper bringt uns hier sehr gut zum Lachen. Aber es ist nicht zum Lachen, denn Experten sagen uns, dass wir alle unbewusste Vorurteile haben und die negativen Auswirkungen auf Frauen sind unverkennbar. Aber die gute Nachricht ist, dass man etwas dagegen tun kann. Zunächst müssen wir uns eingestehen, dass es Vorurteile gibt, diese Vorurteile erkennen und dann bewusster vorgehen, um negative Vorurteile bei den Entscheidungen, die wir treffen, zu vermeiden. Wir verwenden ein großartiges Trainingstool namens “50 Ways to Fight Gender Bias”. Dabei handelt es sich im Grunde um ein virtuelles Kartenspiel, das eine Vielzahl von Situationen vorstellt, in denen Vorurteile existieren, und einen Rahmen bietet, in dem wir sie diskutieren und erkunden können, wie wir sie am besten in Echtzeit angehen, wenn wir uns in denselben oder ähnlichen Situationen wiederfinden.

Sollten mehr Frauen in der Tech-Branche arbeiten?

Meine Antwort ist ein klares Ja. Die Welt würde von einer anderen und kritischen Perspektive und vor allem von mehr Gefühl durchdrungen sein. Kürzlich las ich einen Kommentar von Samantha Hunt in der New York Times mit dem Titel „Feeling things is an act of bravery“. Die Zeile, die ich am meisten liebe, ist: „Unsere Mädchen sind Entdeckerinnen und Experimentatorinnen. Warum also nicht auf unsere tiefgründigsten Fühlerinnen hören, auf die Menschen, die uns eine Blaupause für den besten, menschlichsten Weg nach vorne liefern könnten?“ Das bringt meine Ansicht darüber auf den Punkt, warum wir Frauen in der Tech-Branche brauchen. Unser Ansatz muss eine zusätzliche Gefühlsebene einweben, um die größten Herausforderungen der Welt, wie den Klimawandel, kreativ und effektiv zu lösen und Technologien zu entwickeln, die eine erweiterte Sicht auf die Welt ansprechen.

Unser Ansatz muss eine zusätzliche Gefühlsebene einbinden, um die größten Herausforderungen der Welt, möglichst kreativ und effektiv zu lösen […].

Wir können sehen, dass die Ereignisse des Jahres 2020 mit der Vereidigung von Kamala Harris als Vizepräsidentin der USA und dem ersten Tag der Biden/Harris-Administration mit der Verabschiedung von Durchführungsverordnungen zur Förderung der Gleichberechtigung einen großen Schwung mit sich bringen. Dies sind konkrete Beispiele für echte Bewegung und hoffentlich ein Hinweis darauf, was wir im Jahr 2021 sehen werden. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass Publikationen wie Entwickler.de über Wege berichten, wie Unternehmen Vielfalt und Inklusion effektiv fördern können. Ich habe kürzlich von einer weiteren Publikation erfahren, die im Februar auf den Markt kommt: The Filament. Sie wird versuchen, die Diskussion über Vielfalt und Inklusion zu fördern, indem sie Best Practices vorstellt und sich auf Erfolgsmetriken konzentriert. Dies ist wichtig, um eine Gemeinschaft von Führungskräften im Bereich Vielfalt und Integration aufzubauen und eine steigende Flut zu schaffen, die uns alle anhebt.

Tipps & Tricks

Entwicklerinnen bieten eine kritische Perspektive, da sie durch Technologie eine Geschichte erzählen, die das Leben der Menschen auf globaler Basis verändern und beeinflussen wird. Tech-Unternehmen brauchen Ihre Perspektive – Ihre einzigartige Sensibilität und Ihre Art, sich emotional mit anderen Menschen zu verbinden – um sich in unseren digitalen Produkten und Plattformen widerzuspiegeln. Es ist eine großartige Zeit für Frauen und andere unterrepräsentierte Gruppen. Es gibt eine starke Dynamik durch die jüngsten Ereignisse und alle Augen sind auf die Unternehmen gerichtet, um echte Maßnahmen zu ergreifen, die einen bedeutenden Einfluss haben werden.