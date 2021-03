In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Ellis Toms, Managerin bei Gearset

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Ellis Toms

Ellis Toms kam direkt nach ihrem Abschluss in Geografie an der Exeter University zu Gearset. Sie war Gearsets neunte Mitarbeiterin und die erste Marketing-Mitarbeiterin des Unternehmens. Angefangen hat Ellis als technische Content-Marketerin, jetzt leitet sie das Event-Team von Gearset, das Community-Advisors-Programm und die Marketing-Praktika.

Was hat dein Interesse für die Tech-Branche geweckt?

Um ehrlich zu sein, was mich zuerst in die Technik gebracht hat, war mein Einstieg bei Gearset, kurz nach meinem Universitätsabschluss. Mein Vorstellungsgespräch bei Gearset war mein erster Streifzug durch die technische Welt, abgesehen von einigen Arbeiten in der Umweltwissenschaft. Das Team kennenzulernen und zu sehen, wie leidenschaftlich sie daran arbeiteten, ein DevOps-Tool zu entwickeln, um dieser riesigen Gemeinschaft von Nutzern zu helfen, hat mir gezeigt, wie aufregend und interessant diese völlig fremde Welt der Technologie sein kann.

Wie verlief Dein Weg in die Tech-Branche?

Während meiner gesamten akademischen Laufbahn, in der Schule und dann an der Universität, habe ich immer gerne geschrieben. Ich neigte eher zu den Geisteswissenschaften als zu den MINT-Fächern, nicht weil ich sie nicht mochte, sondern weil ich fand, dass meine Stärken mehr mit den Geisteswissenschaften übereinstimmten. Ich habe mich unter anderem für ein Geographiestudium an der University of Exeter entschieden, weil ich eine wirklich große Bandbreite an Umweltthemen erforschen konnte – einschließlich Paläo-Umweltstudien, die mich schon immer interessiert haben. Außerdem wollte ich an meinen Forschungs- und Analysefähigkeiten arbeiten und lernen, wie ich sie beim Schreiben anwenden kann. Für mich war es das Beste aus beiden Welten – Schreiben plus analytische und technische Laborarbeit.

Ich war mir nicht ganz sicher, welchen Karriereweg ich einschlagen sollte. Ich wusste nur, dass ich in meiner Rolle die Fähigkeiten einsetzen wollte, die mir am meisten Spaß machten: Schreiben, Recherchieren und analytisches Arbeiten und die Möglichkeit, mein „Bedürfnis zu organisieren“ anzuwenden. Mir kam der Gedanke, dass etwas im Bereich Marketing oder Eventmanagement gut passen könnte – und ich hatte erst richtig angefangen, mich über Jobmöglichkeiten zu informieren, als ich Gearset fand.

Vorbilder und Unterstützer

Ich hatte das Glück, dass Familie, Freunde und Kolleginnen mich immer unterstützt haben. Es ist schwer, ein bestimmtes Vorbild herauszupicken, denn es gibt eine Reihe von Menschen, die mich immer inspiriert haben: leidenschaftliche Lehrerinnen und Dozentinnen, die mich ermutigt und dazu gebracht haben, mein Potenzial auszuschöpfen; und meine unglaublich talentierten Kolleginnen bei Gearset, von denen ich jeden Tag lernen kann. Da ich zu einem so frühen Zeitpunkt in meiner Karriere zu Gearset gekommen bin, kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass ich von einer so klugen und engagierten Gruppe von Menschen umgeben bin – das war der beste Weg, um zu lernen und beruflich zu wachsen.

Gab es Versuche, Dich vom Lernen oder beruflichen Weiterkommen abzuhalten?

Nein, ich kann ehrlich sagen, dass in meinem Fall niemand versucht hat, mein berufliches Fortkommen zu stoppen – ganz im Gegenteil. Ich hoffe, meine Erfahrung zeigt, dass sich die Kultur und die Einstellung dazu, was Frauen in der Tech-Branche tun können, langsam zum Positiven verändert.

Ein Tag aus Ellis Leben

Ich kam zu Gearset als Content Writer und als erste offizielle Marketerin. Damals gab es 8 Leute in der ganzen Firma. Dreieinhalb Jahre später bin ich immer noch bei Gearset, das jetzt über 75 Mitarbeiter hat und meine Rolle hat sich mit unserem Wachstum verändert.

Derzeit bin ich die Event- und Marketing-Managerin innerhalb des Marketing-Teams. Ich habe mich natürlich zur Event-Koordination hingezogen gefühlt, besonders nachdem ich mehr mit der Salesforce-Community interagiert habe. Ich liebe es, mehr Mitglieder der Community kennenzulernen und diese Beziehungen aufzubauen, und wenn ich in der Lage bin, ihnen mit DevOps-Einblicken oder Ratschlägen das Leben zu erleichtern, ist das für mich unglaublich bereichernd. So bin ich dazu gekommen, unsere Veranstaltungsfunktion innerhalb des Marketings zu leiten.

Da wir immer noch ein relativ kleines Team sind, arbeiten wir sehr kooperativ zusammen und packen überall mit an, wo wir gebraucht werden! Das kann bedeuten, dass ich an einem beliebigen Tag neben eventbezogenen Aktivitäten auch an der Personalbeschaffung arbeite, Fallstudieninterviews führe oder bei der Erstellung von Inhalten helfe. Es ist unglaublich abwechslungsreich, und ich habe die rasante Energie von Gearset immer geliebt. Wenn etwas auftaucht, das erledigt werden muss, erledigen wir es einfach – das ist wirklich spannend.

Auf was bist Du besonders Stolz in deiner Karriere?

Wenn ich zurückblicke, gibt es ein paar Dinge, die mir besonders auffallen. Erstens – und das mag ein bisschen klischeehaft klingen – aber ich denke, die Art und Weise, wie wir als Team zusammenkommen, ist etwas, auf das man stolz sein kann. Die ganze Arbeit, die wir machen, ist eine Teamleistung. Teamwork lässt den Traum Wirklichkeit werden! Wenn eine schwierige Deadline ansteht oder wenn ich an etwas arbeite, bei dem ich zusätzliche Unterstützung brauche, kann ich mich immer auf meine Teamkolleginnen verlassen, um sicherzustellen, dass wir das Beste daraus machen. Ich bin also sehr stolz auf unser Team.

Zum Zweiten wäre da der Punkt, als ich die Leitung unserer Dreamforce-Präsenz übernommen habe. Die Dreamforce ist immer das größte Ereignis des Jahres für das gesamte Salesforce-Ökosystem und eine der größten Tech-Veranstaltungen der Welt. Über 160.000 Salesforce-Profis versammeln sich für 4 Tage, um zu lernen und zu netzwerken, und für alle Anbieter im Ökosystem (einschließlich uns) ist es eine riesige und einflussreiche Geschäftsmöglichkeit.

Natürlich ist es unglaublich wichtig, dass wir sicherstellen, dass unser Sponsoring (das zwei Stände auf der Entwickler- und der Kundenausstellung umfasst) so reibungslos und erfolgreich wie möglich verläuft. Als ich einen größeren Teil der Arbeit für die Veranstaltung übernahm, empfand ich das als eine der stressigsten Erfahrungen meines Arbeitslebens. Ich spürte wirklich den Druck, sicherzustellen, dass wir liefern, und es war so ziemlich alles, woran ich in den Monaten vor der Veranstaltung dachte. Aber als wir dann vor Ort waren und ich sah, wie alles zusammenkam, einschließlich des Teams, das so hart am Stand arbeitete und jeden Tag mit Hunderten von passionierten Fachleuten sprechen konnte, war es einfach eine der lohnendsten Erfahrungen.

Wieso gibt es nicht mehr Frauen in der Tech-Branche?

Ich denke, es könnte an kulturellen Gründen liegen. Wenn man aufwächst, sieht man nicht viele Frauen, die in der Technik tätig sind, also haben wir keine Vorbilder. Wenn wir keine Menschen in diesen Rollen sehen, mit denen wir uns identifizieren können, wird das schon in jungen Jahren verinnerlicht, sodass die meisten Mädchen in der Schule dazu neigen, sich von MINT-Fächern abzuwenden.

Ich liebe es, mehr von der Community kennenzulernen und diese Beziehungen aufzubauen.

Der andere Punkt, den man bedenken sollte, ist, dass, obwohl sich die Dinge seit meiner Schulzeit verändert und weiterentwickelt haben, damals, als ich aufwuchs, Technologie (zumindest für mich) als etwas für die Jungs dargestellt wurde – „Jungs und ihr Spielzeug“ und all das. Und Technologie in der Schule zu lernen, war nicht wirklich etwas Besonderes. Wir hatten zwar IT-Unterricht, aber der war ziemlich oberflächlich, und es wurde uns nicht als möglicher Karriereweg präsentiert. Da blieb eigentlich nur die Wahl zwischen den humanistischen Fächern und dann den klassischen MINT-Fächern, Naturwissenschaften und Mathe.

Was ich gerne früher gelernt hätte – und was meiner Meinung nach dazu beitragen würde, mehr Frauen in die Technik zu bringen – ist, dass man nicht unbedingt ein MINT-Fach oder etwas besonders Technisches studiert haben muss. Ich habe einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund, aber die Fähigkeiten, die ich in diesen Fächern gelernt habe, wie z. B. klar zu kommunizieren oder meine Recherche- und Analysefähigkeiten zu nutzen, um Argumente zu konstruieren und datengestützte Kampagnen zu erstellen, sind in der Tech-Branche absolut notwendig. Der Tech-Sektor ist absolut auf diese Art von Fähigkeiten angewiesen, die man unabhängig von den Fächern, die man studiert hat, aufbauen kann. Die Fächer, die man studiert hat, sind eine Plattform, auf der man aufbauen kann, kein Hindernis für den Tech-Sektor.

Hindernisse

Ich denke, die größte Herausforderung ist das Ungleichgewicht. Die Tech-Industrie ist ein überwältigend männlich dominierter Sektor. Wenn man an große Namen in der Tech-Branche denkt, denkt man in der Regel an Leute wie Steve Jobs oder Elon Musk. Führungspositionen in der Tech-Branche scheinen noch stärker von Männern dominiert zu sein als die Branche insgesamt, und diese Wahrnehmung trägt nicht dazu bei, talentierte Frauen für die Branche zu gewinnen.

Ich glaube nicht, dass es eine einfache Antwort gibt, um den Mangel an Frauen in der Tech-Branche zu beheben. Grundsätzlich braucht es einen Kulturwandel und es ist schwer, die Kultur zu ändern – vor allem, wenn man sie schnell ändern will. Die Notwendigkeit einer größeren Gleichberechtigung und Ungleichheit am Arbeitsplatz ist ein breiteres Thema als nur der Tech-Sektor, dem sich alle Unternehmen bewusst sein müssen.

Bei Gearset haben wir erkannt, dass wir proaktiv handeln müssen, wenn wir ein vielfältigeres Unternehmen werden wollen. Wir haben damit begonnen, diese Herausforderungen anzugehen: Wir setzen uns für die “Women in STEM”-Bewegung ein, wo immer wir können, und nehmen an Karrieremessen und Veranstaltungen wie “STEM- Women in Technology” teil. Wir hoffen, dass dies dazu beiträgt, das Bewusstsein zu verbreiten, dass Frauen in der Technik arbeiten können und sollten.

Wir haben auch die Art und Weise, wie wir rekrutieren, geändert, um sie inklusiver zu machen, sowie die Art und Weise, wie wir Stellenanzeigen schreiben, um uns nur auf die wesentlichen Anforderungen der Stelle zu konzentrieren, denn es hat sich gezeigt, dass Frauen oft eher als Männer zögern, sich nicht auf Stellen zu bewerben, wenn sie nicht alle Kriterien der Stellenbeschreibung erfüllen. Und Gearset versucht sicherzustellen, dass alle Gesprächsrunden sowohl mit Männern als auch mit Frauen besetzt sind, um eine faire, unvoreingenommene Erfahrung für die Kandidaten zu gewährleisten. Kleine Verbesserungen wie diese können einen großen Unterschied ausmachen, wenn es um die Erfahrungen von Frauen während des gesamten Bewerbungsprozesses und darüber hinaus geht.

Wie würde unsere Welt mit mehr Frauen in MINT aussehen?

In puncto Vielfalt hinken wir oft hinterher.

Die Tech-Branche ist führend in Sachen Innovation – wir sind ganz vorne mit dabei, wenn es um Fortschritt geht. Aber in puncto Vielfalt hinken wir oft hinterher. Es wäre großartig, wenn wir es schaffen würden, mehr Frauen in der MINT-Branche zu beschäftigen, damit wir auch bei der Vielfalt eine Vorreiterrolle einnehmen können. Mehr Frauen in der MINT-Branche würden mehr Ausgewogenheit in die Arbeitswelt bringen, mehr Meinungsvielfalt, mehr Lohngleichheit und neue kulturelle Normen. Das ist der Punkt, an dem wir Verbesserungen und Wachstum sehen werden. Und es geht nicht nur um eine bestimmte Branche oder Firma, sondern um die Art und Weise, wie MINT-Bereiche in unserer Kultur wahrgenommen werden. Es wird den heranwachsenden Mädchen zeigen, dass sie in den MINT-Bereich genauso gehören wie in jeden anderen Bereich.

Die Diversity-Debatte nimmt Fahrt auf – wann glaubst Du, werden wir die Ergebnisse sehen?

Solange wir uns als Einzelpersonen, Unternehmen und Industrien daran erinnern, dass es sich immer noch um ein großes Problem handelt, wird es Fortschritte geben. Aber es braucht kollektive Anstrengungen von Unternehmen und Industrien, um die anhaltenden Probleme und Zugangsbarrieren zu erkennen und dann gemeinsam zu handeln, um Fortschritte zu erzielen. Durch die jüngsten Bemühungen sehen wir allmählich mehr Frauen in MINT-Fächern, aber von echter Gleichberechtigung und Vielfalt am Arbeitsplatz sind wir noch weit entfernt. Es muss also wirklich eine bewusste Anstrengung unsererseits sein, Chancengleichheit zu bieten.

Tipps & Tricks

Ihr solltet es versuchen! Es geht nicht um die Fächer, die man in der Schule gelernt hat; es geht um die Fähigkeiten, die man entwickelt hat. Wenn man eine Leidenschaft für das hat, was man tut, kann man diese in jeder Branche anwenden, wenn man sich ihr widmet. Ich bin nicht mit einer Leidenschaft für Salesforce DevOps zu Gearset gekommen – ich wusste nicht einmal, was DevOps bedeutet! Aber ich liebte es, zu recherchieren und meine technischen Fähigkeiten auf das Schreiben anzuwenden. Ich entdeckte eine Leidenschaft dafür, unseren Benutzerinnen zu helfen und für unser Produkt in einer Branche, von der ich nie gedacht hätte, dass ich dort landen würde. Wenn Ihr wisst oder daran denkt, dass ihr in der Tech-Branche sein wollt, dann lasst Euch nicht von Stereotypen abschrecken. Wir brauchen mehr Frauen wie Euch, die zielstrebig, wissbegierig und leidenschaftlich in dem sind, was sie machen.