In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Catherine Tabor, Gründerin von Sparkfly.

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Catherine Tabor, Gründerin & CEO von Sparkfly

Als Technologiepionierin und digitale Visionärin, ist Catherine eine erfahrene Entrepreneurin, die in die letzten 20 Jahre mehrere Unternehmen gegründet und skaliert hat.

Ihre Karriere als Unternehmerin begann bereits während ihrer Zeit an der Georgia State University, als sie ein Dog-Walking- und House-Sitting-Unternehmen gründete. Zu ihrer Überraschung, entdeckte die Coca-Cola Company ihr Unternehmen und lud sie dazu ein, an einem RFP zur Verwaltung des Mitarbeiterrabattprogramms teilzunehmen. Sie gewann das Unternehmen, ging ab von der Universität, baute ihre erste Webseite und begann sich an andere Unternehmen zu wenden. Unter Catherines Führung wuchs das Unternehmen erfolgreich und ist inzwischen für mehr als eine Millionen Beschäftigte in über 150 Unternehmen tätig.

Die Entwicklung von Sparkfly schritt weiter voran, als Catherine nach einer Möglichkeit zum Tracken von digitalen Leistungen im Abgleich zu deren Nutzung seitens der Beschäftigten suchte. Da sie keine dafür passende Technologie fand, erkannte sie die Marktlücke und erwarb ein Unternehmen für die Technologie, welches die Grundlage für das heutige Sparkfly werden wurden, das sich ursprünglich aus Sparkfly Perks heraus entwickelt hat.

Catherine und ihr Team gehörten zu den Ersten, welche die Vernetzung zwischen Medien und Point-of-Sale entwickelt haben, und meldeten zwei von ihnen geschaffenen Patente für das Tracken von Mobile Data und Business Loyalty an. Sie glaubt, dass mobile Angebote die vereinigende Kraft zwischen Mobile Media und dem Point-of-Sale sein können und wurde von Mobile Marketer’s zu einer der “Mobile Women to Watch” ernannt.

Mit der Anwendung dieser bahnbrechende, neuen Technologie, wächst Sparkfly weiter an und entwickelt innovative Technologien, um echte Geschäftsprobleme zu lösen und echte Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen.

Des Weiteren fungierte Catherine als Vorsitzende des Marketingausschusses im Vorstand des Woodruff Arts Center und ist derzeit Mitglied des Besucherskomitees der University of Georgia.

Ansonsten verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Ehemann Matt und ihrer dreizehnjährigen Tochter in ihrem Haus in Atlanta, GA.

Was hat dein Interesse für die Tech-Branche geweckt?

Zu Beginn meiner Karriere betrieb ich ein Rabattprogramm und Webseite für Firmenmitarbeiter für große Arbeitgeber und wollte den Nutzen und den Wert dieses Geschäfts aufzeigen. Leider gab es keine Möglichkeit, digitale Coupons auf Artikelebene in Echtzeit mit dem physischen Verkaufspunkt im Geschäft zu verbinden.

Mein Interesse an der digitalen Technologie ermöglichte es mir, die bestehende Technologie zu erweitern, um dieses Vermögen zu entwickeln. Diese Plattform hilft nun einer ganzen Branche von Marketingfachleuten, den Return-on-Investment (ROI) von Marketingkampagnen besser zu verstehen und zu erhöhen. Aber mein Interesse an der digitalen Technologie galt eher der eigentlichen Problemlösung und bezog sich nicht ausschließlich auf die Technologie selbst.

Wie verlief dein Weg bis zum jetzigen Beruf? Welche Hindernisse musstest du überwinden?

Ich habe mehrere Unternehmen im Laufe meiner Karriere gegründet, aber der Anfang war eher bescheiden – während meiner Studienzeit an der Georgia State University gründete ich mein erstes Unternehmen. Es war ein Concierge-Unternehmen, in dem ich Besorgungen für meine Kunden erledigte, um zusätzliches Geld für die Universität zu verdienen. Die Internetdesignfirma meines Mannes baute eine Webseite für dieses Unternehmen. Gleichzeitig verwaltete die Coca-Cola Company intern ein Rabattprogramm für Mitarbeiter, in dessen Rahmen den Mitarbeitern Rabatte auf Kinokarten, Six Flags und verschiedene andere Produkte angeboten wurden. Die Personalabteilung von Coca-Cola beschloss, dieses Programm für Mitarbeiterrabatte auszulagern, und führte daher eine landesweite Internetsuche durch. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was SEO war, aber mein Concierge-Unternehmen in Atlanta tauchte bei dieser Suche auf. Sie riefen bei mir an und nannten mir allerdings nicht den Firmennamen, aber ich hatte eine Anrufer-ID und wusste, dass es sich dabei um Coca-Cola handelte! Sie waren tatsächlich mit vielen großen Firmen im gespräch, aber ich gewann den Auftrag, das Mitarbeiterrabattnetzwerk für Coca-Cola und alle ihre Mitarbeiter zu verwalten.

Mir wurde schnell klar, dass viele große Arbeitgeber ähnliche Rabattprogramme für Mitarbeiter haben. Dies gab den Anstoß zur Gründung meines zweiten Unternehmens. Die Übernahme der Leitung des Coca-Cola-Rabattprogramms führte zu dem Bedarf an Risikokapital. Im Alter von 26 Jahren musste ich viele Stereotypen überwinden, wer oder was ein „Geschäftsinhaber“ oder „Unternehmer“ sein sollte, um dieses Kapital aufzubringen und mein Unternehmen wachsen zu lassen. Nun leite ich seit über 20 Jahren erfolgreich Unternehmensrabattprogramme.

Mit meinem ersten Unternehmen sparte ich Kunden Zeit ein, indem ich Besorgungen für sie physisch erledigte. Mit meinem zweiten Unternehmen verwaltete ich Rabattprogramme für große Firmen, durch das Anbieten von Rabattkarten oder Coupons für Mitarbeiter. Sparkfly Inc., mein drittes Unternehmen, verbindet digitale Werbeaktionen, Rabatte und Coupons mit der physischen Verkaufsstelle. Unsere digitale Technologie wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Das Haupthindernis für Sparkfly Inc. bestand darin, etwas völlig neues zu erfinden. Die Wahrnehmung auf dem Markt war die, dass der Point-of-Sale sehr fragmentiert und schwer zu integrieren war und es immer noch ist. Immer wieder wurde mir gesagt, dass dies ein vergeblicher Versuch sei, aber wir haben die Technologie geschaffen, um die Punkte zwischen digitalen Coupons und der physischen Registrierkasse erfolgreich zu verbinden.

Mit 26 Jahren musste ich viele Stereotypen überwinden, was oder wer ein „Geschäfts-inhaber“ oder „Unternehmer“ sein sollte, um Kapital zu beschaffen und mein Unternehmen auszubauen.

Vorbilder und Unterstützer

Meine Eltern haben immer an mich geglaubt, mich unterstützt und waren mir Prüfsteine. Sie sind Menschen von großem Charakter, die mir vorgelebt haben, wie man das Leben und die Arbeit mit Integrität, Ehrlichkeit und Bescheidenheit angeht. Als ich mit meinem Botengeschäft begann und den Vertrag mit Coca-Cola gewann, wusste ich, dass dieses Geschäftsmodell auch auf andere Organisationen ausgedehnt werden und wachsen könnte. Als meine anfänglichen Bemühungen, Risikokapital aufzubringen, scheiterten, ging ich meine Pläne mit meinen Eltern durch. Wir sprachen über meinen Bedarf an Startkapital zur Finanzierung der Technologieentwicklung und meiner Geschäftsexpansion. Meine Eltern, beide Schullehrer, glaubten an mich und nahmen einen Kredit von 5.000 Dollar für ihren Honda Accord auf, der zum Startkapital für mein Unternehmen wurde.

Ich habe auch eine Reihe von Geschäftsvorbildern. Da ich das Glück hatte, viele Menschen in meinem Leben zu haben, die mir auf meinem Weg geholfen haben, bin ich mir nicht sicher, ob ich nur eine bestimmte Person nennen kann.

Vorbilder sind nicht immer zwingend Menschen, die man kennt. Es sind vielleicht auch Menschen, die einem Hoffnung geben.

Als jemand, der sich für Frauen einsetzt, fühle ich mich zu Frauen hingezogen, die einen Weg zum Durchhalten gefunden haben, und ich neige dazu, ihre Karrieren und Unternehmen mit großem Interesse zu verfolgen. Soziale Medien haben dazu beigetragen, Geschichten von Frauen zu verbreiten, die bereits in den Phasen waren, in denen ich mich zu verschiedenen Zeitpunkten meines Berufsleben befinde. Diese Geschichten ermutigen und befähigen andere, wie mich selbst, und machen uns bewusster, dass Frauen in herausragenden Führungspositionen in der Wirtschaft erfolgreich sein können.

Wurden dir in deiner Karriere auch bewusst Steine in den Weg gelegt?

Natürlich. Tausende von Malen. Wenn man versucht, eine Industrie zu unterbrechen, wird es immer Pessimisten geben.

In den frühen Tagen des Experimentierens mit der Technologie, die diese Industrie schließlich revolutionieren würde, schaute mich ein Risikokapitalgeber an und sagte: „Catherine, manchmal muss man einfach wissen, wann man aufhören muss. Er glaubte einfach nicht, dass ich eine Technologieplattform aufbauen könnte, um schnell technologische Lösungen am Point-of-Sale zu entwickeln. Diese Interaktion hat mich während meiner gesamten Karriere begleitet.

Ein anderer Risikokapitalgeber sagte: „Kein Point-of-Sale-Unternehmen wird sich jemals mit Ihnen zusammenschließen, bevor Sie einen Kunden haben.” Und ich habe auch bewiesen, dass das nicht wahr ist.

Ich wurde im Atlanta Journal von einer anderen Person als „der ultimative Außenseiter“ bezeichnet, was meiner Meinung nach bedeutet, dass ich „die am wenigsten wahrscheinliche Person bin, von der sie glauben, dass sie tatsächlich erfolgreich sein könnte“. Das ist bestenfalls ein hinterhältiges Kompliment.

Konkurrenten, Partner und sogar Kunden haben versucht, unser geistiges Eigentum oder unsere Methoden, Arbeitsabläufe und Prozesse zu nutzen, um zu versuchen, eine ähnliche Plattform aufzubauen. Es sind nicht immer nur negative Bemerkungen. Es hat auch Versuche gegeben, mein geistiges Eigentum zu stehlen. Das ist ein enormes Risiko, wenn man ein First-Mover in der Technologie ist.

Ein Tag in Catherines Leben

Ich habe ein eingeschworenes Team, das mit beispielloser Transparenz und Zusammenarbeit miteinander kommuniziert. Wir beginnen den Tag als Senior-Team mit einem „Stand-up“ Meeting, bei dem wir einen sehr offenen Kommunikationsfluss über die Chancen, an denen wir arbeiten, die Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, und unsere Priorisierung haben. Als technisches Start-up-Unternehmen ist es leicht, sich ablenken zu lassen; es ist wichtig, dass wir uns alle kontinuierlich an Prioritäten orientieren.

Ich verbringe einen guten Teil meiner Zeit damit, zu entscheiden, wie ich unsere Vertriebs- und Marketingaktivitäten besser ermöglichen und ausbauen und unserem Vertriebsteam Türen öffnen kann. Für unsere Kunden überlege ich, wie wir ihnen unsere strategischen Erkenntnisse am besten vermitteln können und wie die Fähigkeiten unserer Plattform genutzt werden können, um ihnen einen Mehrwert zu bieten.

Ich konzentriere mich auch auf den Geschäftsbetrieb, um sicherzustellen, dass wir unsere Ziele, Projektionen und die Verpflichtungen, die wir gegenüber unseren Kunden, dem Vorstand und unseren Investoren eingegangen sind, erfüllen.

Ich bin auf jeden Fall Coach und verbringe meine Zeit damit, mit den Mitgliedern des Sparkfly-Teams zu arbeiten. Ich helfe ihnen zu verstehen, dass das Wort „nein“ oft einfach nur „nicht jetzt“ bedeutet, und ich betone, dass es für jede Herausforderung eine Lösung gibt.

Ich neige dazu, immer viel zu tun, während ich das Geschäft beaufsichtige. Um organisiert und konzentriert zu bleiben, frage ich mich ständig: „Was ist die wichtigste und beste Nutzung meiner Zeit?“, um mich daran zu erinnern, mich auf die wichtigsten und strategisch wichtigsten Punkte zu konzentrieren, um das Geschäft voranzubringen.

Jetzt, da das Sparkfly-Team gewachsen ist, kann ich mehr delegieren. Ich arbeite mit einer erstaunlichen Gruppe von Menschen um mich herum zusammen, denen ich vertraue. Ich liebe es, dem Team dabei zuzusehen, wie es seine Aufgaben priorisiert, Herausforderungen durchdenkt, eng zusammenarbeitet und nach seinem Urteilsvermögen und Instinkt handelt, um Projekte abzuschließen.

Etwas, was ich nach mehr als 10 Jahren der Leitung von Sparkfly sehr genau weiß, ist, dass das Team, gepaart mit der Technologie, der einzige Weg ist, um sicherzustellen, dass wir weiterhin skalieren können.

Auf bist du am meisten stolz in deiner Karriere

Am meisten stolz bin ich darauf, dass wir die Sparkfly Plattform für Angebotsmanagement erfolgreich aufgebaut und implementiert haben. Wir haben genau das getan, von dem mir 10 Jahre lange alle gesagt haben, dass es unmöglich zu erreichen sei.

Warum gibt es so wenig Frauen in der Tech-Branche?

Ich glaube, dass die Frauen aufholen, obwohl es lange Zeit schwer zu fassen schien, vielleicht, weil man lange Zeit glaubte, dass Männer in Mathematik und Wissenschaft einfach besser seien als Frauen. Ich habe das Gefühl, dass sich diese Paradigmen (langsam) ändern und dass mehr Frauen auf den Markt drängen.

Heute gibt es Organisationen wie „Girls Who Code“ oder „Code With Klossy“, die junge Frauen sichtlich ermutigen, in der Technologie aktiver zu werden. Ich hoffe, dass sich diese Dynamik weiter aufbaut und wächst.

Jede Umgebung profitiert von mehr Diversität, daher wäre es positiv, ein Ökosystem zu haben, das in MINT vielfältiger ist.

Welche Hürden müssen Frauen heute immer noch überwinden?

Sexismus. Diese Vorstellung, dass Frauen einfach nicht so gut wie Männer sind. Ich bin die Mutter einer dreizehnjährigen Tochter und es gibt immer noch diese Vorstellung bezüglich junger Frauen, dass Mathematik, Wissenschaft und Technik „Männersache“ sei. Ich glaube, es ist wirklich ein Stigma, dass Männer in all diesen Bereichen besser sind. Dass Männer bessere Programmierer, stärker in Mathematik und natürliche Disruptor sind.

Würde unsere Welt anders aussehen, wenn mehr Frauen im MINT-Bereich arbeiten würden?

Wir alle wissen, dass Männer und Frauen sehr unterschiedliche Kommunikationsfähigkeiten haben. Ich glaube, dasselbe gilt für die Fähigkeiten zur Problemlösung; der Ansatz ist unterschiedlich. Wenn mehr Frauen in MINT arbeiten würden, würden wir wahrscheinlich eine ausgewogenere Herangehensweise an Fragen und Ergebnisse sehen. Jede Umgebung profitiert von mehr Diversität, daher wäre es positiv, ein Ökosystem zu haben, das in MINT vielfältiger ist.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht gibt es Möglichkeiten für Fernarbeit, die Frauen nutzen könnten. Dabei handelt es sich um gut bezahlte Jobs, die nicht unbedingt eine persönliche, tägliche Berichterstattung erfordern. Ich denke, das könnte Frauen, die möglicherweise außerhalb der großen Städte leben, mehr wirtschaftliche Möglichkeiten bieten.

Die Diskussion über Diversität nimmt Fahrt auf. Wie lange wird es dauern, bis wir Ergebnisse der aktuellen Debatte sehen?

Es gibt zwar viele Debatten über Diversität, aber ich denke, der Wendepunkt wird der sein, wenn wir anfangen, größere Prozentsätze von Frauen in mehr Entwicklungsteams, Vorständen, Führungsteams und generell mehr Frauen mit technologischen Karrieren zu sehen. Während mein Unternehmen im Moment Entwickler einstellt, sehe ich nicht viele weibliche Lebensläufe. Wir brauchen mehr Frauen im Einstellungspool!

Ich freue mich sehr für meine Tochter ehrlich gesagt, da es für sie noch mehr Beispiele erfolgreicher Frauen in MINT gibt, einschließlich ihrer eigenen Mutter. In meiner Generation waren unsere Mütter Lehrerinnen, Krankenschwestern oder Sekretärinnen (übrigens alles edle Berufe). Eine Tech-Unternehmerin zu werden, war nie etwas, woran ich gedacht habe, als ich aufwuchs, oder als eine potenzielle Chance für mich betrachtet habe. Ich hatte keine Ahnung, dass es diese Möglichkeiten gab. Die heutige Generation von Frauen wächst sehr zuversichtlich auf, dass sie alles sein und tun können, was sie wollen. Hoffentlich wächst diese ganze Generation junger Frauen mit der gleichen Mentalität auf: „Warum nicht ich?

Heute geht es um mehr Sichtbarkeit und Bewusstsein für Frauen in Führungspositionen, aber zu welchem Zeitpunkt wird sich diese Diskussion auf Arbeitsplätze, Führungspositionen und Vorstandsführung auswirken? Ich weiß es nicht, wie lange es dauern wird, aber ich hoffe, dass es nicht allzu lang sein wird, wie manche es glauben, vor allem, wenn sich diese Generation junger Frauen wirklich zu mehr ermächtigt fühlt.

Tipps & Tricks

Das erste, was jede junge Frau sich fragen sollte, ist: Warum nicht ich? Außerdem solltet ihr euch darüber bewusst sein, dass alles möglich ist. Natürlich könnt ihr das!

Die Branche wird hart sein. Es gibt Widerstand, aber es gibt auch viele Frauen, die Erfolg haben. Es geht darum, Ausdauer und Hoffnung zu haben. Frauen müssen wissen, dass sie „Nein“ viel öfter hören werden, als sie es sich vorstellen können. Ich habe tausende Male „Nein“ gehört, aber von Zeit zu Zeit habe ich auch ein „Ja“ vernommen. Ihr müsst belastbar sein und euch wieder aufrichten, bereit machen und vorwärts gehen. Wenn ihr auf etwas hinarbeitet, an das ihr wirklich glaubt, solltet ihr niemals aufgeben.

Es ist eine meiner Hoffnungen, dass mehr Frauen, die sich bereits in der Technikwelt zurechtfinden, bereit sein werden, ihre Zeit als Mentorinnen für unsere Jugend und auch für diejenigen, die noch am lernen sind, zur Verfügung zu stellen. Es ist meine feste Überzeugung, dass Frauen von einer Mentorschaft profitieren können und dass sie so früh wie nur möglich in ihrer Karriere danach suchen sollten.

Ich ermutige alle und jeden dazu, offen dafür zu sein, Erfahrungen von denen zu sammeln, die vor ihnen waren und sich nicht davor zu scheuen, eine Mentorin zu suchen. Es war sehr hilfreich für mich, dass es Menschen gibt, an die ich mich wenden kann, wenn ich schwierige Entscheidungen zu treffen habe. Eine Mentorin ist auch eine Schulter, an die man sich anlehnen kann, wenn man unsicher oder frustriert ist sowie immer dann, wenn man Unterstützung oder Rat braucht.