Women in Tech: „Teil einer staken Gemeinschaft von Menschen zu sein ist von unschätzbarem Wert.“

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Laurie Barth, Staff Engineer im Learning Team bei Gatsby.

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Laurie Barth

Laurie Barth ist Staff Software Engineer im GatsbyJS Learning Team sowie Konferenzsprecherin, eifrige Ausbilderin und Mitglied des TC39 Educators Committee. Als technische Bloggerin ist Laurie an verschiedenen Publikationen beteiligt, darunter CSS Tricks und Smashing Magazine. Wenn sie nicht gerade Code schreibt, spielt sie Brettspiele und isst Muffins mit ihrem Welpen Avett.

Wann entstand dein Interesse für IT und wie hast du die ersten Kontakte zum Tech-Themenbereich geknüpft?

In der Highschool musste ich einen Computerkurs belegen. Eines unserer ersten Projekte war die Programmierung einer kleinen Schildkröte, die sich auf dem Bildschirm bewegte und Dinge auf der Grundlage des Weges, den sie zurücklegte, zeichnete. Wir sollten 7 Buchstaben des Alphabets kodieren… Ich habe alle 26 kodiert. Das hat mir Spaß gemacht! Aber aus irgendeinem Grund dachte ich, das sei ein Zufall. Dass es nicht als echtes Programmieren zählt.

Ich habe Mathe und Rätsel über die Jahre hinweg weiterhin geliebt. Aber erst am Ende meiner College-Karriere drängte mich ein Praktikumschef, einen Informatikkurs am College zu belegen. Ich liebte diesen Kurs und begann, mich in die Programmierung und Technologie zu verlieben. Ich machte einen kleinen Umweg, bevor ich schließlich Software-Ingenieurin wurde, aber es war der richtige Weg für mich.

Wie verlief dein Weg bis zum jetzigen Beruf? Welche unterschiedlichen Karrierewege hast du eingeschlagen?

Der Einführungskurs in Informatik hat mich dazu veranlasst, ein Nebenfach in Computer Science zu belegen. Mein erster Job war jedoch als Programmmanagerin im Technologiebereich. Es dauerte einige Jahre, bis ich erkannte, dass ich die Arbeit selbst machen wollte, anstatt sie zu leiten.

Ich hatte das Glück, dass ich nicht auf viele Hindernisse stieß, als ich mich entschied, eine Karriere als Entwicklerin anzustreben. Allerdings hatte ich viele persönliche Bedenken.

Lange Zeit dachte ich, dass ich nicht genug „Geek“ oder klug genug sei, um in der Informatik zu arbeiten.

Ich fand mich schließlich mit diesem Klischee und der Tatsache, dass ich es nicht erfüllen werde, ab. Ich war sowohl zu kontaktfreudig als auch zu lebhaft, außerdem und hatte ich auch noch Interessen außerhalb der Tech-Branche. Am Ende stellte sich heraus, dass genau diese Eigenschaften für mich am wertvollsten waren.

Hattest du die Unterstützung von deiner Familie und deinen Freunden erhalten? Hast du ein Vorbild?

Es gab ein Familienmitglied, das im Industriesektor arbeitete und mich dazu ermutigte, als Entwicklerin einzusteigen, anstatt als Analystin oder in einer anderen geschäftlichen Funktion. Aber darüber hinaus hat niemand in meiner Familie etwas mit dem Bereich Tech zu tun. Sie gaben mir daher auch keinen Rat in der einen oder anderen Weise.

Zu Beginn meiner Karriere hatte ich eine Handvoll Chefs, zu denen ich wirklich aufschaute. Doch erst als ich Teil der größeren Tech-Gemeinschaft wurde, fand ich Menschen, die ich als Vorbilder betrachten würde. Es gab großartige Redner, großartige Blogger, großartige Lehrer, und ich schätzte den Einfluss, den ich auf die Branche hatte. Ich schaute zu ihnen auf und tue es immer noch.

Wurden dir in deiner Karriere auch bewusst Steine in den Weg gelegt?

Niemand hat mich jemals aufgehalten. Aber ich habe im Laufe der Jahre Jobs aufgegeben, weil es klar war, dass ich nicht mehr viel weiterkommen konnte. In diesen Positionen hatte ich Grenzen, und diese Grenzen war zu eng gesteckt für mich.

Bis heute habe ich in meiner Karriere schwere Entscheidungen treffen müssen, aber ich habe sie nie bereut. Es kann leicht sein, dort zu bleiben, wo man sich wohl fühlt. Wir mögen, was wir kennen.

Ich habe festgestellt, dass Wachstum Risiko erfordert. Keine rücksichtslosen Entscheidungen, sondern kalkulierte Entscheidungen, um aus der Komfortzone zu kommen.

Es wird viele Menschen geben, die Sie ermutigen werden, diese Risiken einzugehen. Und vielleicht einige wenige, die Sie nicht für bereit dafür halten. Aber nur Sie können diese Entscheidung treffen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag in deiner aktuellen Position aus?

Ich bin Staff Engineer für das Learning Team bei Gatsby, einem JavaScript-Framework zur Erstellung von leistungsfähigen Webseiten. Mein täglicher Arbeitsalltag umfasst die Verwaltung unserer Open-Source-Community, das Schreiben und Verbessern von Dokumentation und die Konzentration auf die Möglichkeiten, wie Entwickler die Nutzung unserer Plattform erlernen können.

Realistisch gesehen ist kein Tag wie der andere. Aber es ist auch eine neue Rolle für mich, ich also noch in der Phase des Entdeckens. An manchen Tagen schreibe ich, an anderen spreche ich, an anderen Tagen bin ich in Meetings, an anderen Tagen mache ich nichts anderes als Coding. Das hängt alles davon ab. Aber was ich liebe, ist, dass es ein Produkt ist, von dem ich begeistert bin. Außerdem ist es eine Position, bei der ich mich auf das Unterrichten konzentrieren kann.

Das ist eine schwierige Frage. Ich liebe das Bloggen und das Sprechen auf der Bühne, was ich beides getan habe. Ich sehe beides als Gelegenheit, Menschen etwas beizubringen und bin zuversichtlich, dass ich das geschafft habe.

Ich würde auch sagen, dass ich stolz auf die Beziehungen bin, die ich in der Branche aufgebaut habe. Ich habe im Laufe der Jahre für kleine Unternehmen gearbeitet, und die Begegnung mit Menschen, die nicht in diesen Bereichen tätig sind, hat mich dazu veranlasst, mich weiter zu bemühen. Ich kann aufrichtig sagen, dass ich das getan habe, und ich zähle viele dieser Menschen jetzt zu meinen engen Freunden. Sie sind die Menschen, die meine Arbeit und meine Erfahrungen in dieser Gemeinschaft angenehm machen.

Warum gibt es so wenige Frauen in der Tech-Branche? Welche Hürden müssen Frauen heute immer noch überwinden?

Wir leisten keine gute Arbeit, um Frauen in der Industrie zu halten. Viele zeigen Interesse, viele beginnen eine Karriere, aber viele verlassen die Branche wieder. Das betrifft auch andere. Wenn man keine Leute in Machtpositionen sieht, die einem ähnlich sind, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass man entmutigt aufgibt.

Es ist frustrierend, weil es scheint, dass sich die meisten Unternehmen auf Frauen in der Tech-Branche als ein Pipeline-Problem konzentrieren. Sie investieren in Programme, in denen Kinder lernen können, wie man Code schreibt, oder in Stipendien für Studenten usw. Aber das hat sich immer als der einfache Ausweg erwiesen. Denn so werden Veränderungen unterstützt, ohne tatsächlich Änderungen innerhalb eines Unternehmens vornehmen zu müssen.

Um zu erreichen, dass mehr Frauen im Technologie-Umfeld bleiben, müssen wir die Art und Weise ändern, wie wir die Situationen in den Unternehmen bewerten und belohnen. Es bedeutet, mit toxischen Situationen umzugehen, anstatt sie unter den Teppich zu kehren. Und es bedeutet, die Art der Work-Life-Balance zu ändern, die wir zu verherrlichen pflegen.

Der Mangel an Aufstiegsmöglichkeiten ist enorm. Toxische Umgebungen sind eine weitere. Und beide Probleme wurzeln in einer der grundlegenden Ursachen für das, was wir an dieser Industrie schätzen. Dinge wie „Glue Work“, Kommunikation, Mentorschaft, das sind alles entscheidende Fähigkeiten. Wir konzentrieren uns jedoch auf die Belohnung von männlich Führungsqualitäten, von erfahrenen Tool-Anwendern usw. Das bedeutet, dass Teams von Menschen zusammengehalten werden, die keine Anerkennung erhalten. Beförderungen gehen an Menschen, die zu schädlichen Kulturen beitragen. Und am Ende haben wir ein Management an der Spitze, das diese Entscheidungen weiter durchsetzt.

Und warum sollten mehr Frauen in der Tech-Branche arbeiten? Würde unsere Welt anders aussehen, wenn mehr Frauen im MINT-Bereich arbeiten würden?

Ich würde gerne glauben, dass mehr Diversity die Technologie weniger diskriminierend und repräsentativer für ihre Nutzer machen würde. Als Negativbeispiele aus der Vergangenheit fallen mir dazu Dinge ein, wie die originale Apple Watch, die eine Schwangerschaft nicht berücksichtigt, oder die Einstellungen der KI durch Amazon, die Bewerbungen von Frauen ausschließt.

Wenn wir keine Vielfalt in unseren Teams haben, dann bauen wir nur für Leute wie die im Technikraum.

Es ist natürlich, sich auf unsere eigenen Erfahrungen zu konzentrieren. Als Entwickler arbeiten wir für alle.

Die Diskussion über Vielfalt gewinnt an Dynamik. Wie lange wird es dauern, bis die Ergebnisse der aktuellen Debatte vorliegen?

Es schmerzt mich zu hören, dass Vielfalt überhaupt diskutiert werden muss. Es ist keine Debatte, sondern Realität. Alle Branchen sollten eine breite Bevölkerungsschicht repräsentieren. Vor allem eine Branche wie die Technologie, die auch an jeder anderen Industrie beteiligt ist. Wenn dort nur Menschen arbeiten, die alle gleich aussehen, denken und handeln, dann können wir unsere Arbeit nicht erfüllen.

Tipps und Tricks

Pflegt Beziehungen. Teil einer staken Gemeinschaft von Menschen zu sein, die euch kennen, ist von unschätzbarem Wert. Auf diese Leute kann man sich verlassen, wenn man einen Rat benötigt oder frustriert ist.

Der Einstieg in die Technologiebranche ist eine Hürde, aber die richtigen Beziehungen und Gemeinschaft können dafür sorgen, dass man langfristig auch in der Branche bleibt. Und im Moment scheint das die größere Sorge zu sein.