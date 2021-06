In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Aurika Savickaite, Teamleiterin bei Helmet Based Ventilation.

Die Tech-Branche wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Aurika Savickaite, Teamleiterin hinter dem nicht-invasiven Helmbeatmungsgerät

Aurika Savickaite, RN, MSN (Master of Science in Nursing) war an der erfolgreichen Erprobung des Helmbeatmungsgeräts auf der Intensivstation der Universität von Chicago während einer dreijährigen Versuchsstudie beteiligt.

Während ihres Studiums zum Master of Science in Nursing – Acute Care Nurse Practitioner am Rush University College of Nursing (2014) – schrieb sie ihre Abschlussarbeit „Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NIPPV) for Treatment of Acute Respiratory Failure in Immunocompromised Patients (Nichtinvasive Überdruckbeatmung (NIPPV) zur Behandlung von akutem Atemversagen bei immungeschwächten Patienten)“, die auf ihren Erfahrungen mit der Beatmung über den Helm basiert.

Savickaite arbeitete als Krankenschwester und Leiterin der Patientenbetreuung auf der medizinische Intensivstation der University of Chicago Medical Center und als Krankenschwester auf der Intensivstation am Vilnius University Hospital, Santariskiu Clinic. Sie erwarb 2001 einen Bachelor in Rehabilitation und Krankenpflege an der medizinischen Fakultät der Universität Vilnius. Aurika Savickaite engagiert sich seit vielen Jahren für das Gemeinwohl. Derzeit ist sie Mitglied im Chicagoland Lithuanians Rotary Club.

Wann entstand dein Interesse für die Tech-Branche?

Ich war schon immer an neuen Entwicklungen und Erfindungen in verschiedenen Bereichen interessiert. Technologie kann unser Leben deutlich verbessern und es ist nie zu spät, neue Fähigkeiten zu erlernen.

Ich habe einen medizinischen Hintergrund und einen Abschluss als Master of Science in Nursing, genauer einen Abschluss als Acute Care Nurse Practitioner am Rush University College of Nursing. Ich arbeitete als Krankenschwester und Leiterin der Patientenbetreuung auf der medizinischen Intensivstation am University of Chicago Medical Center und als Krankenschwester auf der Intensivstation am Vilnius University Hospital, ehemals Santariskiu Clinic.

Als ich eine kleine Tochter bekam, wollte ich mehr Kontrolle über meine eigene Zeit haben und gründete mein eigenes Unternehmen. Zwar musste ich neue Dinge und technische Anwendungen erlernen, aber ich hatte immer starke Unterstützung und Ermutigung durch meine Familie.

Unterstützung und Hindernisse

Meine Familie und meine Freunde haben mich immer unterstützt. Jeder sollte sich mit Menschen umgeben, die ihm helfen zu wachsen. Aber ich habe keine bestimmten Vorbilder. Ich versuche, von vielen verschiedenen Menschen zu lernen, deren Ideen und Handlungen mir am Herzen liegen und die meine Werte teilen.

Selbst wenn mir jemand Steine in den Weg gelegt hat, habe ich Wege gefunden, um weiterzukommen. Für jede Herausforderung gibt es eine Lösung. Das ist eine Frage der Einstellung, kein Opfer der Umstände zu sein und seine eigenen Entscheidungen zu treffen.

Ein Tag in Aurikas Leben

Ich bin Mutter, Ehefrau, Unternehmerin und Rotarierin. Ich beginne meinen Tag mit etwas Zeit für mich, einer Tasse Bulletproof-Kaffee und beobachte den Sonnenaufgang durch mein Fenster. Mein Mann David ist eine große Stütze und wir teilen uns die Zeit, in der wir uns um unsere Tochter kümmern. Ich arbeite remote von zu Hause aus oder gehe ins Büro. Den Abend verbringe ich mit der Familie, koche ein paar gesunde Mahlzeiten, lese Bücher, gehe im Park oder am Ufer spazieren oder fahre Fahrrad.

Für jede Herausforderung gibt es eine Lösung

Auf was bist du besonders stolz in deiner Karriere?

Unser neuestes Projekt “HelmetBasedVentilation.com” ist etwas, auf das ich wirklich stolz bin und ich freue mich, dass ich das Know-how mit so vielen Fachleuten auf der ganzen Welt teilen kann. Dies ist auch ein Beispiel dafür, wie medizinisches Fachwissen, kombiniert mit einem unternehmerischen Geist und Technologie, in kürzester Zeit einen globalen Einfluss haben kann. Die Technologie ermöglicht es uns, das Fachwissen zu teilen und den Zugang zu ermöglichen, Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zu verbinden, neue Ideen zu diskutieren, Schulungen mit Kollegen aus verschiedenen Ländern durchzuführen und weltweit zu senden.

Warum gibt es nicht mehr Frauen in der Tech-Branche?

Wir müssen unsere Kinder so erziehen, dass ihre natürliche Neugier und ihr Drang, neue Dinge zu entdecken, unterstützt werden. Jeder sollte in der Lage sein, seine eigenen Talente zu erkennen und zu entwickeln. Das fängt in der Familie an und ich erwarte, dass auch die Schulen die Kinder zum Entdecken und Lernen ermutigen. Frauen brauchen auch mehr Vorbilder oder einfach gesagt, mehr Frauen, die in den Medien als Profis und Expertinnen in verschiedenen Bereichen, dargestellt werden, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und nicht nur Modetrends oder neuen Rezepten folgen.

Frauen sollten an sich selbst glauben; an ihre eigene Fähigkeit, Neues zu lernen und den inneren Mut zu haben, ihren Weg in jedem Alter zu ändern.

Welche Hürden müssen Frauen in der Tech-Branche überwinden?

Es gibt immer noch zu wenige Frauen, aber die Zahl steigt. Ich denke, dass Frauen manchmal Druck durch ihren persönlichen Hintergrund spüren, besonders dann, wenn sie aus eher traditionellen und konservativen Familien kommen. Es gibt immer noch viele Stereotypen über Berufe und Karrieren, die eher für Frauen „geeignet“ sind, aber die Situation ändert sich. Frauen sollten auch an sich selbst glauben, an ihre eigene Fähigkeit, neue Dinge zu lernen, den inneren Mut zu haben, ihren Weg zu jedem Zeitpunkt zu ändern.

Würde unsere Welt anders aussehen mit mehr Frauen in der Tech-Branche?

Selbstverständlich. Ausgewogene und vielfältige Teams können bessere Entscheidungen treffen, da sie besser in der Lage sind, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.

Ich glaube, die ganze Welt verändert sich in einem noch nie dagewesenen Tempo. Auf der einen Seite hat es Jahrhunderte gedauert, bis Frauen ihre grundlegenden Bürgerrechte erhielten, aber heute haben wir Astronautinnen, die ins All fliegen. Je mehr inspirierende Beispiele wir in den Massenmedien sehen werden, desto schneller wird der Wandel sein.

Tipps und Tricks

Hört nie auf zu lernen und vertraut auf euren eigenen Intellekt und eure eigenen Fähigkeiten. Um in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, muss man über Charakterstärke und logisches Denken verfügen und dazu bereit sein, ständig Neues zu lernen. Es erfordert nicht nur bloße physische Stärke, daher hat jeder das Potenzial, erfolgreich zu sein.

Die Tech-Branche unterliegt einer sehr breit gefassten Definition: Es gibt so viele verschiedene Aspekte und Berufe darin, dass jeder seinen Platz finden kann. Ich möchte jeden ermutigen, neugierig zu bleiben und sich an den technologischen und wissenschaftlichen Entwicklungen zu erfreuen, die täglich stattfinden.