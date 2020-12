In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Agnès Crepet, Tech Lead und Mitbegründerin von Ninja Squad

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Women in Tech: Agnès Crepet, Tech Lead und Mitbegründerin von Ninja Squad

Ich bin ein leidenschaftlicher Technical Lead mit über 19 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung und versuche, die Technik gerechter, vielfältiger und integrativer zu gestalten! 2012 habe ich Ninja Squad mitbegründet, das in Frankreich für seine Grundwerte bekannt ist: Code-Angelegenheiten, Unterstützung von Open-Source und ein kooperatives Management mit flacher Hierarchie. Im September 2018 kam ich als IT-Leiter zu Fairphone in Amsterdam, wo ich mich auf den Aufbau einer neuen IT-Landschaft konzentrierte. Außerdem leite ich Tech Communities: Ich bin im Vorstand von Duchess France, einem Kollektiv zur Förderung von Frauen in der Technik. Zudem bin ich Mitbegründerin der europäischen Tech-Konferenz MiXiT.

Wann entstand dein Interesse für die Tech-Branche?

Als ich jung war, gab es in meiner Familie keinen Computer. Ich bin in meinen 40ern und vor 25 Jahren war das Internet noch nicht so weit verbreitet. Also galt während meiner Teenagerzeit: kein Computer & kein Internet zu Hause (trotzdem habe ich überlebt 😉). Aber glücklicherweise entdeckte ich während meiner Grundschulzeit Basic, dank eines großen französischen Bildungsprogramms für den Informatikunterricht in der Schule! Und als ich 18 war, zeigten mir einige Freunde die wunderbare Welt der Open Source. Ich entdeckte Linux und war sofort so beeindruckt von diesem alternativen Ökosystem und von der Möglichkeit, Software mit anderen zu erstellen. Zu dieser Zeit interessierte ich mich auch unheimlich für das Gehirn und künstliche Intelligenz. Im Jahr 1997 besiegte die „Deep Blue“-Schachmaschine den Schachweltmeister Garry Kasparov. Ich wollte verstehen, wie das möglich war. Also entschied ich mich für ein Studium der Kognitionswissenschaften und der Softwaretechnik. 😉

Wie verlief dein Weg bis zum jetzigen Beruf?

Am Ende meines Studiums in Künstlicher Intelligenz und Softwaretechnik hatte ich ein Doktorandenstipendium für Forschungsarbeiten in Künstlicher Intelligenz, das ich aber nicht angenommen habe. Der Höhepunkt des Interesses für Start-ups fand Anfang der 2000er Jahre in Frankreich statt. Ich tauchte in diese „attraktive“ Welt ein und freute mich darauf, Arbeit in der Industrie zu entdecken. Fast 20 Jahre später hätte es meiner Meinung nach eine gute Idee sein können, diese Gelegenheit zu nutzen, um zu promovieren. Eines Tages vielleicht, es ist nie zu spät. 😉

Nach meinem Studium arbeitete ich drei Jahren bei einem Softwarehersteller. Ich hatte Glück, denn ich habe für diese Firma eine Menge topaktueller Studien gemacht. Ich habe Hibernate in seinen frühen Tagen entdeckt. 2001 habe ich mich dafür entschieden, 4 Jahre lang für ein IT-Dienstleistungsunternehmen und dann für die IT-Abteilung eines pharmazeutischen Labors zu arbeiten. Parallel zu diesem letzten Job und nach einem Sabbatjahr, in dem ich eine einjährige Weltreise machte, gründete ich vor 5 Jahren mein eigenes Unternehmen: Ninja Squad. Ich brauchte 10 Jahre, um mein Unternehmen zu gründen. Das größte Hindernis, das ich zu überwinden hatte, war ich selbst und mein Bildungshintergrund! Ich brauchte 10 Jahre, um zu verstehen, dass das Aufgeben eines Firmenjobs nicht der Anfang vom Ende ist, sondern der Beginn eines Lebens, das ich wirklich gewählt habe. 😉

Ich war auch 3 Jahre lang Lehrerin an einer Ingenieursschule für Informatik (ich war speziell für Kurse in Web-Programmierung, Git, Spring, usw. verantwortlich) und in Agiles Management (Scrum und Lean Startup). In dieser Ingenieursschule leitete ich auch die Abteilung für Lerninnovation (ein multidisziplinäres Team mit Dokumentaristinnen, Ingenieursausbilderinnen und Entwicklerinnen). Es war eine ziemliche Herausforderung, Menschen zusammenzubringen, um agilere und innovativere Lernpraktiken in einer Schule zu erforschen, die 1816 gegründet wurde. Ich musste kulturelle Unterschiede überwinden.

Dann kam ich 2018 zu Fairphone, was meine erste Arbeitserfahrung im Ausland war. Dieses Unternehmen ist super inspirierend, da es ein Telefon auf eine fairere Art und Weise entwirft und dabei den gesamten Lebenszyklus des Produkts berücksichtigt, von den Minen bis zum Hersteller der Endmontage. Das Haupthindernis dort war sicherlich die Sprache, ich habe vorher nicht in einem internationalen Kontext gearbeitet. Aber ich bin superglücklich, Teil dieser Reise zu sein!

Hast Du Unterstützung von Freunden oder Familie erhalten?

Als ich in meinen Zwanzigern war, hatte ich viele Freunde, die süchtig nach Open Source waren. Ich entdeckte dieses Ökosystem und interessierte mich sehr für die ethische und politische Seite dieser Welt! Als ich am Ende meines Studiums meine Forschungsarbeit in Künstlicher Intelligenz machte, wurde ich von einer Doktorandin, einem Mädchen, Emmanuelle, betreut. Sie ist jetzt eine brillante Forscherin in Künstlicher Intelligenz! Sie hat mich sehr inspiriert. Sie war ein Ninja im Coden. Ich dachte, wenn sie es geschafft hatte, warum konnte ich es dann nicht?

Nach 8 Jahren in meiner Karriere traf ich einen unglaublichen Mann, Cédric, der sehr aktiv in der Java-Community und die Lyoner Java User Group leitete. Mit ihm begann ich diese Benutzergruppe zu leiten und wir gründeten gemeinsam die Konferenz unserer Träume: MiXiT. Durch Cedric entdeckte ich auch Duchess France, eine Vereinigung zur Förderung von Entwicklerinnen und Frauen in der IT. Mit ihm entdeckte ich die wunderbare Seite unserer Arbeit: Die Entwicklerinnen-Communities machen unsere Arbeit spannend und offen für das lebenslange Lernen!

Hat man Dir Steine in den Weg gelegt?

Ich habe eine fast schlechte Manager-Erfahrung gemacht. Ein Kerl, der mich managte, war wirklich schädlich (frauenfeindlich und nicht inspirierend). Er hat nicht wirklich versucht, mich davon abzuhalten, in meiner Karriere voranzukommen, aber er hat auch nichts für meinen Aufstieg oder die Weiterentwicklung meiner technischen Fähigkeiten getan. Tatsächlich war es aber eine ziemlich gute Erfahrung: Ich habe mich auf eine Art und Weise zusammengerissen, die er nie für möglich gehalten hätte. 😉

Ich glaube, niemand hat je versucht, mich vom Lernen abzuhalten, denn „Lernen lernen“ ist mein Motto. 😉 Ich leite das Fairphone-IT-Team mit diesen Zielen: experimentieren, liefern, Retrospektive betreiben und weiter lernen!

Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus?

Zurzeit arbeite ich bei Fairphone (Amsterdam), wo ich das IT-Team (bestehend 10 Personen) leite. Auf der technischen Seite konzentriere ich mich auf die Entwicklung der neuen IT-Landschaft und leite die interne Entwicklung von Microservices mit folgendem Stack: Kotlin, Spring-Boot, Gradle, Postgresql und die Integration von Systemen wie z. B. Odoo, dem Open-Source-ERP. Ich gebe mein Bestes, um Menschen mit Einfühlungsvermögen richtig zu behandeln. Holacracy und ein wenig Agile sind unsere besten Begleiter. Ich leite auch das Software-Team von Fairphone 2, das daran arbeitet, ein langlebiges Telefon aufzubauen, das Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen und Android-Upgrades enthält. Fairphone 2 ist das einzige Telefon auf dem Markt mit Android 7 und einem Qualcomm Snapdragon 801-Chipsatz (der in dieser Android-Version nicht mehr offiziell von Qualcomm unterstützt wird).

Diese Art von Upgrade ist eher eine ernsthafte Forschungs- und Entwicklungsarbeit als vorhersehbare Softwareentwicklungen. Daher variiert mein Tag typischerweise zwischen der Teilnahme an nicht exotischen, aber anspruchsvollen IT-Projekten (Entwicklung von Microservices und ERP-Integration) und mehr F&E-Projekten auf dem Gerät selbst. Ich bin immer noch Teil meiner eigenen Firma, Ninja Squad, einem kleinen Team von leidenschaftlichen Entwicklerninnen, die mit Stolz Software mit Java und JS entwickeln. Ninja Squad ist stolz darauf, zwei E-Books herauszubringen: eines über Vue.js und ein zweites über Angular, beide auf Englisch und Französisch. Beide sind kostenlos erhältlich, mit optionaler Unterstützung für wohltätige Zwecke. Wir führen auch Schulungen und Expertisen durch. Wir leben in der Nähe von Lyon, Frankreich, aber wir können (und lieben es) aus der Ferne arbeiten.

Was in deiner Karriere erfüllt dich am meisten mit Stolz?

Das Projekt, das mir in meinem Berufsleben wirklich am Herzen liegt, ist die von mir mitbegründete Firma, Ninja Squad, auch wenn ich im Moment nicht viel dafür arbeite, weil ich in Amserdam ansässig bin und für Fairphone tätig bin. Mit den anderen Mitbegründern träumten wir vor 8 Jahren von einem kooperativen Unternehmen, ohne Manager oder Vertretern. Ein Unternehmen, in dem jeder die gleiche Mitsprache, Zeit für eigene Projekte oder die Beteiligung an Projekten haben könnte, die uns begeistern würden (auch wenn es sich um freiwillige Arbeit für gemeinnützige Organisationen handelt).

Wir können sagen, dass es dieses Unternehmen jetzt gibt und dass es in den letzten 8 Jahren sehr gut funktioniert hat. Das Magische daran ist, dass wir mit den Mitbegründerinnen, die gleichen Werte teilen, was die Lebensbilanz, die Auswahl unserer Projekte und die Risikobereitschaft betrifft. Diese Mitbegründerinnen sind für mich sehr inspirierende Menschen. Wir haben für einige gemeinnützige Projekte gearbeitet. Zum Beispiel entwickeln wir gerade jetzt einen Antrag für einen Verein, ein Gesundheitszentrum, das Menschen mit Migrationshintergrund hilft.

Ich bin auch stolz darauf, Teil von Fairphone zu sein und praktische technische Führungsarbeit zu leisten. Mit der Herstellung eines Telefons wollen wir in vier Schlüsselbereichen etwas bewirken: faire Materialien, gute Arbeitsbedingungen in der gesamten Lieferkette, langlebiges Design, Wiederverwendung und Recycling. Das ist in der Elektronikindustrie ziemlich unbekannt. Der Zweck und die Bedeutung spielen für mich wirklich eine Rolle, wenn es um die Wahl des Arbeitsumfelds geht, deshalb arbeite ich sehr gerne für dieses Unternehmen.

Noch eine letzte Sache: Ich wurde 2012 als Java-Champion ausgezeichnet. Ich fühle mich sehr geehrt, Teil dieser weltweiten Gruppe von leidenschaftlichen Java-Technologieführerinnen zu sein, die von der Community nominiert sind.

Warum gibt es nicht mehr Frauen in der IT-Branche?

Frauen müssen das Betrügersyndrom überwinden […].

Über das hinaus, was ich jeden Tag höre, wie z.B. „Mädchen haben nicht das nötige Verständnis für Technik“ (erinnern Sie sich an „Googles Manifest Ideological Echo Chamber“), versuchte ich zu verstehen, warum es nicht so viele Frauen im technischen Bereich gibt.

Die erste Erklärung könnte mit der Ausbildung von Frauen und ihren Studienplanentscheidungen zusammenhängen. Einige Stereotypen sind in der Familie und im Bildungsökosystem verankert: Eltern oder Lehrerinnen, manchmal unbewusst, ermutigen Mädchen möglicherweise nicht dazu, sich für ein Tech-Studium zu entscheiden: „Das ist nichts für dich, Süße, das könnte zu schwer für dich sein“. Ein indonesisches Mädchen, eine Freundin von mir, erklärte mir, dass in Indonesien kleine Mädchen mit ihren Eltern das Familienauto reparieren könnten, es sei keine Aktivität nur für ihren Bruder, es sei nicht zu schmutzig für die Mädchen (laut der HackerRank-Umfrage „Welche Länder haben die meisten weiblichen Entwickler?“ steht Indonesien auf Rang 9, Großbritannien auf 23 und Frankreich auf 26!)

Eine andere Erklärung könnte aus den gängigen Darstellungen des „Geek“ kommen. Oft ist das ein Mann, der jung, süchtig nach Universen wie Heroic-Fantasy oder Science-Fiction ist, in denen Mädchen nicht gut vertreten sind (es sind einfach körperlich attraktive Charaktere, mit eng anliegender Kleidung). Diese sind kein positiver Faktor für die Förderung von Mädchen in der Technik.

Welche Hindernisse müssen Frauen in der IT-Branche überwältigen?

Diversität ist großartig für Innovation!

Was meine Antwort auf die letzte Frage betrifft, so besteht eine große Herausforderung für Frauen im technischen Bereich darin, gegen Stereotypen zu kämpfen und gegen ein nicht so einladendes Umfeld zu kämpfen. Auch wenn einige Leute sagen, Technik sei nichts für sie, auch wenn die Geek-Universen (vor allem in der Schule) nicht so mädchenfreundlich sind, müssen Frauen in diesem Bereich experimentieren. Sie müssen ihren Platz finden. Ich habe einige Studien gelesen, die zeigen, dass in Tech-Klassen, in denen nur Mädchen sind, sie extrovertierter und kooperativer sind. Sie nehmen mehr teil, weil sie selbstbewusster sind [1]. Ich glaube, dass Selbstvertrauen der Schlüssel ist. Frauen müssen das Imposter-Syndrom überwinden und sie müssen davon überzeugt werden, dass sie nicht weniger begabt sind in der Informatik!

Würde unsere Welt eine andere sein, mit mehr Frauen im MINT-Bereich?

Die Entwicklerinnen-Communities machen unsere Arbeit spannend […].

Diversität ist großartig für Innovation! Ich glaube, dass sich Kreativität mehr entfalten würde, wenn es mehr Diversität in der Technik gäbe. Nicht nur Geschlechtervielfalt, sondern auch kulturelle Vielfalt!

Wie Tim Berners-Lee sagte: „Wir brauchen eine Diversität des Denkens in der Welt, um den neuen Herausforderungen begegnen zu können“.

Die Diversitätsdebatte nimmt Fahrt auf, wann glaubst du, werden wir Ergebnisse sehen?

Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, bald. Es ist eine gute Sache, diese Art von Debatte zu führen, denn vor 10 Jahren war die Frage der Diversität in der Technik nicht so zentral. Aber ich hoffe, dass die Diversitätsdebatte bald überholt sein wird und dass es bald eine Tech-Welt mit einer vielfältigeren Belegschaft geben wird!

Hast du einen Ratschlag für Frauen, die in den Tech-Bereich gehen wollen?

Tapfer und tollkühn zu sein! Es wäre bestimmt gut, andere Frauen in Treffen kennen zu lernen (wie z.B. auf der Duchess France, die ich mitleite), sich von Frauen inspirieren zu lassen, die in der Technik erfolgreich waren und sich nicht allein zu fühlen! Und für Frauen, die bereits in einer Tech-Position sind, habt keine Angst davor, sichtbar zu sein und auf die Bühne zu gehen: Mein Traum ist es, mehr Frauen in Tech-Veranstaltungen zu sehen!