W-JAX 2019 im Livestream: How to talk like an Engineer

Die W-JAX 2019 bietet an den Hauptkonferenz-Tagen Dienstag bis Donnerstag mehr als 130 Sessions in acht parallel laufenden Thementracks. Dazwischen gibt es Keynotes, zu denen alle Besucher im großen Saal zusammenkommen, um besonders inspirierenden Botschaften renommierter Sprecher zu lauschen.

Wer nicht in München dabei sein kann, kann auf JAXenter etwas vom Konferenzfieber erhaschen. Wir streamen ausgewählte Keynotes live!

Laurie Barth – How to talk like an Engineer

Am dritten Konferenztag führt uns Laurie Barth (GatsbyJS) in die Tiefen der Entwicklerseele. In ihrer Keynote geht es um Kommunikation – dem wichtigsten Skill einer jeden Entwicklerkarriere. Denn nichts ist ineffizienter als zwei Leute, die über unterschiedliche Dinge reden, dies aber nicht einmal merken!

Donnerstag, 09:00 – 9:45 Uhr

It is often said that the hardest problem to solve is when two people are talking about different things but believe they are talking about the same thing. As you grow in your engineering career being able communicate about problems effectively is perhaps your single most important skill. This keynote is about adding to a dictionary of common vocabulary. I’m here to arm you with the confidence and drive to revisit your technical communication skills and improve them.