W-JAX 2019 im Livestream: Programming Is the Easy Part

Die W-JAX 2019 bietet an den Hauptkonferenz-Tagen Dienstag bis Donnerstag mehr als 130 Sessions in acht parallel laufenden Thementracks. Dazwischen gibt es Keynotes, zu denen alle Besucher im großen Saal zusammenkommen, um besonders inspirierenden Botschaften renommierter Sprecher zu lauschen.

Wer nicht in München dabei sein kann, kann auf JAXenter etwas vom Konferenzfieber erhaschen. Wir streamen ausgewählte Keynotes live!

J.B. Rainsberger – Programming Is the Easy Part

Den zweiten Konferenztag läutet J.B. Rainsberger mit seiner Session Programming Is the Easy Part ein. In seiner Keynote spricht er darüber, dass wir uns im Entwickler-Alltag meist auf die Bereiche Design, Testing und das Schreiben von Code konzentrieren. Dabei ist das Schreiben von Code hierbei eigentlich eher der „einfache“ Teil. Wie man auch die anderen Bereiche richtig abdeckt, erklärt er auf der W-JAX 2019 im Livestream.

J.B. Rainsberger

Mittwoch, 09:00 – 9:45 Uhr

We tend to focus our energy on design, testing, and writing code, but programming is the easy part. It’s the one part that we can’t eliminate, but it’s the one part that we can relatively easily learn to master. Programmers have the habit of undervaluing the other aspects of their work, even though those often interfere with their ability to design, test, and write code! I’d like to offer an overview of the key ideas that have helped me most in my career, related to improving design, organizing work, and navigating people.