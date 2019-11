Indeed-Studie: Diese Tech Skills werden am meisten gesucht

Die Job-Plattform Indeed hat über fünf Jahre hinweg Millionen von Stellenanzeigen auf gefragte Tech-Fähigkeiten hin analysiert. Das Ergebnis der „Tech Skills Explorer“ genannten Studie wurde nun durch das Indeed Hiring Lab, der hauseigenen Abteilung für Datenanalyse, veröffentlicht.

Die Daten basieren auf der Beobachtung von 500 verschiedenen Fähigkeiten, die in mindestens 0,1% der Stellengesuche auf Indeed.com zwischen 2014 und 2019 gefragt waren. Außerdem wurde untersucht, welche Berufe im Speziellen welche Skills verlangten. Unter diese Fähigkeiten fallen spezifische Software, Programmiersprachen sowie Tech-Disziplinen, wie etwa IoT oder AI. Die Studie beschränkte sich auf englischsprachige Jobangebote in den USA.

Tech Skills Explorer: Die Ergebnisse

Ein Blick auf die Top 20 Liste der am meisten gefragten Fähigkeiten zeigt einen deutlichen Sieger: Docker. Mit einem Anstieg der Erwähnung in den Stellengesuchen um mehr als 4000% ist das Container Tool uneinholbar auf dem ersten Platz gelandet. Weit abgeschlagen dahinter, aber auch mit einem Wachstum um mehr als 1000%, finden sich IoT, Ansible, Kafka, Azure und Spark.

Während es mit Azure, Spark, Redshift und AWS gleich vier Technologien für den Bereich der Datenverarbeitung unter die Top 20 geschafft haben, ist Scala die einzige Programmiersprache, die hier zu finden ist.

Neben der Langzeitanalyse der letzten fünf Jahre gibt Indeed auch einen Einblick in die aktuellen Trends des IT-Stellenmarktes. Für den Zeitraum 2018-2019 findet sich mit PyTorch eine auf Maschinelles Lernen fokussierte Library auf dem ersten Platz. Mit Kotlin schafft es ein Vertreter der objektorientierten Programmiersprachen auf den dritten Platz, während mit Kubernetes eine Container-Orchestrierung-Lösung ebenso wie die Google Cloud Platform unter den Top 10 vertreten ist.

Indeed hat für die Studie nicht nur die höchsten Anstiege an Tech Skills in Stellenangeboten analysiert, sondern auch jene, die am stärksten an Interesse verloren haben. Demnach werden Kenntnisse für Clojure, EJB, Servlets und JSP immer weniger gefragt, um nur einige zu nennen.

Diese Entwicklungen führen zum Fazit der Herausgeber der Studie, dass sich die Ansprüche an Entwickler und ihre technischen Fähigkeiten in einem ständigen Wandel befinden. Dies bedeutet einerseits, dass Arbeitnehmer ihre Kenntnisse im Tech-Bereich auf einem möglichst aktuellem Stand halten sollten. Andererseits müssen Arbeitgeber neue Trends im Auge behalten und darauf reagieren können, da sich sowohl Branche als auch die Anforderungen an Arbeitnehmer mehr als nur schnell verändern.

Die gesamte Studie mit allen Ergebnissen ist auf der offiziellen Webseite des Indeed Hiring Labs einsehbar.