Neue Training-Events der Entwickler-Akademie: DDD, IT Security, ML & Python

Die Entwickler Akademie ist der Ort für Seminare, Trainingsevents und Inhouseschulungen für Entwickler, Softwarearchitekten und IT-Leiter. Teilnehmer lernen von den bekanntesten Experten und Vordenkern jedes Themengebiets.

Das Seminarprogramm deckt alle bedeutenden IT-Themen ab – von Java, Python, PHP, JavaScript und .NET bis hin zu Datenbanken, IT-Security, Softwarearchitektur und Webentwicklung.

Die folgenden Events werden als Online-Workshops angeboten und können Remote bequem von zu Hause aus besucht werden:

Das Domain-driven Design Camp mit Matthias Bohlen

12.– 14. April 2021 | online

DDD für die Praxis! Mit Domain-driven Design analysiert, entwirft und programmiert man Software für schwierige Businessanforderungen. Der Code wird dabei eng an ein sich ständig weiterentwickelndes Modell der Businesskonzepte, das berühmte Domänenmodell, geknüpft. Im neuen DDD Camp mit Matthias Bohlen erhalten Sie einen praktischen Einstieg in Domain-driven Design von einem der bekanntesten deutschsprachigen DDD-Experten.

In dem Hands-on-Training können erfahrene Entwickler*innen und Coding-affine Architekt*innen den Schritt von DDD in den Code machen. Sie erstellen auf Ihrem eigenen Laptop modular geschriebene Software, z. B. als Microservices oder Self-contained Systems. Zudem setzen Sie die Fachlichkeit im Code auch gleich DDD-mäßig um, also eng an der Domäne orientiert und möglichst frei von Boiler-Plate-Anteilen. Am Ende des Workshops werden Sie lauffähige webbasierte Lösungen auf Basis von DDD entwickelt haben, die gut strukturiert und wartbar sind und Anwendern leicht erklärt werden können.

Programm: https://domaindrivendesign-training.de/programm/