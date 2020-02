IT-Gehalt 2020: Das verdienen Entwickler in Deutschland

Was verdient ein PHP-Entwickler im Durchschnitt und verdient man besser oder schlechter, wenn man sich auf Java spezialisiert? Welche Gehaltsvorstellung kann man bedenkenlos im nächsten Bewerbungsgespräch nennen – und was müssen Unternehmen heute sonst noch bieten, um Bewerber für sich zu gewinnen? Auch für das Jahr 2020 gibt es einige spannende Studien, die diese Fragen beantworten.

Geld macht nicht glücklich, eine angemessene Entlohnung der eigenen Arbeit trägt aber durchaus zur Zufriedenheit von Arbeitnehmern bei. Was jedoch ist eine angemessene Bezahlung für IT-Fachkräfte? Der Branchenverband Bitkom berichtete Ende 2019 über 124.000 unbesetzten Stellen in der IT-Branche. Als Hürde für die Einstellung neuer Mitarbeiter benannten die von Bitkom befragten Unternehmen unter anderem eine Diskrepanz zwischen der Qualifikation und den Gehaltsvorstellungen von Bewerbern. So würden regelmäßig zu hohe Gehaltsforderungen gestellt, die außerdem in einem Teil der Fälle nicht der Qualifikation der Bewerber entsprächen.

Gehalt nach Berufsgruppe, Abschluss und Erfahrung

Welche Gehälter sind in der deutschen IT-Branche aber üblich? Antworten auf diese Frage gibt unter anderem die IT-Studie 2020 von Compensation Partner, in der die durchschnittlichen Gehälter von IT-Fach- und -Führungskräften aufgeschlüsselt werden. Im Rahmen der Auswertung von mehr als 12.000 Daten von Unternehmen und Beschäftigten aus dem Jahr 2019 zeigte sich, dass erstmalig IT-Berater und Analysten in Sachen Gehalt in Führung liegen. Sie erreichen ein Durchschnitts-Bruttoeinkommen von 78.710 Euro im Jahr. Der First-Level-Support bildet das Schlusslicht der Gehaltstabelle mit 37.200 Euro p. a.. Backend-Entwickler finden sich im oberen Drittel (71.254 €), während Web-Designer im Mittelfeld einzuordnen sind (53.469 €).

Auch das Qualifikationslevel schlägt sich deutlich im Einkommen nieder: Wer eine Berufsausbildung absolviert hat, erhält im Jahr laut Compensation Partner durchschnittlich 51.593 Euro, während promovierte IT-Experten es auf 82.346 Euro bringen. Ähnlich sieht es bei den Jahren an Erfahrung aus. Mit 13 Jahren Berufserfahrung und mehr soll das mittlere Einkommen bei 72.572 Euro p. a. liegen.

Mehr Geld für SAP?

Das sind jedoch nur grobe Richtwerte. Wer einen Anhaltspunkt für die eigene nächste Gehaltsverhandlung sucht, sollte genauer hinschauen. So zeigt die Gehaltsübersicht 2020 von Robert Half ein differenzierteres Bild, arbeitet in diesem Jahr jedoch nur noch mit Perzentilen und macht keine Angaben zur konkreten Gehaltsentwicklung in Verbindung mit den Berufsjahren mehr.

Die Gehaltsübersicht schlüsselt jedoch auf, dass im Bereich der Beratung, den Compensation Partner als besonders lukrativ hervorgehoben hat, große Unterschiede zwischen den Tätigkeitsfeldern bestehen. So können SAP-Berater laut Robert Half bereits im 25. Perzentil mit einen durchschnittlichen Gehalt von 75.000 Euro Brutto p. a. rechnen, erleben jedoch kein so großes Gehaltswachstum in höheren Perzentilen wie andere Consultants. SAP-Berater erreichen im 95. Perzentil 117.00. Dem gegenüber stehen IT-Consultants, deren Gehalt-Spanne viel größer ausfällt: 54.500€ p. a. im 25. Perzentil bis 149.500€ im 95. Perzentil.

PHP verliert, .NET gewinnt im Gehaltsranking

Auch für Entwickler gibt Robert Half einen Einblick in die Gehaltstrends des vergangenen Jahres. PHP- und Mobile-Entwickler stehen hier am unteren Ende der Gehaltsskala: Mobile-App-Entwickler im Bereich der 25. Perzentile bekommen 42.000€ im Jahr und 76.500€ in der 95. Perzentile. PHP-Entwickler liegen in der unteren Gruppe bei 50.000€ und 75.250€ in der obersten Perzentile. Die 25. Perzentile deckt sich dabei mit dem für Java-Entwickler angegebenen Wert. Im Java-Bereich ist der Spielraum aber größer. Bereits in der 50. Perzentile liegen Java-Experten bei 10.000€ mehr als PHP-Entwickler; in der 95. Perzentile wächst die Differenz der Programmiersprachen auf mehr als 20.000€ (Java: 96.750€).

Web-Entwickler liegen in der 25. Perzentile bei 56.000€, in der 95. bei 98.750€; Software-Entwickler mit Kenntnissen in den C-Sprachen oder .NET bewegen sich im Bereich von 58.000 bis 104.00€. Software-Architekten steigen höher ein (65.750€), erreichen aber das gleiche obere Gehaltsniveau von 104.000€ wie die .NET-Spezialisten.

Gute Aussichten für Go-Entwickler

Welchen Einfluss die Jahre an Erfahrung auf das Gehalt haben, hat Stack Overflow in Abhängigkeit der jeweils verwendeten Programmiersprache visualisiert. Die Daten von Stack Overflow bestätigen, dass PHP ein vergleichsweise geringes Potenzial für die Gehaltsentwicklung besitzt. Go, Scala und Ruby hingegen weisen eine besonders gute Tendenzen für ein Plus auf dem Konto mit wachsender Erfahrung auf.

Es geht jedoch nicht nur um das Gehalt, wenn Entwickler sich für oder gegen eine Stelle entscheiden. Das könnte eine gute Nachricht für Unternehmen in der IT-Branche sein, die sich schwer daran tun, neue Mitarbeiter zu gewinnen: Auch mit anderen Leistungen als dem Gehalt kann man offenbar bei Bewerbern punkten. So berichtet Stack Overflow, dass flexible Arbeitszeiten für viele IT-Spezialisten ein großes Plus in der Auswahl eines Jobs darstellen. Auch die Umgebung am Arbeitsplatz, die Unternehmenskultur, Weiterbildungsoptionen und andere weiche Faktoren spielen neben den harten Zahlen eine Rolle.

Berechnen: Was sollte ich verdienen?

Im Stack Overflow Gehaltsrechner können Entwickler ihre Erfahrung und ihren Standort angeben und herausfinden, welches Gehalt sie auf Grundlage der von Stack Overflow gesammelten Vergleichsdaten bekommen sollten. Weitgehend unberücksichtigt bleiben dort jedoch regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands, die ebenfalls eine Rolle spielen können für die Verdienstmöglichkeiten.

Die Gehaltsstudie von Compensation Partner kann hier gefunden werden. Die Gehaltsübersicht von Robert Half steht hier zum Download bereit.