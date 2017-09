JUnit 5 ist endlich da

Am gestrigen Sonntag war es endlich so weit: JUnit 5 erblickt offiziell mit dem General Availability Release das Licht der Welt. Das Testing Framework bringt einige Veränderungen mit sich, die Migration bestehender Tests soll aber problemlos möglich sein.

JUnit 5 besteht aus verschiedenen Modulen der Sub-Projekte. Namentlich aus der JUnit Platform, JUnit Jupiter und JUnit Vintage. Die JUnit Platform ist die Basis für Test Framworks auf der JVM. Es definiert das TestEngine API für das Entwickeln eines Testing Frameworks, das auf der Plattform läuft. Außerdem bietet die Plattform einen Console Launcher, damit Anwender die Plattform von der Kommandozeile aus starten können und Plug-ins für Gradle oder Maven bauen können. Zusätzlich ist es so möglich, einen JUnit 4 Runner zu erstellen, der es erlaubt jede TestEngine auf der Plattform laufen zu lassen. JUnit Jupiter ist eine Kombination aus dem neuen Programmiermodell und das Extension Model für das Schreiben von Tests und Erweiterungen in JUnit 5. Jupiter liefert auch eine TestEngine mit, um Jupiter-basierte Tests durchzuführen. JUnit Vintage schließlich bietet eine TestEngine für JUnit-3- und JUnit-4-basierte Tests. JUnit 5 braucht mindestens Java 8 oder höher. Entwickler können aber weiterhin Code testen, der in älteren Java-Versionen geschrieben wurde.

Migration von JUnit 4 auf 5