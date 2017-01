Vorschau: Die nächsten JUG-Termine

11. Januar

JUG Essen: Graphdatenbanken und die “Panama Papers”

Im Frühjahr 2016 wurden in der Presse die ersten Berichte zu den “Panama Papers” veröffentlicht. Stefan Armbruster gibt technische Einblicke, wie das ICIJ (International Consortium Of Investigate Journalists) diese riesige Datenmenge verarbeitet und den Journalisten zur Recherche einfach benutzbar bereitgestellt hat.

JUG Berlin-Brandenburg: Apache Mesos für Java-Entwickler

In dieser Session werden Jörg Schad und Johannes Unterstein die Idee und Vorgehensweise von Apache Mesos erläutern, DC/OS (datacenter operating system) vorstellen und im Zuge einer DEMO all die nützlichen Features am lebenden Objekt zeigen.

JUG Hamburg: Grundlegendes Domain-Driven Design für Microservices

Oliver Gierke zeigt auf, wie sehr Konzepte aus DDD gerade im Kontext von Microservices von höchster Wichtigkeit sind: Bounded Contexts, Aggregates, Context Maps. Außerdem erläutert er, welch enge Beziehung zwischen beiden Themen besteht und wie sie sich gegenseitig beeinflussen.

JUG Karlsruhe: Dropwizard

Dropwizard kombiniert ausgereifte Standardkomponenten wie Jetty, Jersey (JAX-RS), Jackson sowie Bean Validation und gibt dem Entwickler und dem IT-Betrieb noch die Werkzeuge für einen erfolgreichen Betrieb in die Hand. In diesem Vortrag gibt Jochen Schalanda eine Einführung in Dropwizard und zeigt dessen Leistungsfähigkeit anhand einer kleinen Demo-Anwendung.

12. Januar

JUG Hannover: DDD & REST – Domain Driven APIs für das Web

Domain-Driven Design versucht, Komplexität im Kern der Software handhabbar zu machen. REST ist für viele nur eine Schnittstellentechnologie. Oliver Gierke deckt Berührungspunkte zwischen DDD und REST in Bezug auf die Modellierung der Domäne und der REST-Ressourcen auf. Anschließend wird diskutiert, warum und inwiefern ein gutes Domänendesign essentiell ist, um eine gute REST API zu modellieren und welche Elemente von REST besonders helfen, eine API Domain-getriebener zu machen.

JUG Mannheim: JUnit 5: Next Generation Testing on the JVM

Nicolai Parlog zeigt in seinem Talk, wie man Tests mit JUnit 5 schreibt, welche Änderungen die neue Version im Vergleich zu JUnit 4 an Bord hat und präsentiert die neue Architektur. Außerdem spricht er über die Kompatibilität zu früheren JUnit-Versionen, IDEs und anderen Testtools.

14. Januar

JUG Stuttgart: Clojure-Workshop

Im Workshop entwickeln die Teilnehmer gemeinsam eine Web-App mit Clojure auf dem Server und ClojureScript als Web-Client. Der Punkt ist, Clojure auf dem Client und dem Server zu verwenden, was ja ein altes Versprechen von Java ist, aber heute mit Applets nicht so wirklich gut funktionieren würde. Mit Clojure und ClojureScript schon. Leiter des Workshops ist Philipp Meier.

18. Januar

EuregJUG Maas-Rhine: Using Actors for the Internet of (Lego) Trains

In seiner Session bei der EuregJUG Maas-Rhine spricht Johan Janssen über Scala, das Akka Framework und wie man Actors auf dem Raspberry Pi nutzen kann, um das Internet der (Lego-)Züge zu kontrollieren. Ein lustiger Einstieg in das neue Jahr und eine tolle Gelegenheit, sich weiterzubilden.

JUG Hamburg: Thymeleaf

Templates in Java-Webanwendungen sind bis jetzt immer stark an die Daten aus dem Backend gebunden. Mit Thymeleaf werden die Daten bzw. Kontrollstrukturen als Pseudoattribute an HTML-Elementen vergeben. Somit sind schon die Templates im Sourcecode ständig HTML-valide und können auch ohne laufenden Server gelayoutet werden. Gerrit Meier stellt das Tool vor.

19. Januar

JUG Darmstadt: JUnit 5 – Next Generation Testing on the JVM

Nicolai Parlog zeigt in seinem Talk, wie man Tests mit JUnit 5 schreibt, welche Änderungen die neue Version im Vergleich zu JUnit 4 an Bord hat und präsentiert die neue Architektur. Außerdem spricht er über die Kompatibilität zu früheren JUnit-Versionen, IDEs und andere Testtools.

Porträt: Die JUG Bremen / Oldenburg stellt sich vor Die JUG Bremen / Oldenburg wurde 2012 von Rabea Gransberger in Bremen gegründet, im darauffolgenden Jahr fanden erste Vorträge statt. Bei den Treffen wurde auch über aktuelle Trends und die Weiterentwicklung von Java diskutiert. Im Jahr 2014 gab es nur wenige Veranstaltungen, sodass für das Jahr 2015 mit einem breiter aufgestellten Organisationsteam neu durchgestartet wurde. Dadurch und durch ein größeres Netzwerk ist nun eine Regelmäßigkeit bei den Vorträgen gewährleistet. Derzeit zählt die Java User Group 318 Mitglieder (laut Meetup-Gruppe), zu den Vorträgen kommen im Durchschnitt 15, teilweise aber auch bis zu 60 Mitglieder. An der Organisation sind, neben Stefan Hildebrandt als Sprecher, primär Rabea Gransberger als Initiatorin der JUG, Dennis Kieselhorst und Torsten Mohrbach beteiligt. Hinzu kommen einige Ansprechpartner für die jeweiligen Vortragsräume. Da die meisten Leute aus dem Orga-Team und viele der Teilnehmer aus Oldenburg kommen, finden seit neuestem auch Veranstaltungen in Oldenburg statt und der Name der Java User Group wurde in “JUG Bremen / Oldenburg” umgeändert. Eine formelle Mitgliedschaft ist nicht notwendig, jeder kann einfach der Gruppe beitreten und zu den Treffen kommen. Auf Wunsch ist die Aufnahme als iJUG-Gruppenmitglied möglich. Neben der Veranstaltung von klassischen Vorträgen geht es der JUG darum, eine Plattform für den Austausch in der Region rund um Java und Software-Entwicklung im Allgemeinen zu sein. Da sie zeitweise sehr wenig Teilnehmer bei den Vorträgen hatte und einige Termine abgesagt werden mussten, wurde bei der JUG Bremen / Oldenburg immer mehr auf lokale Sprecher gesetzt. Aus der Not ist eine Tugend entstanden und auch heute, bei deutlich höheren und stabileren Teilnehmerzahlen, setzen die Organisatoren weiter auf Sprecher aus der Region. Vorträge von Sprechern von außerhalb sind trotzdem gern gesehen und lockern das Programm auf. Ziel ist weiterhin, Leuten, die von ihren Unternehmen nicht die nötige Zeit bekommen, um sich kontinuierlich fortzubilden, einen einfachen Zugang zu aktuellen Trends zu bieten. Deshalb engagiert sich die Java User Group auch beim Java-Forum-Nord, das als Ein-Tages-Veranstaltung ohne Übernachtung und mit moderatem Ticketpreis für viele Angestellte im Norden bei ihren Arbeitgebern leichter zu vermitteln ist. Wir freuen uns über Vortragswillige und Personen, die uns bei der Organisation unterstützen. Insbesondere die Raumsituation ist nicht immer einfach, sodass wir uns freuen würden, wenn noch einige Unternehmen aus der Region Räume für Veranstaltungen zur Verfügung stellen würden. –Dennis Kieselhorst Da regelmäßige Treffen für die Organisation zusätzlich zu den Vorträgen nicht gut funktioniert haben, findet die Organisation mittlerweile über einen dauerhaften Hangout-Chat – teilweise als Videokonferenz – statt. Jeden Monat eine Veranstaltung anzubieten ist der feste Wunsch der JUG-Mitglieder, auch wenn das gerade in den Sommerferien und um Weihnachten herum nicht immer klappt. Dafür gibt es an den beiden Standorten über die restlichen Monate verteilt oft auch mal mehrere Vorträge in einem Monat. Nach den Vorträgen folgt meist ein informeller Austausch, der häufig auch in der nächsten Kneipe fortgesetzt wird. Zu erreichen ist die JUG Bremen / Oldenburg über die Webseite, per Twitter über den Handle @jugbremen oder per E-Mail an orga@jugbremen.de

Unser Eventkalender

Damit ihr immer einen guten Überblick über die Aktivitäten der JUGs und andere Veranstaltungen habt, haben wir einen Eventkalender für euch erstellt. Solltet Ihr Termine vermissen oder ein eigenes Event in unserem Kalender platzieren wollen, schreibt uns einfach eine E-Mail an dmohilo@sandsmedia.com mit Name, Veranstaltungsort, Organisatoren, einer Kurzbeschreibung und einem Link (falls vorhanden) zu weiteren Informationen oder zur Anmeldeseite. Wir tragen eure Events gerne in den Kalender ein.

Rückschau: das war los in den JUGs

vJUG: Die Zukunft von Java mitgestalten

Java 9 wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr veröffentlicht werden, die Features sind weitestgehend bekannt. Doch wie kann man eigentlich selbst mitbestimmen, wie die nächste Java-Version aussieht? Die virtuelle Java User Group (vJUG) hat dazu nun eine lange Session veröffentlicht: Die Speaker Hendrik Ebbers, Gründer und Leiter der JUG Dortmund, Heather VanCura, Director des Java Community Process (JCP) bei Oracle und Mani Sarkar, Mitglied des JCPs, erklären, wie man am JCP-Programm teilnehmen und damit Einfluss auf die Entwicklung der Programmiersprache ausüben kann.

Gerade wer plant, eine eigene JUG zu gründen oder einen Hack Day zu veranstalten, sollte sich diese wichtigen Informationen nicht entgehen lassen.

Heather VanCura, Director, Java Community Process (JCP) Program at Oracle, international speaker, leader of Global Adopt-a-JSR program in conjunction with Java User Group leaders, organizer of developer hack days (aka Hackergartens) around the world and Spec Lead of JSR 364, Broadening JCP Membership, through the Java Community Process (JCP) Program. Heather is passionate about growing Java technology and community building dynamics. She enjoys trying new sports and fitness activities in her free time and helping to grow diversity in the technology space. , Director, Java Community Process (JCP) Program at Oracle, international speaker, leader of Global Adopt-a-JSR program in conjunction with Java User Group leaders, organizer of developer hack days (aka Hackergartens) around the world and Spec Lead of JSR 364, Broadening JCP Membership, through the Java Community Process (JCP) Program. Heather is passionate about growing Java technology and community building dynamics. She enjoys trying new sports and fitness activities in her free time and helping to grow diversity in the technology space.

Hendrik Ebbers is Java developer at Canoo Engineering AG and lives in Dortmund, Germany. He is the founder and leader of the Java User Group Dortmund and gives talks and presentations at User Groups and Conferences. He’s blogging about UI related topics at www.guigarage.com (or on Twitter @hendrikEbbers) and his JavaFX book “Mastering JavaFX 8 Controls” was released 2014 by Oracle press. Hendrik is JavaOne Rockstar, JSR expert group member and Java Champion. is Java developer at Canoo Engineering AG and lives in Dortmund, Germany. He is the founder and leader of the Java User Group Dortmund and gives talks and presentations at User Groups and Conferences. He’s blogging about UI related topics at www.guigarage.com (or on Twitter @hendrikEbbers) and his JavaFX book “Mastering JavaFX 8 Controls” was released 2014 by Oracle press. Hendrik is JavaOne Rockstar, JSR expert group member and Java Champion.

Mani Sarkar is a passionate developer mainly in the Java/JVM space. Currently living and working in the UK. A JCP Member, OpenJDK contributor (has been heavily involved with this project in the past), involved in number of developer communities, and F/OSS projects. He sees himself working in the areas of core Java, JVM, JDK, Hotspot, Nashorn and Performance Tuning. Advocate of a number of agile and software craftsmanship practices and a regular at many talks, conferences and hands-on-workshops. Expresses his thoughts often via blog posts, tweets and other forms of social media.

Die JUGs im deutschsprachigen Raum

JUG Augsburg Homepage JUG Berlin Brandenburg Homepage @jugbb JUG Bielefeld Homepage JUG Bodensee Homepage @jugbodensee JUG Bremen Homepage @jugbremen JUG Darmstadt Homepage @JUG_DA JUG Deutschland Homepage @JUG_DE JUG Dortmund Homepage @Jug_DO JUG Düsseldorf – RheinJUG Homepage @rheinjug JUG Essen Homepage @JUG_Essen JUG Frankfurt Homepage @jugffm JUG Freiburg Homepage – JUG Görlitz Homepage @jug_gr JUG Göttingen Homepage @JUG_DE JUG Hamburg Homepage @jughamburg @jughh JUG Hannover Homepage @jugHannover JUG Hessen – Kassel Homepage JUG Kaiserslautern Homepage @JUG_KL JUG Karlsruhe Homepage @jugka JUG Köln – Cologne Homepage @jugcologne JUG Eureg Maas-Rhine Homepage @euregjug JUG Mannheim Homepage @majug JUG München Homepage JUG Münster Homepage @Jug_MS JUG Nürnberg Homepage @JUGNBG JUG Nürnberg (region) Homepage JUG Ostfalen – BS/WOB Homepage @jug_ostfalen JUG Rostock Homepage JUG Ruhrgebiet – RuhrJUG Homepage @ruhrjug JUG Saarland Homepage @jugsaar JUG Saxony Homepage @jugsaxony JUG Stuttgart Homepage @jug_stuttgart JUG Switzerland Homepage @jugch JSUG Austria Homepage @jsugtu eJUG Austria (Linz) Homepage @eJUG JUG Graz Homepage @juggraz

