JShell in Java 9: So klappt es mit RDD in Java

Wer kennt es nicht: Man hat eine schöne neue Bibliothek gefunden, die alle Probleme löst. Doch die Dokumentation lässt viele Fragen offen, wie sie benutzt wird. Mit Java 9 hält endlich eine REPL namens JShell Einzug ins Java-Universum. In seiner Session von der W-JAX 2017 zeigt Thorsten Ludwig, Softwareentwickler bei der inovex GmbH, was JShell kann und wie es an vielen Stellen den Alltag als Java-Entwickler verbessern kann.

Was passiert, wenn ich diese oder jene Zeile in unserem Projekt ändere? Und was für ein Ergebnis gibt mir nochmal „Hallo Welt“.substring(3,6) zurück? Während man so darüber nachdenkt, schaut man neidisch zu seinem Scala/Clojure/Haskell-Kollegen rüber, der diese Fragen in sekundenschnelle in seiner REPL ausprobiert. Dank der JShell ist man als Java-Entwickler ab Java 9 aber auch mit einer REPL gesegnet.

JShell in Java 9: Ich mach dann mal RDD in Java from JAX TV on Vimeo.