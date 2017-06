Unsere Highlights im Mai: Wirbel rund um Projekt Jigsaw, Spring Boot und Advanced JPA

Alles neu macht der Mai: Schien Anfang des Jahres das Release von Java 9 im Juli noch sicher, so änderte sich dieser Plan im vergangenen Monat. Wir haben die Geschehnisse dokumentiert. Welche Themen Sie im Mai noch beschäftigt haben, lesen Sie in unseren 10 meistgeklickten Beiträgen.

Unsere meistgeklickte News im Mai

Java 9 auf der Kippe? IBM und Red Hat wollen gegen Jigsaw stimmen

So kurz vor dem geplanten Release-Termin im Juli wurde es doch noch mal spannend rund um Projekt Jigsaw: Verzögert das neue Modulsystem die finale Veröffentlichung von Java 9? Wie wir heute wissen, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Die Plätze 2 bis 6

2. Java Flight Recorder – So funktioniert das Java Profiling Tool

Die Verwendung des Java Flight Recorders bringt einige Vorteile, weil man schneller und strukturiert potenzielle Fehler erkenne, so Wolfgang Weigend (Oracle) in diesem Beitrag. Auf Platz 2 unserer meistgeklickten News stellt er Ihnen das Tool vor.

3. Blockchain und die Bitcoin-Plattform – eine Einführung

Die Blockchain ist in aller Munde – aber wissen Sie, was genau dahinter steckt? Unser Platz 3 bietet eine ausführliche Einführung in die Prinzipien der Kryptowährung.

4. Tisp – eine simple, kanonische und praktische Programmiersprache

Wie würde eine Programmiersprache aussehen, die sich aus Elementen von Haskell, Clojure, OCaml, Python und Go zusammensetzt? Das erfahren Sie hier!

5. Spring-Boot-Anwendungen überwachen – das Tutorial

Oft werden Monitoringtools von einem zweiten Team betreut, und bis sie richtig konfiguriert sind, vergehen oft Wochen. Hier bietet Spring Boot Admin Abhilfe – Ihr Platz 5.

6. Advanced JPA: Persistenztricks für Fortgeschrittene

Beim Einsatz des Java Persistence APIs für die Entwicklung von Applikationen kann einiges schief gehen. Mithilfe dieser Best Practices aus der Praxis können Sie einige Fehlerquellen vermeiden.

Last but not least: die Plätze 7 bis 10