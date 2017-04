Jigsaw, Facebooks React Fiber und Projekt Moby – unsere Top-Themen der Woche

Facebook lässt React sterben

Mit React Fiber will Facebook die Dinge verbessern, die er beim Bau von React gelernt hat. Ein Feature hatten die Entwickler dabei besonders im Blick: komplett rückwärtskompatibel zu bereits bestehenden React-Anwendungen zu bleiben. Wir stellen React Fiber vor.

Kritik an Jigsaw: Experten fordern Verschiebung von Java 9

Wie lange kennen wir nun schon die Debatten um das Modul-System Jigsaw? Diskussionen um die Art und Weise der Modularisierung der Java-Plattform hat es seit der Lancierung des JSR 277 im Jahr 2005 gegeben. Was solls! In der letzten Woche wurde eine neue Runde eingeleitet. Das Modulsystem Jigsaw sei eine Erfindung auf dem Reißbrett, die in der Welt der echten Anwendungsentwicklung noch völlig unerprobt sei, wird kritisiert. Was halten Sie davon, ist die Kritik berechtigt?

Projekt Moby: Wie Docker Container im Mainstream etablieren will

Nachdem die Container-Technologie mittlerweile ausreichend ausgereift ist, will Docker nun den nächsten Schritt gehen und sie im Mainstream etablieren. Mit dem Open-Source-Projekt Moby könnte das gelingen.

Prettier 1.0: Keine Zeit mehr beim Formatieren von Code verlieren

Die erste Version von Prettier wurde bereits im Jahr 2017 veröffentlicht, nun ist Version 1.0 des von refmt inspirierten JavaScript-Formatters erschienen. Kurz zusammengefasst eliminiert der Formatter das Urstyling und garantiert Konsistenz, indem der JavaScript-Code in einen Abstrakten Syntaxbaum (AST) geparst und anschließend einer Quelltextformatierung unterzogen wird. Die Details finden Sie in der ausführlichen News.