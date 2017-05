„Ich warte auf Jigsaw schon seit 2007“ – [Interview mit Adam Bien]

Wann sind Microservices sinnvoll? Welche Java-Konstrukte kann man in einem Microservices-Setting getrost vergessen? Sollte man gleich von Anfang an auf Microservices setzen? Oder birgt der Ansatz mehr Vorteile, erst einen Monolithen zu bauen, der dann in Microservices überführt wird?

Antworten auf diese Fragen gibt Java-Champion Adam Bien im Interview mit Hartmut Schlosser auf der JAX 2017. Zur Sprache kommen auch Serverless-Architekturen, die mit Java-EE-Bordmitteln umgesetzt werden sollen. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie? Welche Einschränkungen gibt es? Und was hat man davon?

Adam erklärt zudem, warum das Projekt Jigsaw wichtig für die Java-Community ist und kommentiert die Kritik von IBM und RedHat an der Entwurfs-Spezifikation. Doch äußert er auch Bedenken: Auch mit Jigsaw sollte man nicht in die Falle tappen, sich mehr mit der Modularisierung als mit der eigentlichen Fachlichkeit auseinanderzusetzen!

x



x