JEP 358: Verbesserte NullPointerExceptions

Programme, und da machen auch Java-Anwendungen keine Ausnahme, bestehen in der Regel aus einer Vielzahl an Methoden, Objekten, Funktionen, Annotationen und so weiter. Und in diesem großen Sammelsurium aus Kleinteilen kann praktisch überall eine sogenannte NullPointerException (NPE) auftreten. Sie eigenhändig auszumachen ist praktisch unmöglich, doch glücklicherweise gibt es die JVM, die den Entwickler darauf hinweist, wo sie zu finden ist. Sie deutet exakt auf die Methode, den Dateinamen und sogar die Code-Zeile, in der die NPE ihren Ursprung hat. Beispielsweise so:

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at Prog.main(Prog.java:5)

Die obige Fehlermeldung gehört zur Code-Zeile: a.i = 99; – doch was, wenn der Code sich als komplizierter herausstellt, etwa aus mehreren Variablen besteht (etwa a.b.c.i = 99; )? Dann muss ein Debugging-Tool helfen, denn die meisten NPEs entstehen, so Lindemaier und Schmelter, in Produktionsumgebungen. Der zuständige Support Engineer, der dort mit dem Problem konfrontiert ist, ist in den meisten Fällen nicht der Entwickler, der den Code ursprünglich geschrieben hat. Es wird also ohne zusätzliches Tooling extrem schwierig, den Fehler zu finden.

Das oben beschriebene Problem soll von JEP 358 gelöst werden. Durch eine Analyse der Bytecode-Anweisungen eines Programms soll die JVM zukünftig präzise aufzeigen können, welche Variable einen Nullwert ergibt. Daraufhin soll die JVM eine null-detail message in der NullPointerException ausgeben, die neben der bislang üblichen Meldung erscheint. Das obige Beispiel würde dann wie folgt aussehen:

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException: Cannot assign field 'i' because 'a' is null. at Prog.main(Prog.java:5)

Entsprechend würde die Nachricht für das etwas komplexere Beispiel ( a.b.c.i = 99; ) so erscheinen:

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException: Cannot read field 'c' because 'a.b' is null. at Prog.main(Prog.java:5)

Ziel des JEP 358 ist es, so die Autoren, Entwicklern wichtige und hilfreiche Informationen für die Fehlerbehebung direkt an die Hand zu geben. Neue Entwickler wären so weniger verwirrt und besorgt über NPEs und das allgemeine Verständnis eines Programms könnte so auch verbessert werden.

Weitere Informationen zum JEP gibt es im offiziellen Proposal auf der OpenJDK Homepage.