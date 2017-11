JEP 259: Verarbeitung von Stackframes und die Klasse „StackWalker“

Für das Plus an Auswertung

Die vorliegende Artikelserie zu Java 9 setzt sich aus Texten von Michael Indens Buch „Java 9 – Die Neuerungen“ zusammen, das beim dpunkt.verlag erschienen ist.

Nachdem wir im ersten Teil dieser Blog-Serie diverse kleinere Änderungen in der Syntax der Sprache Java kennengelernt haben, schauten wir uns im zweiten Teil einige relevante Erweiterungen im JDK an, konkreter: im Process-API und den Collection-Factory-Methoden. Im dritten Teil ging es anschließend um die Ergänzungen im Stream-API, im vierten Teil bespricht Michael Inden die Erweiterungen in Optional<T> . Im fünften Teil der Artikelserie stehen die Erweiterungen der Java-Klasse LocalDate im Fokus, in Teil 6 geht es nun um die Verarbeitung von Stackframes und die Klasse StackWalker .

Stackframes & die Klasse „StaackWalker“

Für Auswertungen und Debuggingzwecke kann zum Teil der Zugriff auf den Stacktrace hilfreich sein. Vor JDK 9 gab es als gewöhnungsbedürftige Möglichkeit das Auslösen und Fangen einer Exception und das Schreiben des Stacktrace in einen java.io.OutputStream , den man im Anschluss auswerten konnte. JDK 9 macht das Entwicklerleben leichter und bietet nun Zugriff auf den Stacktrace über die Klasse java.lang.StackWalker und das Stream-API. Die mit JDK 9 neu eingeführte Klasse StackWalker erlaubt eine Verarbeitung von Stackframes. Als Beispiel implementieren wie eine Methode provideStackframesJdk9() . Diese realisiert das Durchlaufen der Stackframes. Dabei findet eine Filterung und eine Abbildung von StackFrame auf Klassen- und Methodenname sowie Zeilennummern statt:

private static List<String> provideStackframesJdk9() { return StackWalker.getInstance().walk(extractClassMethodAndLineNumber()); } private static Function<Stream<StackFrame>, List<String>> extractClassMethodAndLineNumber() { final Predicate<String> isJdk9Example = name -> name.containsWith("jdk9example"); return stream -> stream.map(frame -> frame.getClassName() + "/" + frame.getMethodName() + "@line:" + frame.getLineNumber()) .filter(isJdk9Example) .collect(Collectors.toList()); }

Im obigen Listing nutzen wir die Methode walk() , die die übergebene Function<T,R> auf einen Stream von StackFrames anwendet und dabei am Anfang des Stacks beginnt, der der aufrufenden Methode entspricht (also derjenigen, die walk() aufruft).

Fazit

Das in JDK 9 eingeführte StackWalker -API erleichtert die Auswertung und Verarbeitung von Stackframes und spielt zudem gut mit dem Stream-API zusammen. Vor allem für Entwicklungen von Tools oder für Debuggingzwecke kann das mitunter hilfreich sein. Ansonsten wird man eher selten Zugriff auf den Stacktrace benötigen.

Erweiterungen in der Klasse InputStream

Die Verarbeitung von InputStreams und OutputStreams bietet bis einschließlich JDK 8 mitunter nicht den Komfort, den man erwarten würde. Mit JDK 9 wurde die Situation verbessert und die Klasse InputStream um folgende zwei Methoden erweitert:

readAllBytes() – Liest alle Bytes aus dem Stream.

– Liest alle Bytes aus dem Stream. transferTo(OutputStream) – Diese Methode erlaubt das Kopieren von Daten von einem InputStream in einen OutputStream .

Anhand eines Beispiels wollen wir die beiden Methoden im Einsatz erleben:

public static void main(final String[] args) throws IOException { final byte[] buffer = { 72, 65, 76, 76, 79 }; // Liest alle Bytes in einem Rutsch final byte[] result = new ByteArrayInputStream(buffer).readAllBytes(); System.out.println(Arrays.toString(result)); // Überträgt Daten direkt aus einem InputStream in einen OutputStream new ByteArrayInputStream(buffer).transferTo(System.out); }

Startet man das obige Programm, so werden die Daten aus dem byte[] namens buffer eingelesen und später auf die Konsole transferiert. Dabei kommt es zu folgenden Ausgaben:

[72, 65, 76, 76, 79] HALLO

Vielleicht fragen Sie sich, wieso ein byte als Zeichen ausgegeben wird. Das liegt daran,

dass die Zeichen den ASCII-Werten der Buchstaben entsprechen.

Fazit

Die Erweiterung in der Klasse InputStream ist zwar nur klein, aber fein. Die Methode readAllBytes() zum Einlesen der Daten eines Streams ist viel angenehmer in der Handhabung, als alle Bytes in einer Schleife einlesen zu müssen. Auch das Kopieren von Daten ist mithilfe von transferTo(OutputStream) nun mit einem Einzeiler zu lösen.