JEP 227 & JEP 267: Erweiterungen im Unicode-Support

Für das Plus an Zeichen

Die vorliegende Artikelserie zu Java 9 setzt sich aus Texten von Michael Indens Buch „Java 9 – Die Neuerungen“ zusammen, das beim dpunkt.verlag erschienen ist.

Java 9: Erweiterungen im Unicode-Support

Durch Unicode lassen sich Zeichen verschiedener Sprachen codieren, indem jedes Zeichen durch eine Nummer repräsentiert wird. Dabei gibt es immer wieder Erweiterungen im Unicode-Standard – derzeit ist Unicode 8 aktuell. Vor Java 9 wurde im JDK nur Unicode in Version 6 unterstützt. Java 9 kann nun auch mit Unicode 7 und 8 umgehen, wobei Unicode 7 Verbesserungen bezüglich bidirektionalem Text beinhaltet und Unicode 8 Neuerungen bei Emojis umfasst.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Dort werden verschiedene neue Zeichen hinter der Markierung — aufgeführt:

public static void main(final String[] args) { final String text = "Text \u00B0 \u1801 \u25D0 \u2A0C \u83fb --- " + "\u1f605 \u1f310 \u1f575 \u1F917"; System.out.println(text); }

Startet man das obige Programm, so erlebt man eine Überraschung, weil es auf der Konsole in etwa zu folgender Ausgabe kommt und es so scheint, als ob mit Java 9 die Unicode-Zeichen aus dem neuen Unicode-8-Standard doch nicht unterstützt würden.

Darstellung auf der Konsole mithilfe eines Tricks

Wenn man ein wenig nachforscht, so stellt man fest, dass Unicode-Zeichen mit einem Wert größer als hexadezimal 0xffff eine spezielle Codierung erfordern, die sogenannte Surrogates nutzt. Mit diesem Wissen kann man sich dann eine Hilfsmethode toSurrogates() und das korrespondierende Beispielprogramm wie folgt schreiben:

public static void main(final String[] args) { final String text = "Text Surr \u00B0 \u1801 \u25D0 \u2A0C \u83fb --- " + toSurrogates(0x1f605) + toSurrogates(0x1f310) + toSurrogates(0x1f575) + toSurrogates(0x1F917); System.out.println(text); } private static String toSurrogates(final int orig) { return new String(new char[]{Character.highSurrogate(orig), Character.lowSurrogate(orig)}); }

Führt man das korrigierte Programm aus, so erhält man – sofern es das Betriebssystem unterstützt – auf der Konsole eine korrekte Darstellung, wie es die folgende Abbildung zeigt.