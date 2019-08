Die beliebtesten JDKs – so haben sie abgestimmt!

Egal ob Amazon Coretto, Oracle OpenJDK 12 oder Zulu Enterprise JDK – einen Mangel an Java-Distributionen scheint es nicht zu geben. Doch wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. Darum wollten wir es genauer wissen und haben Sie gefragt, mit welcher Java-Distribution Sie am häufigsten programmieren. Nun ist die Umfrage beendet und zeigt ein klares Ergebnis.

JDK 13 steht in den Startlöchern und soll am 17. September erscheinen. So schien es an der Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme: Wie sieht aktuell die Verteilung der eingesetzten JDK-Versionen aus?

Insgesamt 378 Personen haben uns ihr liebstes JDK verraten und abgestimmt. Platz 1 geht an Oracle OpenJDK 12. Mit satten 124 Stimmen gewinnt die offene Java-Distribution von Oracle das Ranking der meistverwendeten JDK-Versionen. Silber geht an AdoptOpenJDK mit OpenJ9 und74 Stimmen. Oracles JDK 12 erhält mit 58 Stimmen die Bronzemedaille.

MicroDoc Custom JRE bildet mit gerade einmal 2 Stimmen das Schlusslicht. Aber auch Red Hat Build of OpenJDK (37 Stimmen) und Zulu Community JDK & Zulu Enterprise JDK (26 Stimmen) sind eher im unteren Feld platziert.

Aktuelle OpenJDK-Rankings

Ein etwas anderes Ergebnisse wie unser Quickvote zeigen andere OpenJDK-Rankings. So gaben Anfang des Jahres im Java Developer Survey 2018 ganze 70 Prozent der Befragten an, Oracles JDK zu nutzen.

Knapp 20 Prozent der Teilnehmer greifen auf das OpenJDK zurück, was darauf schließen lässt, dass es deutlich an Fahrt gewinnt. Eclipse OpenJ9/IBM J9, Azul oder andere JDK-Varianten hingegen schaffen es nicht über die 5 Prozent. Interessanter dürften die Umfrageergebnisse im nächsten Jahr sein, wenn sich die großen Umstellungen in Bezug auf den Long-Term Support und die Release-Kadenz deutlicher in diesen niederschlagen.

Most wanted JDK

Bei diesem breiten Repertoire an Distributionen kann man schon mal den Überblick verlieren. Aber auch für alle anderen, die die populärsten Java-Distributionen nicht kennen, haben wir Steckbriefe der einzelnen JDKs mit unseren Experten zusammengestellt.