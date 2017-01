JCP, Angular 4 und openHAB 2 – unsere Top-Themen der Woche

Fans des Projekts openHAB hatten letzte Woche etwas zu feiern: openHAB 2.0 wurde veröffentlicht. Auch Einsteigern in die Heimautomatisierung soll es mit diesem Release einfacher gemacht werden. Was letzte Woche noch passiert ist? Beim JCP-Meeting wurde Klartext gesprochen …

Apache Lucene und Solr 6.4 veröffentlicht

Los ging es in der vergangenen Woche mit dem Release von Apache Lucene und Solr in der Version 6.4. Im Rahmen der Kolumne Search Bites stellt uns Uwe Schindler die wichtigsten Neuerungen vor. Dazu gehört eine verbesserte Textanalyse. Das entsprechende API unterstützt nun TokenStreams besser, die Tokens produzieren, die eine graphartige Struktur haben. Was es noch Neues gibt? In den Search Bites erfahren Sie mehr.

Klartext im JCP-Meeting: “Oracle soll die Führung übernehmen oder den Weg freimachen”

Wir müssen reden! Dieser Satz klingt selten nach guten Nachrichten, muss aber manchmal einfach sein. Nein, es geht hier nicht um Beziehungsfragen im amourösen Sinne, sondern um das letzte JCP-Meeting. Im Zentrum der Aussprache: die wackelige Zukunft von Java ME, agilere JCP-Prozesse und die Konkurrenzsituation zwischen Java EE und MicroProfile.io. Ein Überblick.

GitLab 8.16

GitLab ist eine Anwendung zu Versionsverwaltung. Zu den wichtigsten neuen Features in Version 8.16 gehört neben dem Time Tracking in der Community Edition das Monitoring mit Prometheus. Und ein bisschen ChatOps soll in der neuen Version auch nicht fehlen.

GitLab 8.16 is out! Auto deploy on GKE, monitoring with Prometheus, time tracking in CE, better approvals and more! https://t.co/YKT8a2MMO0 — GitLab (@gitlab) 22. Januar 2017

openHAB 2 ist da

Endlich ist sie da, die zweite Hauptversion des Eclipse-SmartHome-Projekts OpenHab. Exklusive Einblicke hat uns in der letzten Woche der Gründer selbst geliefert. Kai Kreuzer hat das Projekt 2010 gegründet, seitdem erfreut es sich wachsender Beliebtheit. Zu den wichtigsten Neuerungen in OpenHab 2.0 gehört ein einfacheres Setup und Konfigurationen über UIs für Einsteiger. Alte Hasen freuen sich über die Integration neuer Technologien.

Wir kommen Kotlin 1.1 näher

Es tut sich wieder was in unserem Kotlin Update-Thread. Denn letzte Woche ist nicht nur Kotlin 1.0.6 erschienen, wir konnten auch einen weiteren Ausblick auf Kotlin 1.1 geben. Klicken Sie sich durch die Highlights.

Auf dem Weg zu Angular 4

Sechste Beta für Angular 4.0! Wir begleiten das vierte Major Release in unserem Angular-Thread auf Schritt und Tritt und halten alle auf dem Laufenden, die sich für das Web-Framework interessieren. Nun, was gibt es neues in Angular 4 beta.5? Neben einigen Fixes spendierten die Entwickler eine neue View Engine, die es dem Codegen erlaubt, weniger Code zu generieren. Alle Neuigkeiten im Überblick.