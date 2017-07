JAX Innovation Awards 2017 eröffnet: Nominieren Sie die innovativsten Beiträge zu Java & DevOps

JAX Innovation Awards 2017

Zum elften Mal werden im Rahmen der JAX Innovation Awards innovative Beiträge zur Welt der Software-Entwicklung ausgezeichnet. Bis zum 4. August können Sie Nominierungen über ein offenes Web-Formular vornehmen. Es stehen zwei Kategorien zur Verfügung:

Most innovative contribution to the Java Ecosystem

In dieser Kategorie geht es darum, die innovativsten Beiträge zum Java-Ökosystem zu identifizieren. Die Bandbreite reicht von Sprach-Features, Frameworks, Datenbanken bis hin zu Tools, JVM-Sprachen und mehr.

Innovation in software delivery & DevOps

In dieser Kategorie werden Technologien, Unternehmen, Organisationen und/oder Individuen ausgezeichnet, die innovative Beiträge in den Bereichen DevOps, Continuous Delivery, Cloud, Container-Technologien geleistet haben.

JAX Innovation Awards 2017 – So geht’s weiter

Die Nominierungen werden nach dem 4. August von der Awards-Jury geprüft und in eine offene Community-Abstimmung überführt. Einen Monat lang, vom 15. August bis zum 15. September, können Sie dann abstimmen und gemeinsam mit der Jury die Gewinner ermitteln.

Die Sieger ergeben sich aus 50% der Community- und 50% der Jury Votes. Die Preisvergabe findet am 10. Oktober im Rahmen der JAX London statt.

Die Mitglieder der Jury werden in Kürze bekannt gegeben!

JAX Innovation Awards 2016 – ein Blick zurück

Im letzten Jahr lauteten die Gewinner:

Most innovative contribution to the Java Ecosystem

1. Platz: Spring Boot

2. Platz: Camunda BPM

3. Platz: Apache Spark

Most innovative solution to software delivery and DevOps

1. Platz: Docker

2. Platz: Prometheus

3. Platz: Habitat

Special Honour Award

Pieter Hintjens

Special Jury Award

Der Special Jury Award ging im letzten Jahr an Let’s Encrypt. Die Laudation der Fachjury: