JAX DevOps 2018: Die Eröffnungskeynote im Livestream

Die JAX DevOps 2018 ist offiziell eröffnet! Noch bis Donnerstag, 12. April 2018, sprechen Industrieexperten aus der ganzen Welt über die Zukunft von DevOps. Wer daran nicht teilnehmen kann, muss sich allerdings nicht grämen: In diesem Jahr übertragen wir hier live auf JAXenter die Eröffnungskeynote von Mike Long. Er ist Partner bei Praqma und in seiner Session mit dem Titel „The Structure of DevOps Revolutions“ bespricht er verschiedene Strategien, um DevOps erfolgreich im Unternehmen umzusetzen.

Dabei betrachtet er das Thema unter Einbezug der wissenschaftlichen und kognitiven Revolutionen der letzten Jahre. Zudem geht er darauf ein, wie strategische Entscheidungen in Sachen Recruitment, Organisation, Kultur und Technologie gemacht werden können, um ein Unternehmen bestmöglich für ein erfolgreiches Standing in dieser schönen neuen Welt aufzustellen.

Abstract:

In software as well as science, we have seen long periods of normal science and puzzle solving and disruptive paradigm shifts. This talk will provide a new view of the DevOps movement through the lens of scientific and cognitive revolutions. It will show how to make strategic choices in recruitment, organization, culture, and technology to best situate an organization for success in this brave new world.