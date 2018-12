Programmvorschau der JAX 2019

Zum Jahresende die Weichen für 2019 stellen – das haben wir uns auch für die JAX 2019 vorgenommen. Und in der Tat können Interessierte schon jetzt auf gar nicht so wenige Sessions und Workshops blicken, die wir bereits in das Programm aufgenommen haben. TIPP: Schnell Entschlossene profitieren noch bis zum 20. Dezember von den Frühbucher-Specials.