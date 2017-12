JAX 2018 Vorschau: Diese Sessions haben es ins Programm geschafft

JAX 2018 – Programmvorschau

Die JAX 2018 findet im nächsten Jahr vom 23. bis 27. April in Mainz statt. Gestartet wird am Montag mit Ganztagesworkshops, bevor sich am Dienstag die Hauptkonferenz mit ihren bis zu 8 parallelen Vorträgen entfaltet.

Inhaltlich geht es um die ganze Bandbreite an Themen, die für moderne Entwickler, Architekten und IT-Entscheider mit Java-Background relevant ist. Ein besonderer Fokus liegt auf Java Core- und Enterprise-Technologien, Microservices, dem Spring-Ökosystem, JavaScript, Continuous Delivery und DevOps. Am Konferenzfreitag werden zum Ausklang wieder Ganztagesworkshops angeboten.

Tracks der JAX 2018

In den letzten Tagen hat das Advisory Board der Konferenz die eingegangenen Session-Vorschläge gesichtet und eine erste Auswahl vorgenommen. Unser Ziel ist es, Ihnen so früh wie möglich Inhalte präsentieren zu können, um anzuzeigen, in welche Richtung es bei der JAX 2018 geht.

Eine erste Gliederung gibt es durch die Themen-Tracks. In diesem Jahr stellt sich folgende Struktur heraus:

Agile & Culture

Big Data & Machine Learning

Clouds, Container & Serverless

Core Java & JVM Languages

DevOps & Continuous Delivery

Digital Transformation & Innovation

Microservices

Performance & Security

Serverside & Enterprise Java

Software Architecture

Web Development & JavaScript

TIPP: Buchen können Sie die Konferenz übrigens auch schon – und zwar zu vergünstigten Frühbucher-Preisen. Wer bis zum 21. Dezember zuschlägt, spart bis zu 956 Euro und erhält als Dankeschön eine Gratis-Smartwatch. Alle Infos zur Early-Bird-Aktion auf der Buchen können Sie die Konferenz übrigens auch schon – und zwar zu vergünstigten Frühbucher-Preisen. Wer bis zum 21. Dezember zuschlägt, spart bis zu 956 Euro und erhält als Dankeschön eine Gratis-Smartwatch. Alle Infos zur Early-Bird-Aktion auf der JAX-2018-Website

X



X

Nun aber zu den Inhalten der JAX 2018. Die folgenden Sessions, Workshops und Labs wurden bereits ins Programm aufgenommen:

Workshops der JAX 2018



Sessions der JAX 2018

Labs der JAX 2018



Die Labs der JAX 2018 bieten einen Rahmen dafür, unter professioneller Anleitung aktuelle Themen der Konferenz am eigenen Laptop auszuprobieren. Statt Frontalberieselung lautet hier die Devise: Selbst Hacken, Ausprobieren, Mitdiskutieren!

Das gezeigte Programm ist lediglich ein Ausschnitt des Gesamtprogramms, das Sie auf der JAX 2018 erwarten wird. Insgesamt sind über 200 Workshops, Sessions und Keynotes von 170+ internationalen Speakern und Trainern geplant. Laufende Programmupdates erhalten Sie unter www.jax.de.

More to come!