JAX 2017, Java 9 und ein Blick in die Entwicklerseele – unsere Top-Themen der Woche

JAX 2017: Mainz für eine Woche Tech-Hauptstadt

Wer in der vergangenen Woche nicht in Mainz war, der hat etwas verpasst: Auf der JAX 2017 versammelte sich das Who-is-who der Entwicklerszene. Nach der offiziellen Eröffnung am Dienstagmorgen nahm Kevin Goldsmith, CTO von Avvo, in seiner Keynote das große Auditorium mit auf eine Reise des Scheiterns. Sein Motto: Fail small, fail fast. Das komplette Video der Keynote sehen Sie hier:

In den kommenden Wochen werden wir Ihnen einige Schmankerl der Konferenztage hier auf JAXenter präsentieren. Einen Einblick in kluge Unternhemenskultur gibt es schon vorab: Im Interview mit Sebastian Meyen geht Kevin Goldsmith auf die Notwendigkeit ein, eine Experimentalkultur im Unternehmen zu etablieren, die Innovation fördert. Wie kann ein Unternehmen es schaffen, Fehler zuzulassen und sie als Gelegenheit zu begreifen, zu lernen?

Git 2.13 ist erschienen

Neuigkeiten für User des Versionsverwaltungssystems Git: Version 2.13 ist erschienen. Die neue Version bringt neben neuen Features und Bug-Fixes aber auch eine Sicherheitswarnung mit. In der ausführlichen News zu Git 2.13 erfahren Sie mehr.

Java 9 am Scheideweg: JCP lehnt Modulsystem Jigsaw ab

Große News für die Java-Welt gab es vergangenen Dienstag: Denn überraschend eindeutig hat das Exekutiv-Komitee des Java Community Process (JCP) den Entwurf für das Java-9-Modulsystem abgelehnt. Wir haben alle aktuellen Geschehnisse hier für Sie zusammengefasst.

Tech-Trends: Ein Blick in die Entwicklerseele

Die Tech-Welt entwickelt sich rasend schnell weiter: Immer neue Tools, neue Techniken, neue Fragen, die man sich stellen muss. Da hilft es manchmal, sich mit anderen auszutauschen und ihre Meinung über eines dieser Themen zu erfahren. Ein Grund, warum Portale wie Stack Overflow so beliebt sind. Nun wurde Stack Overflow mit Trends ein Stimmungsbarometer spendiert.

CockroachDB 1.0: Die erste Cloud-native Open Source SQL-Datenbank

La cucaracha, la cucaracha…. ist in Version 1.0 erschienen. Naja fast: Wir berichten hier natürlich nicht von einer Evolution der Kakerlake des Tierreichs, sondern vielmehr von CockroachDB. Die Cloud-native SQL-Datenbank ist nun „production-ready“. Wir haben uns die Features der CockroachDB 1.0 angesehen.