JAX 2017: Frühbucher-Aktion noch bis Donnerstag, 6. April

Die JAX ist die Konferenz für moderne Java- und Web-Entwicklung, für Software-Architektur und innovative IT-Infrastrukturen. Es erwarten Sie über 200 Vorträge und Workshops von mehr als 170 bekannten Experten.

Das sind die Themen der JAX 2017

Inhaltlich ist die JAX 2017 in 16 Special Days gegliedert, in denen sich die Besucher einen ganzen Tag lang einem bestimmten Thema widmen können. Die Special Days geben gleichzeitig so etwas wie eine Empfehlung der Konferenz Advisors ab, mit welchen Bereichen sich IT Professionals im Jahr 2017 intensiv auseinander setzen sollten.

Werfen wir also einen Blick auf die Special Days der JAX 2017:

Der Agile Day der JAX 2017 präsentiert interessante Erfahrungen aus agilen Teams, zeigt auf, welchen Herausforderungen sich agile Unternehmen stellen und beschäftigt sich mit der Kraft der agilen Werte, wenn es um die Transformation von Geschäftsprozessen und Strukturen geht.

Die Java Core Days informieren über die wichtigsten Neuerungen wie etwa die Lambda-Ausdrücke, das Stream API und Methodenreferenzen und geben darüber hinaus wertvolle Hinweise für den Praxiseinsatz.

Der Special Day zeigt praxisbezogen, wie man heutzutage mit dem Standard Java EE und anderen Java Enterprise Frameworks anspruchsvolle Projekte erfolgreich und effizient entwickeln kann, welche Stolpersteine es gibt und wie sich das Maximum aus den Technologien herausholen lässt.

Die digitale Transformation ist eines der großen aktuellen Hype-Themen – nicht nur in der IT. Es gibt mindestens so viele Meinungen zum Thema wie es Patentrezepte gibt, die den angeblich perfekten Weg in die Digitalisierung versprechen. In diesem Track wollen wir bewusst keine Patentrezepte anbieten, denn die gibt es nicht. Stattdessen adressieren wir verschiedene Themenbereiche, mit denen man sich auf dem Weg in die Digitalisierung auseinandersetzen sollte, welche fundamentalen Herausforderungen damit verbunden sind und zeigen pragmatische Lösungsideen und -ansätze auf.

Microservices etablieren sich derzeit als Strukturkonzept für komplexe Softwaresysteme. Der Einsatz von Microservices hat dabei sowohl technische Implikationen als auch Auswirkungen auf die Prozesse innerhalb eines Unternehmens, auf die die Experten der Microservices Days detailliert eingehen.

Mit DevOps hat die Unternehmen eine einflussreiche Bewegung erfasst, die auf eine radikale Optimierung des IT-Betriebs abzielt. Neben der Veränderung der Prozesse ist vor allem die klassische Infrastruktur betroffen: Im Zeichen von „Infastructure as a Service“, Microservices oder der Containertechnologie Docker entstehen fundamental neue Techniken, wie Systeme betrieben werden.

Mit Business Process Management (BPM) erreichen wir, dass eine Organisation und ihre Prozesse besser funktionieren. Die konkreten Themen hinter BPM beziehen sich sowohl auf betriebswirtschaftliche Fragen als auch auf die technische Umsetzung. Wer daher BPM erfolgreich praktizieren will, muss das Portfolio an Methoden und Werkzeugen verstehen, um den Einsatz optimal auf die eigenen Bedürfnisse ausrichten zu können.

Continuous Delivery (CD) vereint den Prozess von Build, Test und Deployment im agilen Geiste. Dazu ist ein hohes Maß an Automatisierung, aber auch eine geschmeidige Integration agiler Werkzeuge notwendig. Hinzu kommt die Anforderung, den agilen Entwicklungsprozess bis zur Auslieferung zu Ende zu denken.

Der Agile Testing Day gibt einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Aspekte modernen Qualitäts- und Testmanagements und hilft mit konkreten Ideen, die eigenen Prozesse zu optimieren.

Der Special Day der JAX 2016 führt ein in die moderne Softwareentwicklung mit JavaScript, stellt die wichtigsten Frameworks und Werkzeuge vor und vermittelt wertvolles Wissen für Qualität und Sicherheit.

Das Spring-Ökosystem liefert eine stabile Grundlage für eine Fülle geschäftskritischer Systeme und ist zugleich ein treibender Motor für Innovation im Java-Enterprise-Umfeld. Der Spring Day der W-JAX 2016 informiert über aktuelle Entwicklungen, erklärt Zusammenhänge und hilft, Wissen in etablierten Spring-Technologien zu vertiefen.

Der Security Day bietet einen kompakten Überblick über aktuelle Sicherheitsrisiken und Abwehrstrategien moderner IT-Systeme. Die Vorträge behandeln dabei nicht nur Grundlagen sondern auch aktuelle Java- und Webtechnologien, Frameworks und Architekturen.

Dem Thema User Experience (UX) kommt in modernen Softwareanwendungen – unabhängig vom internen Unternehmenseinsatz oder für Endkunden – eine immer größere Bedeutung zu. Der UX Day liefert einen kompakten Überblick über wichtige Technologieansätze und führt in die Grundregeln guter User Experience ein.

Das Thema Docker sorgt für Aufsehen: Ob kleine Start-ups oder große Firmen – viele Unternehmen setzen auf die Open-Source-Technologie. Der Docker Day der JAX 2017 gibt einen Überblick über den Stand des Docker-Ökosystems und beleuchtet Szenarien, wie Docker Softwareentwicklung und -betrieb revolutionieren kann.

Web APIs stellen eine zentrale Funktion moderner IT-Systeme dar – sie unterstützen innovative Businessmodelle und vereinfachen ebenso die Integration bestehender Systeme. Der API Day der JAX 2017 vermittelt wertvolles Know-how für die API-Entwicklung mit Java und beschäftigt sich darüber hinaus mit modernem API Design & API Management.

Die Arbeit in der Softwarearchitektur hat sich insbesondere durch die agilen Methoden gewandelt und wird zudem durch die stetig komplexer werdenden Softwareprojekte vor immer größere Herausforderungen gestellt. Der Architecture Day vermittelt Wissenswertes über den Aufbau moderner Softwarearchitekturen und beleuchtet die spezifischen, methodischen und technologischen Anforderungen, denen Architekten sich heute stellen müssen.

JAX 2017 – das Gratis-Dossier

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Themen der JAX gibt Ihnen das aktuelle Dossier zur Konferenz. In 12 Artikeln werden aktuelle Trends der Java-Szene kompakt beleuchtet:

Inhaltsverzeichnis

1. Microservices

Expertenstimmen aus der Praxis

2. Java Core

API-Design mit Lambdas

3. Software Architecture

Analyse und Verbesserung mithilfe kognitiver Psychologie

4. Web Development & JavaScript

Nachhaltige Webarchitekturen

5. Enterprise Java

Ein neuer Community-driven Standard

6. Agile & Culture

Wertbeitrag durch Schlankheitskultur

7. Women in Tech

Im Porträt: Dr. Carola Lilienthal

8. Big & Fast Data

Next Generation: Big Data mit SMACK

9. Container

Docker-Images selbst gestalten

10. DevOps

7 Gründe, warum Kultur der Schlüssel zum Erfolg ist

11. Mobile & IoT

Connected Car: Wie sich Sicherheit, Design und Funktionalität kombinieren lassen

12. Maschinelles Lernen

Dorothea Kolossa im Interview

