Vite 2.0, Angular 12 & Sicherheit im Octoverse – Unsere Top-Themen der Woche

Die letzten zwei Wochen standen auf JAXenter ganz im Zeichen von JavaScript: Neben den ersten Vorschauversionen für Angular 12, gab es auch Neues von Evan You. Mit Vite 2.0 wurde das neue Major des beliebten Build-Tools veröffentlicht. Das und mehr finden Sie, liebe Leserinnen und Leser in unserem aktuellen Wochenrückblick.

Damit wieder Spaß und Produktivität in die Entwicklung Einzug halten, ist ein Software-Development-Lebenszyklus erforderlich, in dem die Software im Mittelpunkt steht und die Infrastruktur nicht zur Hauptbeschäftigung wird. Markus Eisele, Developer Adoption Program Lead EMEA bei Red Hat, sieht deshalb in der Vereinfachung von Entwicklungsprozessen einen zentralen IT-Trend für 2021.

Es ist ein immer wiederkehrender Zwiespalt: Ohne steuerndes Controlling laufen Kosten und Budgets von Entwicklungsprojekten häufig aus dem Ruder. Mit zu starrem Controlling werden Projekte aber schnell unflexibel, Planung und Aussteuerung kosten zusätzlich Zeit und es fehlt der Freiraum, kreativ und innovativ an einzelne Tasks heranzugehen. Wie kann ein erfolgreicher Kompromiss aussehen und wie lässt er sich umsetzen?

Die Welt der Softwareentwicklung ist schnelllebig und wird immer mehr geprägt von Open-Source-Software. Was einerseits ein Segen für die Entwicklerwelt ist, ist andererseits aber auch mit Risiken behaftet: Die Sicherheit zu gewährleisten, ist ein Knochenjob. Helfen kann dabei, wenn man die Prinzipien und Prozesse von DevSecOps verinnerlicht. Wie GitHub dabei als unterstützende Kraft genutzt werden kann, das erklärt Justin Hutchings, Staff Product Manager bei GitHub, in diesem Artikel.

Angular 11.2.0 ist da. Mit diesem Release hat nun auch die Arbeit an Angular 12 offiziell begonnen: v12.0.0-next.0 steht auf GitHub bereit und bringt den ersten Breaking Change für das kommende Major Release mit.

Vite ist da. Das neue Build-Tool von Evan You ist mehr als nur ein neues Werkzeug für Vue.js. Vite kann unabhängig vom gewählten Framework verwendet werden. Ungewöhnlich ist, dass v2 nun das erste stabile Release markiert. Lohnt sich ein Blick auf das Tool?