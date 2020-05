Universal Apps erweitern das Konzept der Single Page Application um einige sinnvolle Features. Mit Vue.js und Nuxt entstehen solche Anwendungen. Wie man dafür vorgeht, zeigt Chris Noring in diesem Talk von der International JavaScript Conference München 2019.

Viele Entwickler mögen an SPAs, dass sie besonders schnell sind. Mit dieser Art von Anwendungen gibt es aber auch Probleme damit, beispielsweise bei der initialen Ladezeit oder dem Crawling durch Suchmaschinen. Dafür gibt es aber eine Lösung: Wer mit Vue.js arbeitet, sollte Nuxt hinzu nehmen, um auf einfache Weise Universal Apps zu erstellen. Universal Apps werden auf dem Server vorgerendert und haben dadurch eine viel kleinere Bundlegröße. Außerdem bestehen sie aus statischen Dateien, die gut von Suchmaschinen gelesen werden können. In diesem Talk von der International JavaScript Conference München 2019 stellt Chris Noring Nuxt.js vor und gibt eine Einführung in die Möglichkeiten, die das Framework eröffnet.





Der Speaker