TypeScript-Tipps für React-Entwickler

TypeScript fügt JavaScript eine statische Typisierung hinzu – und man kann es auch mit React benutzen. Lenz Weber erklärt in dieser Session von der International JavaScript Conference München 2019, welche grundlegenden Konzepte der statischen Typisierung zugrunde liegen und zeigt, wie man TypeScript mit React verwendet. Der Speaker geht auf Vor- und Nachteile dieses Ansatzes ein und demonstriert, dass TypeScript auch in Verbindung mit der State-Management-Bibliothek Redux nützlich ist.

has been working in web development and DevOps for 15 years. He has been working for Mayflower since 2016, shifting his focus from backend to frontend, always challenging himself and experimenting with the tools at his disposal. If he’s not doing web development, he reads up on security (special focus on passwords), experiments with NixOS, or interacts with random Open Source Projects on GitHub.If you want to get into contact, a tweet is the best idea. Find him on Twitter @phry.