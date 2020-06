Tipps für den ersten OAuth Flow im Node CLI: Wie geht das?

OAuth 2.0 ist eine gute Wahl für viele Projekte, aber die Implementierung stellt Entwickler vor gewisse Herausforderungen. Wie geht man vor, wenn man einen OAuth Flow mit einem Node.js CLI aufsetzen will? Das erklärt Taylor Krusen in diesem Talk von der iJS London 2019.

Viele Projekte können von einer Implementierung von OAuth 2.0 profitieren, die ersten Schritte mit dem OAuth Flow sind aber etwa so angenehm wie auf Lego zu treten. Darum erklärt Taylor Krusen in dieser Session von der International JavaScript Conference 2019 in London, wie der Einstieg in die Verwendung von OAuth 2 mit dem Node CLI am besten gelingt. Das stellt zwar erst einmal eine Herausforderung dar, macht OAuth 2.0 am Ende aber sehr zugänglich.





Der Speaker