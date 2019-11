Node-News : v13.1 veröffentlicht & Entwurf für WASI-Support vorgestellt

WASI ist das WebAssembly System Interface, das Zugriff auf APIs des Betriebssystems bietet. Dabei handelt es sich um den zweiten großen Standard des WebAssembly-Ökosystems neben WASM selbst. Node.js hatte im Frühjahr dieses Jahres einen experimentellen Support für WASM bekommen; nun liegt ein Entwurf zur Integration eines WASI-Supports vor. Node-Contributor Colin Ihrig hat in dieser Woche in einem Pull Request auf GitHub eine initiale Version davon vorgelegt und um Feedback gebeten. Diese Node-Integration von WASI basiert für die C-Dependency auf uvwasi, einem API für Systemaufrufe in WASI, das auf Libuv aufbaut. uvwasi ist selbst noch experimentell und auch WASI ist eine junge Spezifikation, sodass mit Änderungen daran zu rechnen ist. Bis WASI in Node ankommt, wird also noch etwas Zeit vergehen. Über den aktuellen Support von WASM in Node haben wir auch im Interview mit Franziska Hinkelmann gesprochen.

Node 13.1: Neue Features zum Ausprobieren

Neuerungen, die jetzt schon getestet werden können, bringt hingegen Node.js 13.1 mit. Die Minor-Version aus dem Current-Releasezweig von Node, der nicht in den LTS-Status übergehen wird, bringt unter anderem ein neues CLI-Flag mit. --trace-uncaught sorgt dafür, dass der stack Trace ausgegeben wird, sobald eine unbekannte Exception aufgetreten ist. Bislang wurde erst eine Ausgabe erzeugt, wenn ein Error -Objekt vorlag. Das war allerdings nicht immer der Fall. Das neue Flag ist standardmäßig deaktiviert, kann aber mit Node 13.1 manuell aktiviert und genutzt werden. Für den Crypto-Bereich bringt das Release die Methode Hash.prototype.copy() mit, die ein neues Hash -Objekt ausgibt. Der interne State des Objekts wird aus dem Original geklont.

Mehr Informationen zu diesen und weiteren Neuerungen an Node 13.1 können dem Blogpost zum Release entnommen werden.