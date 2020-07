Node.js ist sehr beliebt als serverseitiges Framework für Javascript. Nach und nach wird Node sogar zu der zentralen Plattform für die Entwicklung serverseitiger Anwendungen. In diesem Kontext fallen allerdings immer wieder Begriffe, die nicht sofort verständlich sind: Was ist damit gemeint, dass Node mit einem einzelnen Prozess mit Event Loop arbeitet? Was ist Non-Blocking IO? Und was ist das besondere an Nodes Garbage Collector? Viele Entwickler wissen gar nicht, wie der Event Loop und andere interne Mechanismen von Node.js funktionieren.

In dieser Session von der International JavaScript Conference London 2019 gibt Tamar Twena-Stern einen Überblick über die internen Mechanismen von Node.js und wirft einen Blick unter die Haube. Die Speakerin erklärt was der Event Loop ist, welche unterschiedlichen Phasen ein Node-Prozess durchläuft und gibt Einblick in viele weitere technische Aspekte von Node.





(Palo Alto Networks) I am a software manager and architect. In the past, I managed a development group in Edgeverve Systems and was an architect of a transaction engine. I also led a team of performance experts at NCR Retail, was a solution architect in Personetics, and I had a start up of my own in the social network field. I have a decade of software engineering experience in various technologies: Server side, big data, mobile, web technologies, and security. I am currently focusing on Node.js, and have a deep knowledge of Node.js server architecture and Node.js performance optimizations.